Международная политика за 25 февраля

Италия: ВОЗ ныне там, дело невозмутимого Вайнштейна, свобода для 300 террористов, грин-карта на вес доллара
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Последние сообщения из Европы, где стремительно возникают новые вспышки “уханьского вируса”, заставляют специалистов предполагать развитие ситуации по худшему сценарию. В Италию, первую из европейских стран, столкнувшуюся с COVID-19, 25 февраля прибыла экспертная группа из представителей ВОЗ и Еврокомиссии — они в кооперации с местными медиками будут решать вопросы о мерах по снижению контагиозности вируса и возможности введения масштабного карантина.
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Выдающегося голливудского продюсера Харви Вайнштейна суд присяжных признал виновным в сексуальных домогательствах по двум “лёгким” обвинительным статьям и оправдал — по трём “тяжёлым”. Приговор, который должен быть оглашён 11 марта, может содержать неприятную для 67-летнего кинобосса строчку “25 лет лишения свободы”, пишет ВВС.
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С понедельника, 24 февраля, в Соединённых Штатах вступили в силу новые правила получения иммигрантами разрешений на проживание, именуемых в просторечии грин-картами. Власти убеждены, что пополнять население страны следует только теми иностранцами, которые в состоянии прокормить себя сами и не будут сидеть на шее у американского налогоплательщика, получая социальные пособия из бюджета.
Выдающегося голливудского продюсера Харви Вайнштейна суд присяжных признал виновным в сексуальных домогательствах по двум “лёгким” обвинительным статьям и оправдал — по трём “тяжёлым”. Приговор, который должен быть оглашён 11 марта, может содержать неприятную для 67-летнего кинобосса строчку “25 лет лишения свободы”, пишет ВВС.
* * *
С понедельника, 24 февраля, в Соединённых Штатах вступили в силу новые правила получения иммигрантами разрешений на проживание, именуемых в просторечии грин-картами. Власти убеждены, что пополнять население страны следует только теми иностранцами, которые в состоянии прокормить себя сами и не будут сидеть на шее у американского налогоплательщика, получая социальные пособия из бюджета.