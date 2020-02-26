Правление сейма Литвы не одобрило расследование возможно незаконного сбора информации 🔊 Воспроизвести



В среду правление сейма Литвы решило, что нет оснований начинать парламентское расследование возможно незаконного сбора информации в одном из ведомств страны, отвечающем за безопасность.



Принимая соответствующее решение, правление сейма основывалось на протоколе закрытого заседания Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и письме главы комитета Дайнюса Гайжаускаса о том, что сообщение о возможно незаконном сборе информации не подтвердилось.



"Мы получили мнение КНБО, в нем сказано, что они заслушали Генпрокурора, главу Службы спецрасследований, по их мнению – что это компетенция КНБО и решили, что не стоит начинать расследование. Другими словами, КНБО взял на себя ответственность за решение", – заявил в среду после заседания правления в сейме спикер парламента Викторас Пранцкетис. В среду правление сейма Литвы решило, что нет оснований начинать парламентское расследование возможно незаконного сбора информации в одном из ведомств страны, отвечающем за безопасность.Принимая соответствующее решение, правление сейма основывалось на протоколе закрытого заседания Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) и письме главы комитета Дайнюса Гайжаускаса о том, что сообщение о возможно незаконном сборе информации не подтвердилось."Мы получили мнение КНБО, в нем сказано, что они заслушали Генпрокурора, главу Службы спецрасследований, по их мнению – что это компетенция КНБО и решили, что не стоит начинать расследование. Другими словами, КНБО взял на себя ответственность за решение", – заявил в среду после заседания правления в сейме спикер парламента Викторас Пранцкетис. "Мы не можем не доверять комитету, он является избирательным действующим органом, их решение важно для нас, поскольку мы и так намеревались обратиться в КНБО", – добавил он.



В обращении глав КНБО к правлению сейма говорится, что главы правоохранительных органов, участвовавшие в состоявшемся во вторник заседании, сообщили, что переданная им информацию о возможно незаконном сборе информации была проверена, она не подтвердилась, поэтому было отказано в начале досудебного расследования.



Д. Гайжаускас напомнил правлению сейма, что по закону временная комиссия формируется только по вопросам особой важности и государственного значения.



"В данном случае вопросов такого значения не усмотрено", – пишет он.



С просьбой инициировать расследование на прошлой неделе к руководству сейма обращался бывший глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.



Бывший глава КНБО В. Бакас на прошлой неделе обратился в правление сейма с просьбой инициировать парламентское расследование "возможного незаконного вмешательства в избирательные процессы, незаконного сбора информации и её использования".



В среду В. Бакас заявил BNS, что решение правления необоснованно.



"Решение правления сейма основывалось на рекомендации КНБО, как сказал спикер сейма. На самом деле, это совершенно незаконно, поскольку комитет не рассматривал такой вопрос – комитет не рассматривал такой рекомендации, которую рассматривали все члены, не принимали такого решения и такой рекомендации не выдвигали", – подчеркнул он.



В. Бакас утверждает, что еще в начале 2019 года, когда он занимал должность главы комитета, было сообщение о том, что "в одном из исполнительных ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, в отсутствие предусмотренных законом оснований собирается информация о лицах, с привлечением возможностей, предоставленных ведомству, и оказывается, возможно, незаконное влияние на внутренние политические процессы страны".



Политик утверждал также, что получив эту информацию, он обратился в Генпрокуратуру и в Службу спецрасследований по поводу возможно совершённой преступной деятельности, и лишь 29 января этого года получил ответ этих органов о том, что досудебное расследование не начато.



Генпрокуратура и ССР отказались от подробных комментариев по поводу предоставленных В. Бакасу ответов по его просьбе начать досудебное расследование о вероятно незаконном сборе данных в одном из государственных ведомств.



Политики и правоохранительные органы не раскрывают, ни в каком ведомстве могли быть совершены нарушения, ни о ком, возможно, собирались данные. Эта секретность объясняется законом о защите информаторов. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: данные, спецслужбы, расследование, Бакас География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии