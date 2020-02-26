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Наташа Королёва разбудила весну в Вильнюсе





Хотя погода в литовской столице давно уже примеряет на себя весенние одежды, окончательную точку в переходе к Весне поставила, похоже, российская певица Наташа Королёва.

22 февраля в вильнюсском концертном зале Compensa она выступила с концертом "Ягодка", который прекрасно охарактеризовал не только, как всегда, молодую и красивую Наташу Королёву, но предложил сугубо весеннее, то есть исключительно позитивное отношение к жизни. И пусть коварный коронавирус заставляет нас с опаской относиться к завтрашнему дню, но заставить нас позабыть о том, что жизнь продолжается и что весна уже на носу, он не сможет.

Переполненный зал с энтузиазмом откликнулся на мощный эмоциональный посыл российской певицы, вернув ей этот посыл умноженным многократно. А в итоге получился замечательный вечер, который должен запомниться благодарной вильнюсской публике и, надеемся, самой Наташе.
Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"



Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Наташа Королева
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добавлена сегодня, 26 февраля, 15:40

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