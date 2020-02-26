Президент Литвы рассматривает несколько кандидатов на пост главы ДГБ 🔊 Воспроизвести Глава ДГБ Литвы Дарюс Яунишкис и президент Гитанас Науседа



Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что рассматривает несколько кандидатов на пост главы Департамента госбезопасности, однако не исключает вероятности того, что на второй срок полномочий может быть назначен нынешний руководитель Дарюс Яунишкис.



"Мы рассматриваем кандидатуры, однако сегодня бы еще не хотел объявлять, ведь идет выбор среди множества кандидатов. Я считаю, что мы сделаем это в ближайшем будущем, и конечно, согласуем с другими органами власти", – сказал в среду журналистам президент, находящийся в Казлу-Руде.



В ответ на вопрос, может ли возглавляющий сейчас службу Д. Яунишкис работать второй срок полномочий, глава государства сказал: "Есть такая возможность, как и у любого другого должностного лица, если это его возможности заступить на второй срок полномочий не ограничивают законы или правовые акты, такая же возможность есть у господина Дарюса Яунишкиса".



Срок полномочий Д. Яунишкиса завершится в апреле. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма. Литовский президент Гитанас Науседа сообщил, что рассматривает несколько кандидатов на пост главы Департамента госбезопасности, однако не исключает вероятности того, что на второй срок полномочий может быть назначен нынешний руководитель Дарюс Яунишкис."Мы рассматриваем кандидатуры, однако сегодня бы еще не хотел объявлять, ведь идет выбор среди множества кандидатов. Я считаю, что мы сделаем это в ближайшем будущем, и конечно, согласуем с другими органами власти", – сказал в среду журналистам президент, находящийся в Казлу-Руде.В ответ на вопрос, может ли возглавляющий сейчас службу Д. Яунишкис работать второй срок полномочий, глава государства сказал: "Есть такая возможность, как и у любого другого должностного лица, если это его возможности заступить на второй срок полномочий не ограничивают законы или правовые акты, такая же возможность есть у господина Дарюса Яунишкиса".Срок полномочий Д. Яунишкиса завершится в апреле. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: президент, дгб, закон, глава, назначение География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии