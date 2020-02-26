Акционеры ЮКОСа объявляют всемирную войну против России 🔊 Воспроизвести © AP Photo, David Azia



Автор не подвергает сомнению справедливость суда в Гааге, заставляющего РФ выплатить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Но это же огромная сумма! Кроме того, в РФ некоторые из этих акционеров - осужденные судом преступники. А что, если Москва потеряет доверие к юстиции Европы, которую ранее уважала?



Кремль сопротивляется приказу вернуть 50 миллиардов долларов нефтяной компании, которую он же заставил расколоться



На рубеже минувшего века была одна компания в России, ставшей недавно капиталистической страной, которая затмевала все остальные. Эта компания называлась ЮКОС, и была она прекрасной и обширной нефтяной империей, добывавшей 20 процентов российской нефти. Именно эта компания сделала своего хозяина Михаила Ходорковского 16-м по счету в списке самых богатых людей мира. На рубеже минувшего века была одна компания в России, ставшей недавно капиталистической страной, которая затмевала все остальные. Эта компания называлась ЮКОС, и была она прекрасной и обширной нефтяной империей, добывавшей 20 процентов российской нефти. Именно эта компания сделала своего хозяина Михаила Ходорковского 16-м по счету в списке самых богатых людей мира.



Во время показанной по телевидению встречи в Кремле в феврале 2003-го года, этот богатейший бизнесмен России бросил вызов президенту Путину, рассказав о царящей в стране коррупции. Ходорковский обвинил других российских бизнесменов в том, что они берут большие денежные суммы в качестве взяток. (Так в тексте, на самом деле Ходорковский говорил, что это чиновники берут взятки, взамен обогащая других, менее богатых, чем он, российских бизнесменов; Путин в ответ спросил Ходорковского, находится ли он сам в ладах с налоговым законодательством и получил утвердительный ответ — прим. ред.).



Через 8 месяцев Ходорковский был арестован, причем его охрана была обезврежена под прицелом огнестрельного оружия, по обвинениям в уклонении от налогов и в мошенничестве.



С ЮКОСом вскоре тоже было покончено, компания потеряла все свои активы, причем правительственные чиновники продали их по бросовой цене политическим союзникам. Но призрак ЮКОСа продолжает преследовать Путина.



В последовавшие за этим годы компания-холдинг, представляющая интересы пяти других, помимо Ходорковского, акционеров ЮКОСа, пыталась добиться компенсации, подав в суд на Российскую Федерацию в Гааге.



Обвинения против России основаны на Энергетической Хартии, которую Россия подписала в 1994 году (но которую впоследствии так и не ратифицировала — прим. ред.). Цель этого документа — дать гарантии внешним инвесторам насчет прав международных инвесторов в России и верховенства защищающих их законов в этой стране.



В 2014 году независимый трибунал, который осуществлял надзор над арбитражом в Гааге, единогласно решил, что все обстояло следующим образом: компания ЮКОС была просто незаконно отнята (экспроприирована) у своих владельцев в рамках политической вендетты против Ходорковского.



А раз так, то трибунал наградил группу, называемую GML и представляющую пять акционеров компании, выплатой компенсации в 50 миллиардов долларов (39 миллиардов фунтов-стерлингов) — за счет России. Ходорковский не входит в число этих акционеров, поскольку он уже продал свою долю кому-то другому. 50 миллиардов — это крупнейшая в истории сумма подобной компенсации.



Сумма компенсации включала в себя не только полную стоимость ЮКОСа на момент изъятия, но и предполагаемую упущенную выгоду — будущие прибыли ЮКОСа, которые были бы получены акционерами за все эти годы, если бы компания оставалась в их владении.



Но тут оставалась одна проблема. Выудить деньги из российского бюджета не всегда бывает просто.



Несмотря на апелляцию России в другой юрисдикции, которая была успешно признана несколько лет назад (окружным судом Гааги — прим. ред.), на прошлой неделе голландский суд решил, что правильным было как раз первое решение арбитража и в соответствии с этим оригиналом потребовал к выплате все ту же, полностью восстановленную сумму — 50 миллиардов долларов компенсации.



Россия просигналила, что намеревается направить это дело выше — в Верховный Суд Нидерландов. А это процесс, который может занять более двух лет, по мнению аналитиков.



Тем не менее «это решение показывает, что мы можем приступить к исполнению решения арбитража», говорит юридический представитель GML (бывшая Group Menatep Limited) Джонатан Хилл.



"Мы теперь имеем право захватывать российские коммерческие активы, которые или принадлежат российскому государству, или контролируются им. Причем, проводить такие захваты мы можем в 160 странах мира«,- считает Джонатан Хилл.



Все эти страны являются подписантами соглашения о юридическом механизме, который называется Нью-йоркской арбитражной конвенцией. Этот механизм предусматривает трансграничное исполнение решений арбитражей о компенсациях (вознаграждениях) по различным искам.



Итак, акционеры ЮКОСа объявили войну кошельку России. «Мы можем захватывать российскую государственную собственность почти повсюду в мире», — говорит Хилл.



А такая госсобственность может включать банковские счета, долговые обязательства, целые компании, а также недвижимость — если только что-либо из этой собственности находится во владении правительства России. Единственные предметы собственности, которые оказываются неприкосновенными в таких случаях, — это посольства и другие дипломатические здания, поскольку они пользуются защитой дипломатического иммунитета.



