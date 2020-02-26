Отрицательный процент: кто в Швейцарии выигрывает от него, и кто проигрывает? 🔊 Воспроизвести В центре денежно-кредитной политики швейцарского ЦБ остается борьба со слишком дорогим швейцарским франком. (© Keystone / Ti-press / Alessandro Crinari)



Отрицательные процентные ставки, введенные ЦБ Швейцарии уже пять лет назад, оказывают все более весомое воздействие на социально-экономическое положение страны, пишет Отрицательные процентные ставки, введенные ЦБ Швейцарии уже пять лет назад, оказывают все более весомое воздействие на социально-экономическое положение страны, пишет SWI . Несмотря на всю критику в свой адрес, банк не хочет отменять это решение, считая его эффективным и необходимым инструментом противодействия чрезмерному удорожанию швейцарского франка. Почему Швейцарский национальный банк (SNB) ввел отрицательные процентные ставки?



По итогам глобального финансового кризиса 2008 года многие национальные центральные банки реализовали беспрецедентную серию мер по удержанию «своего» банковского сектора на плаву и по предотвращению угрозы экономической депрессии. Одна из самых часто применяемых мер: исторически уникальное снижение процентных (учетных) ставок, то есть стоимости денег. В Соединенных Штатах и еврозоне процентные ставки упали почти до нуля.



Поскольку в кризисные времена швейцарский франк регулярно используется иностранными инвесторами в качестве валюты-убежища, ЦБ Швейцарии посчитал необходимым пойти дальше и ввести отрицательный процент по депозитам. Пять лет назад Банк снизил свою ключевую процентную ставку до −0,75%, дабы избежать дальнейшего укрепления франка по отношению к другим основным валютам, особенно к евро.



Какова цель отрицательных процентных ставок?



Вообще основная цель низких или даже отрицательных процентных ставок — стимулировать банки и других инвесторов вкладывать свой свободный капитал в экономику, а не «парковать» его в центральных банках. Поэтому, если вы действительно хотите получить прибыль, то вы вынуждены инвестировать свои деньги как-то иначе. В то же время, поскольку стоимость денег невысока, компаниям легче брать кредиты в банках для финансирования новых проектов.



В случае ЦБ Швейцарии основной целью отрицательных процентных ставок является снижение инвестиционной привлекательности франка и, таким образом, стремление отпугнуть иностранных инвесторов от инвестирования в швейцарскую валюту. Кроме того, ЦБ Швейцарии постоянно использовал свои валютные резервы, объем которых достигает в общей сложности 800 млрд. швейцарских франков, для интервенций на валютном рынке с целью предотвращения чрезмерного повышения курса швейцарской валюты.



Кому выгодна эта мера?



Коммерческим компаниям. Поскольку отрицательные процентные ставки помогают удерживать стоимость швейцарского франка в определенных границах, они в первую очередь приносят пользу экспортной отрасли и туристическому сектору экономики страны. Экспортно ориентированные компании не находятся, тем самым, из-за сильного франка в неоправданно невыгодном положении по сравнению с конкурентами из других стран.



Учитывая же тот факт, что Швейцария почти каждый второй франк зарабатывает за границей, позитивные экспортные показатели оказывают положительное влияние и на экономику в целом. Но выгоду получают и предприятия, работающие только на внутреннем рынке: они пользуются низкими процентными ставками, чтобы брать дешевые кредиты и развивать новые виды производственной деятельности.



Государству. Обладая общей задолженностью почти в 200 миллиардов швейцарских франков, бюджеты федерального центра, кантонов и общин/муниципалитетов в значительной степени выигрывают от низкой стоимости денег. Низкие процентные ставки, например, помогли Конфедерации за последнее десятилетие добиться миллиардного профицита федерального госбюджета, что позволяет использовать «лишние деньги» для сокращения объемов этой задолженности.



Поэтому-то государственный долг Швейцарии (федеральный бюджет) уже значительно понизился: с более чем 120 млрд. швейцарских франков в 2008 году до 96 млрд. швейцарских франков в 2019 году. Положительное развитие ситуации в области общественных финансов также принесло пользу и налогоплательщикам (физическим и юридическим лицам), в определенной степени за счет снижения налогового бремени или от повышения налогов в меньшем масштабе.



