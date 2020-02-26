Доминго попросил прощения у женщин, обвинивших его в домогательствах 🔊 Воспроизвести Thomas Bartilla via www.imago-im / www.globallookpress.com



Известный оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах, передаёт



Музыкант выступил с заявлением после публикации об итогах расследования, которое проводит американский профсоюз оперных исполнителей. В публикации говорится, что как минимум 27 человек заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго в период его руководства оперой Лос-Анджелеса и Вашингтона. Известный оперный певец Пласидо Доминго извинился перед женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах, передаёт АиФ со ссылкой на агентство Associated Press.Музыкант выступил с заявлением после публикации об итогах расследования, которое проводит американский профсоюз оперных исполнителей. В публикации говорится, что как минимум 27 человек заявили, что стали жертвами сексуальных домогательств или свидетелями неподобающего поведения со стороны Доминго в период его руководства оперой Лос-Анджелеса и Вашингтона. Он сказал, что уважает решение этих женщин высказаться и что искренне сожалеет о причинённой им боли. «Я беру на себя всю ответственность за свои действия», – сказал Доминго.



Он добавил, что понимает сейчас, что некоторые женщины боялись высказываться, опасаясь за свою карьеру, и подчеркнул, что у него никогда не было плохих намерений.



Певец подчеркнул, что он «полон решимости повлиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никто не имел такого же опыта».



Отметим, что расследования в отношении Доминго проводили юристы, нанятые американской гильдией музыкальных исполнителей. Расследования были начаты после обвинений в адрес певца, о которых стало известно в прошлом году. Источники заявили, что с сентября по конец декабря 2019 года представители фирмы Cozen O'Connor опросили 55 человек. 27 опрошенных заявили, что испытали на себе или стали свидетелями домогательств в 1990-е – 2000-е годы, ещё 12 сказали, что были в курсе репутации музыканта.



Напомним, в августе девять женщин обвинили 78-летнего Доминго в сексуальных домогательствах. По их словам, в течение 30 лет певец неподобающе вёл себя в гримёрках, лез целоваться и приставал. Позднее с подобными обвинениями выступили ещё 11 женщин.



Ранее сам Доминго отверг все обвинения.



На фоне скандала певец ушёл с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса, где работал более 20 лет. aif.ru Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: опера, домогательства, Доминго — статья прочитана 69 раз Комментарии