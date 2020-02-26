Ярмарка двух культур

Вот и пришла пора Масленицы – замечательное время для общения и встреч. В шяуляйской гимназии «Сантарвес» 25 февраля стал праздничным днём всей общины.
Начальная школа устроила настоящую ярмарку со всевозможными вкусняшками и поделками. Родители младшеклассников не только помогли её подготовить, но и пришли поддержать дух социального предпринимательства. На школьном стадионе дети и взрослые играли в литовские и славянские народные игры.
По старой традиции Lašininis (Володя Давыдовский) и Kanapinis (Тадас Мельниковас) боролись за право быть главным. Kanapinis победил! И это неудивительно, - мы ведь так ждем прихода весны.
Под задорные возгласы собравшихся была сожжена красавица Morė-Маслена, и все дружно устремились угощаться блинами, пирогами и чаем.
Общий стол ломился от лакомств, а праздничную обстановку дополняли литовские, русские, украинские костюмы и убранства, и, конечно же, песни.
Фото учениц 11 класса гимназии «Сантарвес» Элеоноры Езерской и Лауриты Мачанските
Фото учениц 11 класса гимназии «Сантарвес» Элеоноры Езерской и Лауриты Мачанските
Надежда БЕССАРАБ-БАРДИЩЯВИЧЕ, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии
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