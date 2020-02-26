Кабмин Литвы рассмотрит возможность экстремальной ситуации в связи с коронавирусом

Литовское правительство рассмотрит вопрос об объявлении экстремальной ситуации для подготовки к возможной вспышке коронавируса в Литве.
Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Лина Бушинскайте, соответствующий проект постановления подготовлен по решению Комиссии по экстремальным ситуациям литовского правительства.
"Мы предложим внести его в повестку заседания и рассмотреть в кабинете министров, какими будут решения, посмотрим", – сказала Л. Бушинскайте.
Во вторник вице-министр Альгирдас Шешельгис после заседания комиссии отметил, что после объявления экстремальной ситуации можно легче использовать государственный резерв, приобретать различные средства без публичных закупок.
Одновременно правительство в среду планирует решить, облегчать ли процесс объявления экстремальных ситуаций в государственном масштабе.
По данным Всемирной организации здравоохранения на воскресенье, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса составило почти 79 тыс. человек, скончались около 2,5 тыс.
Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.
Самым крупным очагом Европе является Италия. По данным министерства здравоохранения Италии на вечер 25 февраля подтверждено 322 зараженных, из которых 10 скончались и один выздоровел. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры чтобы избегать массовых скоплений людей.
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Из-за опасности проникновения коронавируса в Литву, в целях профилактики, власти столицы Литвы обязали все госучреждения в Вильнюсе регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.
Эти же меры относятся ко всем видам общественного транспорта, а госучреждения также обязаны регулярно проветривать помещения. По словам мэра Вильнюса, все учреждения, в том числе и образовательные, обеспечены всеми необходимыми гигиеническими средствами для такой дезинфекции.
Он также анонсировал появление в городе информационных плакатов с советами и мерами по профилактике коронавируса. По его словам, они уже готовы и отправлены в печать. Всего заказано порядка 15 тыс. таких плакатов, которые будут развешены в различных общественных местах.
* * *
В связи со вспышкой коронавируса Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам страны временно не ездить в два города Южной Кореи – Тэгу и Чхондо.
МИД, обновивший в среду рекомендации по Южной Корее, также призывает всех находящихся в этой стране граждан Литвы внимательно следить за рекомендациями местных властей и придерживаться их.
По данным Всемирной организации здравоохранения на понедельник, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса превысило 80 тыс. человек, скончались более 2,6 тыс.
Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.
По данным Всемирной организации здравоохранения на воскресенье, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса составило почти 79 тыс. человек, скончались около 2,5 тыс.
Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.
Самым крупным очагом Европе является Италия. По данным министерства здравоохранения Италии на вечер 25 февраля подтверждено 322 зараженных, из которых 10 скончались и один выздоровел. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры чтобы избегать массовых скоплений людей.
* * *
Из-за опасности проникновения коронавируса в Литву, в целях профилактики, власти столицы Литвы обязали все госучреждения в Вильнюсе регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.
Эти же меры относятся ко всем видам общественного транспорта, а госучреждения также обязаны регулярно проветривать помещения. По словам мэра Вильнюса, все учреждения, в том числе и образовательные, обеспечены всеми необходимыми гигиеническими средствами для такой дезинфекции.
Он также анонсировал появление в городе информационных плакатов с советами и мерами по профилактике коронавируса. По его словам, они уже готовы и отправлены в печать. Всего заказано порядка 15 тыс. таких плакатов, которые будут развешены в различных общественных местах.
* * *
В связи со вспышкой коронавируса Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам страны временно не ездить в два города Южной Кореи – Тэгу и Чхондо.
МИД, обновивший в среду рекомендации по Южной Корее, также призывает всех находящихся в этой стране граждан Литвы внимательно следить за рекомендациями местных властей и придерживаться их.
По данным Всемирной организации здравоохранения на понедельник, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса превысило 80 тыс. человек, скончались более 2,6 тыс.
Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.