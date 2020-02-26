В Вильнюсе под звуки Танца с саблями открылось почётное консульство Армении. Посольство пока остаётся 🔊 Воспроизвести







Практически незаметно прошли торжества по случаю открытия почётного консульства Армении в Вильнюсе, к участию в которых было привлечено широко известное любителям музыки "Трио Хачатуряна".



Критики отмечают виртуозность исполнения, истинную музыкальность и чувство стиля его участников (пианистки Армине Григорян, скрипача Карена Шахгалдяна и виолончелиста Карена Кочаряна). Созданное как трио Arsika в 1999-м году, этот ансамбль с неизменным успехом выступал в России, США, Центральной и Южной Америке, Западной и Центральной Европе, Японии, Китае и Австралии (к слову, на этот раз трио дало целых три концерта в Литве - в Каунасе, Игналинском районе и Вильнюсе. Перед последним концертом, прошедшим в "гербовом" зале вильнюсского Дворца правителей, собравшимся гостям было официально объявлено о назначении хорошо известного хирурга - и одного из основоположников лазерной медицины в Литве Карапета Бабаяна почётным консулом Армении в Вильнюсе и Каунасе. После окончания в 1989-м году Каунасской медицинской академии д-р Бабаян остался в Литве, работал в онкологическом центре, а также в созданных им же Центре кожной и лазерной хирургии и GK Klinika (это ультрасовременное медицинское учреждение, в котором используются последние достижения биологических технологий, лазерной и эстетической медицины). Критики отмечают виртуозность исполнения, истинную музыкальность и чувство стиля его участников (пианистки Армине Григорян, скрипача Карена Шахгалдяна и виолончелиста Карена Кочаряна). Созданное как трио Arsika в 1999-м году, этот ансамбль с неизменным успехом выступал в России, США, Центральной и Южной Америке, Западной и Центральной Европе, Японии, Китае и Австралии (к слову, на этот раз трио дало целых три концерта в Литве - в Каунасе, Игналинском районе и Вильнюсе. Перед последним концертом, прошедшим в "гербовом" зале вильнюсского Дворца правителей, собравшимся гостям было официально объявлено о назначении хорошо известного хирурга - и одного из основоположников лазерной медицины в Литве Карапета Бабаяна почётным консулом Армении в Вильнюсе и Каунасе. После окончания в 1989-м году Каунасской медицинской академии д-р Бабаян остался в Литве, работал в онкологическом центре, а также в созданных им же Центре кожной и лазерной хирургии и GK Klinika (это ультрасовременное медицинское учреждение, в котором используются последние достижения биологических технологий, лазерной и эстетической медицины).











Со своей стороны, д-р Бабаян в беседе с корр. "Обзора" сообщил, что возложенные на него обязанности никак не повлияют на основную работу в клинике. "Мы будем стараться развивать взаимные контакты между жителями обеих стран и стремиться к тому, чтобы максимально сблизить Литву и Армению (чему, кстати, будет способствовать открывающееся этой весной авиасообщение между Вильнюсом и Ереваном). В конце концов, я - армянин, который поселился в Литве, провёл здесь большую часть своей жизни, работал здесь и создал здесь свою семью. Литва - это моя родина, и я буду стремиться стать еще одним звеном, объединяющим наши народы", - указал он.



Тигран Бабаян







Хотя армяне проживали в Великом княжестве Литовском ещё в XIV веке (а, согласно некоторым источникам, они принимали участие в Грюнвальдской битве 1410 года!), основная их часть (квалифицированные специалисты и их семьи) переселилась в Литву в советские годы. Случившееся в декабре 1988 года землетрясение в Спитаке послужило толчком для сплочения армянской общины; всего три недели спустя в Литве была создана первая армянская общественная организация с оптимистическим названием "Гарун" (весна). В настоящее время армянские общины официально зарегистрированы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Висагинасе и Шяуляе.



ФОТО khachaturiantrio.com и GK Klinika Источники, хорошо знакомые с особенностями дипломатического протокола, подтвердили корр. "Обзора" на условиях анонимности, что, с одной стороны, открытие почётного консульства (стоящего гораздо ниже по сравнению с полноценным дипломатическим представительством) ещё не означает возможного переноса самого посольства из Вильнюса в Ригу (кстати, супруга посла Армении в странах Балтии Тиграна Мкртчяна - латышка, все их дети в совершенстве владеют двумя - армянским и латышским - языками; в Латвии находится самая большая армянская община, а армянская церковь в Риге играет исключительно важную роль в сохранении армянской идентичности), но, с другой стороны, случаев, когда посольства и почётные консульства одной страны расположены в одном и том же городе, крайне мало!Со своей стороны, д-р Бабаян в беседе с корр. "Обзора" сообщил, что возложенные на него обязанности никак не повлияют на основную работу в клинике. "Мы будем стараться развивать взаимные контакты между жителями обеих стран и стремиться к тому, чтобы максимально сблизить Литву и Армению (чему, кстати, будет способствовать открывающееся этой весной авиасообщение между Вильнюсом и Ереваном). В конце концов, я - армянин, который поселился в Литве, провёл здесь большую часть своей жизни, работал здесь и создал здесь свою семью. Литва - это моя родина, и я буду стремиться стать еще одним звеном, объединяющим наши народы", - указал он.Хотя армяне проживали в Великом княжестве Литовском ещё в XIV веке (а, согласно некоторым источникам, они принимали участие в Грюнвальдской битве 1410 года!), основная их часть (квалифицированные специалисты и их семьи) переселилась в Литву в советские годы. Случившееся в декабре 1988 года землетрясение в Спитаке послужило толчком для сплочения армянской общины; всего три недели спустя в Литве была создана первая армянская общественная организация с оптимистическим названием "Гарун" (весна). В настоящее время армянские общины официально зарегистрированы в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Висагинасе и Шяуляе. Владас ЛЮБАРТАС , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, политика Ключевые слова: Армения, посольство, почётное консульство, "Трио Хачатуряна", посол Армении в странах Балтии, Тигран Мкртчян География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 186 раз Комментарии