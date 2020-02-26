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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Опасения из-за внедряемой в Каунасе системы видеонаблюдения СМИ
Поскольку в общественных местах второго по величине литовского города Каунаса устанавливается система видео-наблюдения Hikvision, есть опасения безопасности данных, сообщила газета Kauno diena.
Ранее отдел журналистских расследований теле-радиокомпании LRT сообщал, что по причине пробелов безопасности от камер этого производителя отказался государственный сектор США. По данным газеты, безопасность камер вызывает вопросы и у жителей Каунаса.
Заместитель Генкомиссара полиции Литвы Эдвардас Шилярис сказал Kauno diena, что беспокойство необоснованно и персональные данные хранятся и будут храниться в на закрытых серверах полиции, кроме того, большинство оборудованных в Каунасе камер фиксируют не лица людей, а движение автомобилей.
Представитель по связям с общественностью компании Telia Lietuva, которая устанавливает камеры в Каунасе, Аудрюс Стасюлайтис сказал в интервью Kauno diena, что поскольку в закупках существует критерий минимальной цены, чаще всего предложить можно лишь продукты китайских производителей.
BNS напоминает, что система из 240 камер видеонаблюдения в Каунасе начала устанавливаться осенью прошлого года. Эти камеры призваны способствовать поддержанию безопасности в общественных местах, повышать раскрытие инцидентов и сокращать пробки на дорогах города.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, чп и криминал, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: поиск, преступники, наблюдение, камеры, должники
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