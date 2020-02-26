Кабмин Литвы рассмотрит возможность экстремальной ситуации в связи с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Литовское правительство рассмотрит вопрос об объявлении экстремальной ситуации для подготовки к возможной вспышке коронавируса в Литве.



Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Лина Бушинскайте, соответствующий проект постановления подготовлен по решению Комиссии по экстремальным ситуациям литовского правительства.



"Мы предложим внести его в повестку заседания и рассмотреть в кабинете министров, какими будут решения, посмотрим", – сказала Л. Бушинскайте.



Во вторник вице-министр Альгирдас Шешельгис после заседания комиссии отметил, что после объявления экстремальной ситуации можно легче использовать государственный резерв, приобретать различные средства без публичных закупок. Литовское правительство рассмотрит вопрос об объявлении экстремальной ситуации для подготовки к возможной вспышке коронавируса в Литве.Как сообщила BNS представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Лина Бушинскайте, соответствующий проект постановления подготовлен по решению Комиссии по экстремальным ситуациям литовского правительства."Мы предложим внести его в повестку заседания и рассмотреть в кабинете министров, какими будут решения, посмотрим", – сказала Л. Бушинскайте.Во вторник вице-министр Альгирдас Шешельгис после заседания комиссии отметил, что после объявления экстремальной ситуации можно легче использовать государственный резерв, приобретать различные средства без публичных закупок.



По данным Всемирной организации здравоохранения на воскресенье, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса составило почти 79 тыс. человек, скончались около 2,5 тыс.



Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.



Самым крупным очагом Европе является Италия. По данным министерства здравоохранения Италии на вечер 25 февраля подтверждено 322 зараженных, из которых 10 скончались и один выздоровел. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры чтобы избегать массовых скоплений людей.



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Из-за опасности проникновения коронавируса в Литву, в целях профилактики, власти столицы Литвы обязали все госучреждения в Вильнюсе регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек, сообщает корреспондент



Эти же меры относятся ко всем видам общественного транспорта, а госучреждения также обязаны регулярно проветривать помещения. По словам мэра Вильнюса, все учреждения, в том числе и образовательные, обеспечены всеми необходимыми гигиеническими средствами для такой дезинфекции.



Он также анонсировал появление в городе информационных плакатов с советами и мерами по профилактике коронавируса. По его словам, они уже готовы и отправлены в печать. Всего заказано порядка 15 тыс. таких плакатов, которые будут развешены в различных общественных местах.



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В связи со вспышкой коронавируса Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам страны временно не ездить в два города Южной Кореи – Тэгу и Чхондо.



МИД, обновивший в среду рекомендации по Южной Корее, также призывает всех находящихся в этой стране граждан Литвы внимательно следить за рекомендациями местных властей и придерживаться их.



По данным Всемирной организации здравоохранения на понедельник, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса превысило 80 тыс. человек, скончались более 2,6 тыс.



Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии. Одновременно правительство в среду планирует решить, облегчать ли процесс объявления экстремальных ситуаций в государственном масштабе.По данным Всемирной организации здравоохранения на воскресенье, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса составило почти 79 тыс. человек, скончались около 2,5 тыс.Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.Самым крупным очагом Европе является Италия. По данным министерства здравоохранения Италии на вечер 25 февраля подтверждено 322 зараженных, из которых 10 скончались и один выздоровел. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры чтобы избегать массовых скоплений людей.* * *Из-за опасности проникновения коронавируса в Литву, в целях профилактики, власти столицы Литвы обязали все госучреждения в Вильнюсе регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.Эти же меры относятся ко всем видам общественного транспорта, а госучреждения также обязаны регулярно проветривать помещения. По словам мэра Вильнюса, все учреждения, в том числе и образовательные, обеспечены всеми необходимыми гигиеническими средствами для такой дезинфекции.Он также анонсировал появление в городе информационных плакатов с советами и мерами по профилактике коронавируса. По его словам, они уже готовы и отправлены в печать. Всего заказано порядка 15 тыс. таких плакатов, которые будут развешены в различных общественных местах.* * *В связи со вспышкой коронавируса Министерство иностранных дел Литвы рекомендует гражданам страны временно не ездить в два города Южной Кореи – Тэгу и Чхондо.МИД, обновивший в среду рекомендации по Южной Корее, также призывает всех находящихся в этой стране граждан Литвы внимательно следить за рекомендациями местных властей и придерживаться их.По данным Всемирной организации здравоохранения на понедельник, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса превысило 80 тыс. человек, скончались более 2,6 тыс.Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии. regnum.ru , BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии