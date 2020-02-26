Загрузка... Международная политика за 25 февраля 🔊 Воспроизвести



Италия: ВОЗ ныне там, дело невозмутимого Вайнштейна, свобода для 300 террористов, грин-карта на вес доллара



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Последние сообщения из Европы, где стремительно возникают новые вспышки “уханьского вируса”, заставляют специалистов предполагать развитие ситуации по худшему сценарию. В Италию, первую из европейских стран, столкнувшуюся с COVID-19, 25 февраля прибыла экспертная группа из представителей ВОЗ и Еврокомиссии — они в кооперации с местными медиками будут решать вопросы о мерах по снижению контагиозности вируса и возможности введения масштабного карантина. Подробнее на FITZROY * * *Последние сообщения из Европы, где стремительно возникают новые вспышки “уханьского вируса”, заставляют специалистов предполагать развитие ситуации по худшему сценарию. В Италию, первую из европейских стран, столкнувшуюся с COVID-19, 25 февраля прибыла экспертная группа из представителей ВОЗ и Еврокомиссии — они в кооперации с местными медиками будут решать вопросы о мерах по снижению контагиозности вируса и возможности введения масштабного карантина. * * *



Выдающегося голливудского продюсера Харви Вайнштейна суд присяжных признал виновным в сексуальных домогательствах по двум “лёгким” обвинительным статьям и оправдал — по трём “тяжёлым”. Приговор, который должен быть оглашён 11 марта, может содержать неприятную для 67-летнего кинобосса строчку “25 лет лишения свободы”, пишет ВВС.



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С понедельника, 24 февраля, в Соединённых Штатах вступили в силу новые правила получения иммигрантами разрешений на проживание, именуемых в просторечии грин-картами. Власти убеждены, что пополнять население страны следует только теми иностранцами, которые в состоянии прокормить себя сами и не будут сидеть на шее у американского налогоплательщика, получая социальные пособия из бюджета. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 138 раз Комментарии