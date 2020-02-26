Русский театр Эстонии зрителям Вильнюса привезет заряд хорошего юмора 🔊 Воспроизвести «Приключения барона Мюнгхаузена»







24-25 апреля в Русский драматический театр Литвы с гастролями приезжает Русский театр Эстонии «Vene Teater» из Таллина. Для зрителей Вильнюса гости привезут три спектакля – две весёлые комедии и необычные «Приключения барона Мюнгхаузена» для детей. Не смотря на то, что спектакли будут на русском языке, их смогут понять и люди, не владеющие языком, – спектакли для взрослых покажут с литовскими титрами.



Спектакль режиссёра Даниила Зандберга «Приключения барона Мюнгхаузена» с яркими световыми и пластичными элементами понравится и детям, и взрослым. Остроумно рассказанные в этом совсем еще новом спектакле театра воспоминания о путешествиях эксцентричного барона, о том, как он путешествовал на Луну или как вытаскивал себя за волосы из болота, никого не оставят равнодушным. Спектакль режиссёра Даниила Зандберга «Приключения барона Мюнгхаузена» с яркими световыми и пластичными элементами понравится и детям, и взрослым. Остроумно рассказанные в этом совсем еще новом спектакле театра воспоминания о путешествиях эксцентричного барона, о том, как он путешествовал на Луну или как вытаскивал себя за волосы из болота, никого не оставят равнодушным.



«Похороны по-эстонски»







В пьесе рассказывается история одной эстонской семьи, за которой прячутся тысячи таких же семейных историй. Вся история ХХ века проходит по судьбам старого Андреса, его близких и соседей. Всю жизнь он работал, не покладая рук, никто никогда не видел старого Андреса, сидящего без дела… И вдруг старший Андрес умирает. Но даже смерть он встречает за работой – соседи находят его лежащим у поленницы с топором в руках...



25 апреля Русский театр Эстонии покажет спектакль режиссёра Филиппа Лося «Искусство примирения», по пьесе французского драматурга Ясмины Реза (Yasmina Reza) «Бог резни». Пьесы этого драматурга ставятся по всему миру. Созданная в 2007 г. пьеса «Бог резни» впервые была поставлена в Цюрихе, позже ее с успехом показывали на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, также она получила престижные премии. В 2011 г. фильм режиссёра Романа Полански, снятый на основе этой пьесы, стал одним из открытий Венецианского фестиваля.



В пьесе две супружеские пары встречаются, чтобы поговорить о драке их сыновей, в итоге ссорятся и выговаривают сначала соседям, а потом и друг другу все то, о чем раньше молчали из-за политкорректности и воспитания. Во время светских разговоров герои срывают маски и показывают свои истинные лица. Натянутые улыбки, строгая официальность, предельно тактичные извинения – все это утрачивает всякий смысл. Герои просто устали быть сдержанными, цивилизованными, вежливыми. В этой комичной истории автор раскрывает слабости и лицемерие современного западного общества, крах институции брака, моральный кризис.



«Искусство примирения»







«Я очень люблю эту пьесу и этот спектакль. Автор текста очень точно раскрывает картину западного общества, скованного различными этическими запретами. В нашем спектакле вы увидите яркий ансамбль актеров, услышите глубокие, динамичные диалоги и интригующий сюжет. А сценографию для спектакля создала уже известная вильнюсскому зрителю художник и режиссер Юлиана Лайкова», – говорит режиссёр Ф. Лось.



Режиссер «Искусства примирения» Ф. Лось с 2017 г. является художественным руководителем Русского театра Эстонии, ставит спектакли в театрах Эстонии и других стран, кстати, в настоящее время на сцене РДТЛ он создает спектакль «Утопия» по пьесе современного русского драматурга Михаила Дурненкова.



Информация РДТЛ и Русского театра Эстонии



Фотографии Русского театра Эстонии 24 апреля гости из Таллина также покажут комедию в двух частях «Похороны по-эстонски». Эта пьеса живого эстонского классика Андруса Кивиряхка (Andrus Kivirähk) получила огромную популярность, не смотря на то, что в ней изображается немного сатирическая картина эстонской жизни. По словам создателей спектакля, у эстонцев – великолепное чувство юмора и они не боятся посмеяться сами над собой. Миф о трудолюбии эстонцев, по словам автора пьесы, – тяжелая ноша, неподъемный груз, который нация гордо несет на своих плечах, не задумываясь, что уродует себе позвоночник.В пьесе рассказывается история одной эстонской семьи, за которой прячутся тысячи таких же семейных историй. Вся история ХХ века проходит по судьбам старого Андреса, его близких и соседей. Всю жизнь он работал, не покладая рук, никто никогда не видел старого Андреса, сидящего без дела… И вдруг старший Андрес умирает. Но даже смерть он встречает за работой – соседи находят его лежащим у поленницы с топором в руках...25 апреля Русский театр Эстонии покажет спектакль режиссёра Филиппа Лося «Искусство примирения», по пьесе французского драматурга Ясмины Реза (Yasmina Reza) «Бог резни». Пьесы этого драматурга ставятся по всему миру. Созданная в 2007 г. пьеса «Бог резни» впервые была поставлена в Цюрихе, позже ее с успехом показывали на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, также она получила престижные премии. В 2011 г. фильм режиссёра Романа Полански, снятый на основе этой пьесы, стал одним из открытий Венецианского фестиваля.В пьесе две супружеские пары встречаются, чтобы поговорить о драке их сыновей, в итоге ссорятся и выговаривают сначала соседям, а потом и друг другу все то, о чем раньше молчали из-за политкорректности и воспитания. Во время светских разговоров герои срывают маски и показывают свои истинные лица. Натянутые улыбки, строгая официальность, предельно тактичные извинения – все это утрачивает всякий смысл. Герои просто устали быть сдержанными, цивилизованными, вежливыми. В этой комичной истории автор раскрывает слабости и лицемерие современного западного общества, крах институции брака, моральный кризис.«Я очень люблю эту пьесу и этот спектакль. Автор текста очень точно раскрывает картину западного общества, скованного различными этическими запретами. В нашем спектакле вы увидите яркий ансамбль актеров, услышите глубокие, динамичные диалоги и интригующий сюжет. А сценографию для спектакля создала уже известная вильнюсскому зрителю художник и режиссер Юлиана Лайкова», – говорит режиссёр Ф. Лось.Режиссер «Искусства примирения» Ф. Лось с 2017 г. является художественным руководителем Русского театра Эстонии, ставит спектакли в театрах Эстонии и других стран, кстати, в настоящее время на сцене РДТЛ он создает спектакль «Утопия» по пьесе современного русского драматурга Михаила Дурненкова. Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Русский театр Эстонии — статья прочитана 133 раза Комментарии