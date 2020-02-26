Ярмарка двух культур 🔊 Воспроизвести



Вот и пришла пора Масленицы – замечательное время для общения и встреч. В шяуляйской гимназии «Сантарвес» 25 февраля стал праздничным днём всей общины.



Начальная школа устроила настоящую ярмарку со всевозможными вкусняшками и поделками. Родители младшеклассников не только помогли её подготовить, но и пришли поддержать дух социального предпринимательства. На школьном стадионе дети и взрослые играли в литовские и славянские народные игры.



По старой традиции Lašininis (Володя Давыдовский) и Kanapinis (Тадас Мельниковас) боролись за право быть главным. Kanapinis победил! И это неудивительно, - мы ведь так ждем прихода весны.



Под задорные возгласы собравшихся была сожжена красавица Morė-Маслена, и все дружно устремились угощаться блинами, пирогами и чаем. Начальная школа устроила настоящую ярмарку со всевозможными вкусняшками и поделками. Родители младшеклассников не только помогли её подготовить, но и пришли поддержать дух социального предпринимательства. На школьном стадионе дети и взрослые играли в литовские и славянские народные игры.По старой традиции Lašininis (Володя Давыдовский) и Kanapinis (Тадас Мельниковас) боролись за право быть главным. Kanapinis победил! И это неудивительно, - мы ведь так ждем прихода весны.Под задорные возгласы собравшихся была сожжена красавица Morė-Маслена, и все дружно устремились угощаться блинами, пирогами и чаем.



Фото учениц 11 класса гимназии «Сантарвес» Элеоноры Езерской и Лауриты Мачанските



Общий стол ломился от лакомств, а праздничную обстановку дополняли литовские, русские, украинские костюмы и убранства, и, конечно же, песни. Надежда БЕССАРАБ-БАРДИЩЯВИЧЕ , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: масленица, Шяуляй, «Сантарвес», гимнази География: Литва, Шяуляй — статья прочитана 212 раз Комментарии