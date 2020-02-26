Загрузка... Минздрав Польши заявил, что коты часто становятся источниками коронавирусов 🔊 Воспроизвести © EPA/Bartlomiej Zborowski



Министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский предупредил, что в связи с этим с домашними котами ничего делать не нужно, сообщает



Домашние коты часто бывают переносчиками коронавирусов, которые мутируют и становятся заразными для человека. Соответствующее заявление сделал в среду в эфире радиостанции RMF министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, подчеркнув, однако, что никаких действий в связи с этим предпринимать не нужно.



По его словам, коронавирусы переходят к людям только от животных. "Это заражение от животных - в момент мутации вирусов, которые всегда были", - сказал Шумовский.



"Коронавирусы часто бывают, например, у котов", - добавил польский министр и подчеркнул, что в связи с этим с домашними котами ничего делать не нужно.



"Обычно они [вирусы] мутируют и могут заразить человека, - указал Шумовский. - Организм не всегда хорошо реагирует на новый вирус, и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, вирус не мутирует и не ослабнет". Министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский предупредил, что в связи с этим с домашними котами ничего делать не нужно, сообщает ТАСС Домашние коты часто бывают переносчиками коронавирусов, которые мутируют и становятся заразными для человека. Соответствующее заявление сделал в среду в эфире радиостанции RMF министр здравоохранения республики Лукаш Шумовский, подчеркнув, однако, что никаких действий в связи с этим предпринимать не нужно.По его словам, коронавирусы переходят к людям только от животных. "Это заражение от животных - в момент мутации вирусов, которые всегда были", - сказал Шумовский."Коронавирусы часто бывают, например, у котов", - добавил польский министр и подчеркнул, что в связи с этим с домашними котами ничего делать не нужно."Обычно они [вирусы] мутируют и могут заразить человека, - указал Шумовский. - Организм не всегда хорошо реагирует на новый вирус, и отсюда эпидемии, пока наша иммунная система не приспособится, вирус не мутирует и не ослабнет". Загрузка... ТАСС Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, кошки, вирус, пандемия, переносчики География: Польша — статья прочитана 124 раза Комментарии