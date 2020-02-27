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Прокуроры не будут защищать интерес общества в связи со спором Vilniaus energija и Veolia



Генпрокуратура Литвы отказалась начать процедуру защиты общественного интереса, рассмотрев соглашение самоуправления и Вильнюсских теплосетей с фондом венчурного капитала Profile Investment о финансировании международного арбитража с Vilniaus energija и французским концерном Veolia и не найдя нарушения общественного интереса.

"Решение прокуратуры отказаться применить меры по защите общественного интереса о соглашении по финансированию с фондом очень важно – оно показывает, что правосудие всё же на стороне вильнюсцев. Прокуратура поставила точку в спорах об утверждённом в горсовете Вильнюсе способе управления риском", – сказал для пресс-релиза мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, рассмотрение спора в Стокгольмском арбитраже будет продолжаться, а каким бы ни был исход спора, расходы самоуправления и Вильнюсских теплосетей на участие в арбитражном процессе правовыми средствами не будут включены в цену на отопление для потребителей.
Самоуправление и Вильнюсские теплосети договорились, что основные расходы на спор покроет зарегистрированный в Люксембурге фонд венчурного капитала, которому в случае успеха будет уплачена сумма, зависящая от присуждённой и взысканной суммы.

Дата заседания Стокгольмского арбитража станет известна в ближайшее время.

Компания Veolia (прежнее название Dalkia) через учреждённую ею компанию Vilniaus energija управляла тепловым хозяйством Вильнюсе с 2002 до 2017 года. Вильнюсский муниципалитет перенял теплосети в 2017 году и сейчас контролирует почти 100% акций предприятия теплосетей.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: энергетика, закупки, Veolia, подозрения
География: Литва
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добавлена сегодня, 27 февраля, 09:30

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