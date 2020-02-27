Прокуроры не будут защищать интерес общества в связи со спором Vilniaus energija и Veolia 🔊 Воспроизвести



Генпрокуратура Литвы отказалась начать процедуру защиты общественного интереса, рассмотрев соглашение самоуправления и Вильнюсских теплосетей с фондом венчурного капитала Profile Investment о финансировании международного арбитража с Vilniaus energija и французским концерном Veolia и не найдя нарушения общественного интереса.



"Решение прокуратуры отказаться применить меры по защите общественного интереса о соглашении по финансированию с фондом очень важно – оно показывает, что правосудие всё же на стороне вильнюсцев. Прокуратура поставила точку в спорах об утверждённом в горсовете Вильнюсе способе управления риском", – сказал для пресс-релиза мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



По его словам, рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже будет продолжаться, а каким бы ни был исход спора, расходы самоуправления и Вильнюсских теплосетей на участие в арбитражном процессе правовыми средствами не будут включены в цену на отопление для потребителей. Генпрокуратура Литвы отказалась начать процедуру защиты общественного интереса, рассмотрев соглашение самоуправления и Вильнюсских теплосетей с фондом венчурного капитала Profile Investment о финансировании международного арбитража с Vilniaus energija и французским концерном Veolia и не найдя нарушения общественного интереса."Решение прокуратуры отказаться применить меры по защите общественного интереса о соглашении по финансированию с фондом очень важно – оно показывает, что правосудие всё же на стороне вильнюсцев. Прокуратура поставила точку в спорах об утверждённом в горсовете Вильнюсе способе управления риском", – сказал для пресс-релиза мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.По его словам, рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже будет продолжаться, а каким бы ни был исход спора, расходы самоуправления и Вильнюсских теплосетей на участие в арбитражном процессе правовыми средствами не будут включены в цену на отопление для потребителей. Самоуправление и Вильнюсские теплосети договорились, что основные расходы на спор покроет зарегистрированный в Люксембурге фонд венчурного капитала, которому в случае успеха будет уплачена сумма, зависящая от присуждённой и взысканной суммы.



Дата заседания Стокгольмского арбитража станет известна в ближайшее время.



Компания Veolia (прежнее название Dalkia) через учреждённую ею компанию Vilniaus energija управляла тепловым хозяйством Вильнюсе с 2002 до 2017 года. Вильнюсский муниципалитет перенял теплосети в 2017 году и сейчас контролирует почти 100% акций предприятия теплосетей. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: энергетика, закупки, Veolia, подозрения География: Литва — статья прочитана 206 раз Комментарии