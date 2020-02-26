Русский театр Эстонии зрителям Вильнюса привезет заряд хорошего юмора

24-25 апреля в Русский драматический театр Литвы с гастролями приезжает Русский театр Эстонии «Vene Teater» из Таллина. Для зрителей Вильнюса гости привезут три спектакля – две весёлые комедии и необычные «Приключения барона Мюнгхаузена» для детей. Не смотря на то, что спектакли будут на русском языке, их смогут понять и люди, не владеющие языком, – спектакли для взрослых покажут с литовскими титрами.
Спектакль режиссёра Даниила Зандберга «Приключения барона Мюнгхаузена» с яркими световыми и пластичными элементами понравится и детям, и взрослым. Остроумно рассказанные в этом совсем еще новом спектакле театра воспоминания о путешествиях эксцентричного барона, о том, как он путешествовал на Луну или как вытаскивал себя за волосы из болота, никого не оставят равнодушным.
24 апреля гости из Таллина также покажут комедию в двух частях «Похороны по-эстонски». Эта пьеса живого эстонского классика Андруса Кивиряхка (Andrus Kivirähk) получила огромную популярность, не смотря на то, что в ней изображается немного сатирическая картина эстонской жизни. По словам создателей спектакля, у эстонцев – великолепное чувство юмора и они не боятся посмеяться сами над собой. Миф о трудолюбии эстонцев, по словам автора пьесы, – тяжелая ноша, неподъемный груз, который нация гордо несет на своих плечах, не задумываясь, что уродует себе позвоночник.
В пьесе рассказывается история одной эстонской семьи, за которой прячутся тысячи таких же семейных историй. Вся история ХХ века проходит по судьбам старого Андреса, его близких и соседей. Всю жизнь он работал, не покладая рук, никто никогда не видел старого Андреса, сидящего без дела… И вдруг старший Андрес умирает. Но даже смерть он встречает за работой – соседи находят его лежащим у поленницы с топором в руках...
25 апреля Русский театр Эстонии покажет спектакль режиссёра Филиппа Лося «Искусство примирения», по пьесе французского драматурга Ясмины Реза (Yasmina Reza) «Бог резни». Пьесы этого драматурга ставятся по всему миру. Созданная в 2007 г. пьеса «Бог резни» впервые была поставлена в Цюрихе, позже ее с успехом показывали на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, также она получила престижные премии. В 2011 г. фильм режиссёра Романа Полански, снятый на основе этой пьесы, стал одним из открытий Венецианского фестиваля.
В пьесе две супружеские пары встречаются, чтобы поговорить о драке их сыновей, в итоге ссорятся и выговаривают сначала соседям, а потом и друг другу все то, о чем раньше молчали из-за политкорректности и воспитания. Во время светских разговоров герои срывают маски и показывают свои истинные лица. Натянутые улыбки, строгая официальность, предельно тактичные извинения – все это утрачивает всякий смысл. Герои просто устали быть сдержанными, цивилизованными, вежливыми. В этой комичной истории автор раскрывает слабости и лицемерие современного западного общества, крах институции брака, моральный кризис.
«Я очень люблю эту пьесу и этот спектакль. Автор текста очень точно раскрывает картину западного общества, скованного различными этическими запретами. В нашем спектакле вы увидите яркий ансамбль актеров, услышите глубокие, динамичные диалоги и интригующий сюжет. А сценографию для спектакля создала уже известная вильнюсскому зрителю художник и режиссер Юлиана Лайкова», – говорит режиссёр Ф. Лось.
Режиссер «Искусства примирения» Ф. Лось с 2017 г. является художественным руководителем Русского театра Эстонии, ставит спектакли в театрах Эстонии и других стран, кстати, в настоящее время на сцене РДТЛ он создает спектакль «Утопия» по пьесе современного русского драматурга Михаила Дурненкова.
Информация РДТЛ и Русского театра Эстонии
Фотографии Русского театра Эстонии
В пьесе рассказывается история одной эстонской семьи, за которой прячутся тысячи таких же семейных историй. Вся история ХХ века проходит по судьбам старого Андреса, его близких и соседей. Всю жизнь он работал, не покладая рук, никто никогда не видел старого Андреса, сидящего без дела… И вдруг старший Андрес умирает. Но даже смерть он встречает за работой – соседи находят его лежащим у поленницы с топором в руках...
25 апреля Русский театр Эстонии покажет спектакль режиссёра Филиппа Лося «Искусство примирения», по пьесе французского драматурга Ясмины Реза (Yasmina Reza) «Бог резни». Пьесы этого драматурга ставятся по всему миру. Созданная в 2007 г. пьеса «Бог резни» впервые была поставлена в Цюрихе, позже ее с успехом показывали на сценах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, также она получила престижные премии. В 2011 г. фильм режиссёра Романа Полански, снятый на основе этой пьесы, стал одним из открытий Венецианского фестиваля.
В пьесе две супружеские пары встречаются, чтобы поговорить о драке их сыновей, в итоге ссорятся и выговаривают сначала соседям, а потом и друг другу все то, о чем раньше молчали из-за политкорректности и воспитания. Во время светских разговоров герои срывают маски и показывают свои истинные лица. Натянутые улыбки, строгая официальность, предельно тактичные извинения – все это утрачивает всякий смысл. Герои просто устали быть сдержанными, цивилизованными, вежливыми. В этой комичной истории автор раскрывает слабости и лицемерие современного западного общества, крах институции брака, моральный кризис.
«Я очень люблю эту пьесу и этот спектакль. Автор текста очень точно раскрывает картину западного общества, скованного различными этическими запретами. В нашем спектакле вы увидите яркий ансамбль актеров, услышите глубокие, динамичные диалоги и интригующий сюжет. А сценографию для спектакля создала уже известная вильнюсскому зрителю художник и режиссер Юлиана Лайкова», – говорит режиссёр Ф. Лось.
Режиссер «Искусства примирения» Ф. Лось с 2017 г. является художественным руководителем Русского театра Эстонии, ставит спектакли в театрах Эстонии и других стран, кстати, в настоящее время на сцене РДТЛ он создает спектакль «Утопия» по пьесе современного русского драматурга Михаила Дурненкова.
Информация РДТЛ и Русского театра Эстонии
Фотографии Русского театра Эстонии