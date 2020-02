Есть литовцы, потерявшие деньги при инвестициях через Royal Forex LTD СМИ 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Более ста жителей Литвы потеряли сотни тысяч евро в результате инвестиций через кипрскую компанию Royal Forex LTD и ее платформу для инвестиций „GMO Trading, однако Банк Литвы (Центробанк) признает, что вероятность возврата средств мала, сообщил отдел журналистских расследований литовской теле-радиокомпании LRT.



Зарегистрированная на Кипре Royal Forex LTD действует по лицензии этой страны – это означает, что Банк Литвы, получающий жалобы населения, не может ограничить ни деятельность действующей на Кипре компании, ни работающего в литовской столице филиала. Однако ЦБ обратился по поводу этой компании в кипрские органы надзора, в Криминальную полицию Литвы, последняя проводит расследование.



Глава литовского филиала Royal Forex Limited Илья Кремер сообщил LRT, что литовский филиал не берет на себя ответственность за утраченные средства, поскольку занимается лишь регистрацией клиентов. По его словам, некоторые клиенты получили компенсации, составляющие около 10% утраченных средств.