Владельцам недвижимости. В связи с тем, что процентные ставки по ипотеке упали до беспрецедентно низкого уровня, владельцы недвижимости также извлекают заметную выгоду из факта отрицательных процентных ставок. В то же время стоимость домов и квартир во многих регионах Швейцарии за последнее десятилетие практически удвоились, при том что снижение ставок по ипотеке к какому-то значительному снижению стоимости аренды жилья не привело.



Кому эта мера невыгодна?



Банкам. Финансовые учреждения уже потратили около двух миллиардов франков в одном только 2019 году, с тем чтобы выплатить отрицательные проценты по деньгам, которые те депонировали на счетах ЦБ. В связи со снижением маржи (нормы прибыли) некоторые банки начали даже начислять отрицательные проценты на собственные средства клиентов. Однако до сих пор эта практика затрагивала только активы, превышающие 100 000 швейцарских франков. Банки также начали компенсировать свои убытки, заметно повысив комиссию, взимаемую в клиентов за ведение счетов.



Тем, кто откладывает на «черный день». Последние несколько лет сбережения граждан на счетах в банках практически не приносят уже никаких процентов. В начале 1990-х годов люди, имевшие на банковском счете 10 000 швейцарских франков, получали до 500 швейцарских франков в год в виде процентов. Сегодня, в лучшем случае, им приходится довольствоваться несколькими десятками франков, которые часто снова расходуются на ведение счета. Однако следует отметить, что в Швейцарии за этот период и инфляция также снизилась до очень низкого уровня, особенно по сравнению с 1990-ми годами.



Пенсионным фондам. Еще десять лет назад пенсионные фонды могли выплачивать своим клиентам существенные проценты на вложенные средства, что в значительной степени способствовало увеличению начисленной пенсии. Сегодня ничего подобного нет и близко. Фонды вынуждены размещать сегодня хотя бы часть своих средств в безопасные инвестиции, например, в облигации госзайма. В результате пенсионные фонды сегодня получают значительно меньший доход, который лишь частично компенсируется инвестициями в акции и недвижимость.



Банки также начали начислять отрицательные процентные ставки по средствам, размещенным у них пенсионными фондами. Страхование по старости и инвалидности (AHV) также сталкивается с аналогичными проблемами, хотя и в меньшей степени.



Сколько еще продлится режим отрицательных процентов?



В настоящее время ЦБ Швейцарии не видит альтернативы отрицательным процентам. Банк вынужден адаптироваться к монетарной политике других центральных банков, начиная с Европейского ЦБ, и реагировать соответственно. Ситуация в еврозоне остается довольно нестабильной и неопределенной. Недаром прошлой осенью несколько крупных центральных банков сигнализировали о том, что они, вероятно, будут держать свои базовые ставки на низком уровне в течение более длительного периода времени, чем предполагалось ранее.



В последние годы ЦБ Швейцарии подвергался резкой критике в связи с негативным влиянием отрицательных процентных ставок на экономику. Профсоюзы требуют, чтобы Центральный банк выделил часть своих рекордных прибылей в доход фондов пенсионного страхования по старости и нетрудоспособности (AHV) и пенсионных фондов «второй опоры» (подробнее о пенсионной системе Швейцарии по ссылке), которые в особенной степени пострадали от стратегии отрицательных процентных ставок.



Однако президент швейцарского ЦБ Томас Йордан (Thomas Jordan) напомнил недавно, что задача Центрального банка — не проводить социальную политику, но преследовать и обеспечивать общие монетарные и промышленные интересы страны. И в самом деле: в последние годы экономика Швейцарии росла достаточно хорошими темпами, особенно по сравнению со многими другими европейскими странами, в то время как безработица здесь в конце 2019 года понизилась до 2,3%, что равно по сути полной занятости. swissinfo.ch Категории: экономика, в мире Ключевые слова: евросоюз, Швейцария, ставки, банки, диктат — статья прочитана 80 раз Комментарии