Наташа Королёва разбудила весну в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести







Хотя погода в литовской столице давно уже примеряет на себя весенние одежды, окончательную точку в переходе к Весне поставила, похоже, российская певица Наташа Королёва.



22 февраля в вильнюсском концертном зале Compensa она выступила с концертом "Ягодка", который прекрасно охарактеризовал не только, как всегда, молодую и красивую Наташу Королёву, но предложил сугубо весеннее, то есть исключительно позитивное отношение к жизни. И пусть коварный коронавирус заставляет нас с опаской относиться к завтрашнему дню, но заставить нас позабыть о том, что жизнь продолжается и что весна уже на носу, он не сможет.



Переполненный зал с энтузиазмом откликнулся на мощный эмоциональный посыл российской певицы, вернув ей этот посыл умноженным многократно. А в итоге получился замечательный вечер, который должен запомниться благодарной вильнюсской публике и, надеемся, самой Наташе. 22 февраля в вильнюсском концертном зале Compensa она выступила с концертом "Ягодка", который прекрасно охарактеризовал не только, как всегда, молодую и красивую Наташу Королёву, но предложил сугубо весеннее, то есть исключительно позитивное отношение к жизни. И пусть коварный коронавирус заставляет нас с опаской относиться к завтрашнему дню, но заставить нас позабыть о том, что жизнь продолжается и что весна уже на носу, он не сможет.Переполненный зал с энтузиазмом откликнулся на мощный эмоциональный посыл российской певицы, вернув ей этот посыл умноженным многократно. А в итоге получился замечательный вечер, который должен запомниться благодарной вильнюсской публике и, надеемся, самой Наташе. Фоторепортаж Аркадия Бабахина, "Обзор"







Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Наташа Королева — статья прочитана 102 раза Комментарии