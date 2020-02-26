Футбольные параллели 🔊 Воспроизвести







Каждый из сыгранных в среду на прошлой неделе матчей одной восьмой финала Лиги чемпионов примечателен по-своему.



Так, многие с удивлением узнали, что в паре «Тоттенхэм» - «Лейпциг» ещё до встречи букмекеры отдавали предпочтение немецкой команде, хотя та и играла в гостях. Но играла ведь против прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов и представителя Английской Премьер-лиги, что уже само по себе является неким знаком качества.



Но ход матча подтвердил обоснованность таких прогнозов букмекерских контор: играя без своих ведущих нападающих – травмированных Гарри Кейна и Сон Хын Мина, больше заботился о защите своих ворот, чем о взятии чужих.



Сразу после матча футбольные статистики тут же напомнили, что нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не может победить в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Последнюю победу в плей-офф португальский специалист добыл с «Челси», когда обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0. Так, многие с удивлением узнали, что в паре «Тоттенхэм» - «Лейпциг» ещё до встречи букмекеры отдавали предпочтение немецкой команде, хотя та и играла в гостях. Но играла ведь против прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов и представителя Английской Премьер-лиги, что уже само по себе является неким знаком качества.Но ход матча подтвердил обоснованность таких прогнозов букмекерских контор: играя без своих ведущих нападающих – травмированных Гарри Кейна и Сон Хын Мина, больше заботился о защите своих ворот, чем о взятии чужих.Сразу после матча футбольные статистики тут же напомнили, что нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не может победить в плей-офф Лиги чемпионов с 2014 года. Последнюю победу в плей-офф португальский специалист добыл с «Челси», когда обыграл «Пари Сен-Жермен» со счётом 2:0.



Второй матч среды на прошлой неделе примечателен лишь разгромом «Валенсии», идущей ныне в испанском чемпионате на 8-м месте.



В матчах, сыгранных во вторник уже на этой неделе, зрителям опять предстояло наблюдать за английско-немецким и итальянско-испанским «параллельными» противостояниями.



В этот раз события не во всём напоминали хронологию недельной давности.



Лига чемпионов. 1/8 финала



Первые матчи



«Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия) – 0:1 (Т.Вернер, 58 – с пенальти).



«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания) – 4:1 (Х.Хатебур, 16, 62 - Й.Иличич, 42, Р.Фройлер, 57 – Д.Черышев, 66).



«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия) - 0:3 (С.Гнабри, 51, 54, Р.Левандовски, 76). Удаление: М.Алонсо, 83 – «Челси».



«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания) - 1:1 (Д.Мертенс, 30 – А.Гризманн, 57). Удаление: А.Видаль, 89 – «Барселона».



Сегодня, 26 февраля, играют:



«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия),



«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия). После этого Моуринью не выиграл ни одну из семи игр в плей-фф Лиги чемпионов. Он провёл 4 матча с «Челси», два с «Манчестер Юнайтед» и вот теперь одну - с «Тоттенхэмом».Второй матч среды на прошлой неделе примечателен лишь разгромом «Валенсии», идущей ныне в испанском чемпионате на 8-м месте.В матчах, сыгранных во вторник уже на этой неделе, зрителям опять предстояло наблюдать за английско-немецким и итальянско-испанским «параллельными» противостояниями.В этот раз события не во всём напоминали хронологию недельной давности.«Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (Германия) – 0:1 (Т.Вернер, 58 – с пенальти).«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания) – 4:1 (Х.Хатебур, 16, 62 - Й.Иличич, 42, Р.Фройлер, 57 – Д.Черышев, 66).«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия) - 0:3 (С.Гнабри, 51, 54, Р.Левандовски, 76). Удаление: М.Алонсо, 83 – «Челси».«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания) - 1:1 (Д.Мертенс, 30 – А.Гризманн, 57). Удаление: А.Видаль, 89 – «Барселона».Сегодня, 26 февраля, играют:«Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия),«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи, "Барселона" — статья прочитана 77 раз Комментарии