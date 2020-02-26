Наташа Королёва разбудила весну в Вильнюсе

Хотя погода в литовской столице давно уже примеряет на себя весенние одежды, окончательную точку в переходе к Весне поставила, похоже, российская певица Наташа Королёва.
22 февраля в вильнюсском концертном зале Compensa она выступила с концертом "Ягодка", который прекрасно охарактеризовал не только, как всегда, молодую и красивую Наташу Королёву, но предложил сугубо весеннее, то есть исключительно позитивное отношение к жизни. И пусть коварный коронавирус заставляет нас с опаской относиться к завтрашнему дню, но заставить нас позабыть о том, что жизнь продолжается и что весна уже на носу, он не сможет.
Переполненный зал с энтузиазмом откликнулся на мощный эмоциональный посыл российской певицы, вернув ей этот посыл умноженным многократно. А в итоге получился замечательный вечер, который должен запомниться благодарной вильнюсской публике и, надеемся, самой Наташе.
Инф. «Обзора»
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