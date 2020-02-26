Экономика Литвы: цифры и факты

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В прошлом году литовские переработчики молока произвели молочных продуктов столько же, сколько Латвия и Эстония вместе взятые. У литовских фермеров было закуплено 1,35 млн тонн натурального молока, латвийские молочные хозяйства произвели 0,78 млн тонн, а эстонские – 0,76 млн тонн, сообщила ассоциация переработчиков молока Pieno centras. В нее входят три крупнейших переработчика Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris.



По словам главы ассоциации Эгидиюса Симониса, в целом в хозяйствах Балтийских стран надоено почти 2,9 млн тонн молока, из них 1,7 млн тонн переработано в Литве.



"В прошлом году, по сравнению с 2018 годом, литовские переработчики сохранили прежние объемы производства. Примечательно, что в прошлом в переработке выросла доля молока, надоенного литовскими фермерами, а импортированное сырье сократилось", – отметил Э. Симионис. В прошлом году литовские переработчики молока произвели молочных продуктов столько же, сколько Латвия и Эстония вместе взятые. У литовских фермеров было закуплено 1,35 млн тонн натурального молока, латвийские молочные хозяйства произвели 0,78 млн тонн, а эстонские – 0,76 млн тонн, сообщила ассоциация переработчиков молока Pieno centras. В нее входят три крупнейших переработчика Pieno zvaigzdes, Vilkyskiu pienine и Rokiskio suris.По словам главы ассоциации Эгидиюса Симониса, в целом в хозяйствах Балтийских стран надоено почти 2,9 млн тонн молока, из них 1,7 млн тонн переработано в Литве."В прошлом году, по сравнению с 2018 годом, литовские переработчики сохранили прежние объемы производства. Примечательно, что в прошлом в переработке выросла доля молока, надоенного литовскими фермерами, а импортированное сырье сократилось", – отметил Э. Симионис. По его словам, в прошлом году в Литве было переработано более 95% литовского молока, а оставшаяся часть была экспортирована.



В прошлом году в Литве закупочная цена натурального молока для крупных производителей была самой высокой по сравнению со средними ценами на импортируемое и экспортируемое молоко, поэтому больше литовского цельного молока оставалось на внутреннем рынке переработки.



В 2019 году средняя годовая цена импорта молока в Литву для крупных поставщиков составила 313,5 евро за тонну, когда в Литве крупным поставщикам сырьевого молока в среднем платили 325,7 евро. Средняя цена на экспортируемое молоко в прошлом году составило 323,7 евро за тонну.



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Согласно сообщению Департамента статистики Литвы, показатель потребительского доверия в феврале, по сравнению с январем, вырос на 1 процентный пункт до 4%.



В феврале население несколько лучше оценивало изменения финансового положения домашних хозяйств за последние 12 месяцев и намеревались больше тратить на крупные покупки.



Индекс потребительского доверия в городских и сельских районах в феврале различался на 2 проц. пункта: в городе он составил 3%, а на селе 5%. В городах, по сравнению с январем, он не изменился, а на селе – на 2 проц. пункта.



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В прошлом году принадлежащая группе Carlsberg крупнейшая пивоваренная компания в Литве Svyturys-Utenos alus увеличила продажи на 4,2% до 170 млн евро, а продажи пива росли невзирая на сокращение рынка.



По словам главы Svyturys-Utenos alus Роландаса Виршиласа, показатели компании очень хорошие, а в следующем году планируется дальнейший рост.



"Результаты были очень хорошими, после кризиса мы на пике. В следующем году мы планируем более высокий рост", – сказал Р. Виршилас, представляя результаты прошлого года.



в прошлом году доля экспорта в продажах Svyturys-Utenos alus превысила 10%. Крупнейшим рынком компании в прошлом году была России, далее следовали Гана, Беларусь, Соединенное Королевство и Китай. Крупнейший рост фиксировался в Китае (121%), Беларуси (112%) и в Соединенном Королевстве (62%). Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 65 раз Комментарии