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Ярмарка двух культур



Вот и пришла пора Масленицы – замечательное время для общения и встреч. В шяуляйской гимназии «Сантарвес» 25 февраля стал праздничным днём всей общины.

Начальная школа устроила настоящую ярмарку со всевозможными вкусняшками и поделками. Родители младшеклассников не только помогли её подготовить, но и пришли поддержать дух социального предпринимательства. На школьном стадионе дети и взрослые играли в литовские и славянские народные игры.

По старой традиции Lašininis (Володя Давыдовский) и Kanapinis (Тадас Мельниковас) боролись за право быть главным. Kanapinis победил! И это неудивительно, - мы ведь так ждем прихода весны.

Под задорные возгласы собравшихся была сожжена красавица Morė-Маслена, и все дружно устремились угощаться блинами, пирогами и чаем.
Общий стол ломился от лакомств, а праздничную обстановку дополняли литовские, русские, украинские костюмы и убранства, и, конечно же, песни.

Фото учениц 11 класса гимназии «Сантарвес» Элеоноры Езерской и Лауриты Мачанските

Надежда БЕССАРАБ-БАРДИЩЯВИЧЕ, специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: масленица, Шяуляй, «Сантарвес», гимнази
География: Литва, Шяуляй
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добавлена сегодня, 26 февраля, 17:20

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