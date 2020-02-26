|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Есть литовцы, потерявшие деньги при инвестициях через Royal Forex LTD СМИ
Более ста жителей Литвы потеряли сотни тысяч евро в результате инвестиций через кипрскую компанию Royal Forex LTD и ее платформу для инвестиций „GMO Trading, однако Банк Литвы (Центробанк) признает, что вероятность возврата средств мала, сообщил отдел журналистских расследований литовской теле-радиокомпании LRT.
Зарегистрированная на Кипре Royal Forex LTD действует по лицензии этой страны – это означает, что Банк Литвы, получающий жалобы населения, не может ограничить ни деятельность действующей на Кипре компании, ни работающего в литовской столице филиала. Однако ЦБ обратился по поводу этой компании в кипрские органы надзора, в Криминальную полицию Литвы, последняя проводит расследование.
Глава литовского филиала Royal Forex Limited Илья Кремер сообщил LRT, что литовский филиал не берет на себя ответственность за утраченные средства, поскольку занимается лишь регистрацией клиентов. По его словам, некоторые клиенты получили компенсации, составляющие около 10% утраченных средств.
По данным литовской Банковской ассоциации, в прошлом году в Литве банки зарегистрировали около 230 случаев финансового мошенничества, их клиенты потеряли около 2,3 млн евро.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: интернет, группировка, мошенники, банк, Royal Forex LTD
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|