«Это долгий, сложный и трудоемкий процесс, — поясняет Хилл. — Но мы сможем запустить и его».



Предыдущая попытка захвата российской собственности в Европе после первоначального вердикта голландского суда в 2014-м году не удалась. Хотя Франция тогда захватила российской собственности на 1 миллиард долларов, Париж в конце концов решил, что не имеет права выносить решения в этом вопросе.



Парижские суды тогда просто провозгласили многие из арестов российской собственности не имеющими законной силы, поскольку эта собственность, как правило, принадлежала отдельным предприятиям и организациям, формально отделенным от государства Российского своим статусом. А потому эта собственность не могла изыматься за долги всей России ЮКОСу. Но теперь, когда [впервые добившийся от европейской юстиции решения о 50-миллиардной компенсации] GML оказался снова на коне в здании суда, ситуация складывается другая. Ободренная своей победой над Россией и восстановлением всей суммы иска в качестве законного требования — вернуть опять требуют всю сумму в 50 миллиардов долларов — группа GML теперь говорит, что возобновит свои атаки на глобальный государственный аппарат России.



Тем не менее некоторые из наблюдателей выразили сомнения по поводу того, насколько легко или нелегко будет для пяти акционеров ЮКОСа увидеть хоть какие-то деньги от русских. И здесь особенно важный вопрос — какой силы давление они могут оказать на правительства других стран, заставляя их выполнить судебные решения о захвате российской собственности.



«Я не знаю, насколько успешны будут они [акционеры ЮКОСа] в получении денег, которые принадлежат им», — говорит Билл Браудер, проживающий в Лондоне инвестор и активист, который выступал за санкции против России.



Москва неоднократно предупреждала, что связанные с государством иностранные фирмы в России могут подвергнуться ответным санкциям в ответ на замораживание в Западной Европе российской собственности в связи с вердиктом по ЮКОСу.



«Но это решение помещает россиян в невозможную ситуацию и означает, что им наконец-то придется уйти из международного бизнеса«,- говорит Браудер.



«Это решение помещает русских в положение государства-плута, финансового изгоя, — продолжает Браудер. — Оно станет для русских вечной головной болью и никогда не заживающим ожогом на сердце — поскольку акционеры ЮКОСа будут охотиться за ними по всему миру».



Автор: Эд Клоуз (Ed Clowes) для The Telegraph UK, Великобритания, перевод Но он представлял собой угрозу для Владимира Путина, и это окажется роковым моментом для ЮКОСа.Во время показанной по телевидению встречи в Кремле в феврале 2003-го года, этот богатейший бизнесмен России бросил вызов президенту Путину, рассказав о царящей в стране коррупции. Ходорковский обвинил других российских бизнесменов в том, что они берут большие денежные суммы в качестве взяток. (Так в тексте, на самом деле Ходорковский говорил, что это чиновники берут взятки, взамен обогащая других, менее богатых, чем он, российских бизнесменов; Путин в ответ спросил Ходорковского, находится ли он сам в ладах с налоговым законодательством и получил утвердительный ответ — прим. ред.).Через 8 месяцев Ходорковский был арестован, причем его охрана была обезврежена под прицелом огнестрельного оружия, по обвинениям в уклонении от налогов и в мошенничестве.С ЮКОСом вскоре тоже было покончено, компания потеряла все свои активы, причем правительственные чиновники продали их по бросовой цене политическим союзникам. Но призрак ЮКОСа продолжает преследовать Путина.В последовавшие за этим годы компания-холдинг, представляющая интересы пяти других, помимо Ходорковского, акционеров ЮКОСа, пыталась добиться компенсации, подав в суд на Российскую Федерацию в Гааге.Обвинения против России основаны на Энергетической Хартии, которую Россия подписала в 1994 году (но которую впоследствии так и не ратифицировала — прим. ред.). Цель этого документа — дать гарантии внешним инвесторам насчет прав международных инвесторов в России и верховенства защищающих их законов в этой стране.В 2014 году независимый трибунал, который осуществлял надзор над арбитражом в Гааге, единогласно решил, что все обстояло следующим образом: компания ЮКОС была просто незаконно отнята (экспроприирована) у своих владельцев в рамках политической вендетты против Ходорковского.А раз так, то трибунал наградил группу, называемую GML и представляющую пять акционеров компании, выплатой компенсации в 50 миллиардов долларов (39 миллиардов фунтов-стерлингов) — за счет России. Ходорковский не входит в число этих акционеров, поскольку он уже продал свою долю кому-то другому. 50 миллиардов — это крупнейшая в истории сумма подобной компенсации.Сумма компенсации включала в себя не только полную стоимость ЮКОСа на момент изъятия, но и предполагаемую упущенную выгоду — будущие прибыли ЮКОСа, которые были бы получены акционерами за все эти годы, если бы компания оставалась в их владении.Но тут оставалась одна проблема. Выудить деньги из российского бюджета не всегда бывает просто.Несмотря на апелляцию России в другой юрисдикции, которая была успешно признана несколько лет назад (окружным судом Гааги — прим. ред.), на прошлой неделе голландский суд решил, что правильным было как раз первое решение арбитража и в соответствии с этим оригиналом потребовал к выплате все ту же, полностью восстановленную сумму — 50 миллиардов долларов компенсации.Россия просигналила, что намеревается направить это дело выше — в Верховный Суд Нидерландов. А это процесс, который может занять более двух лет, по мнению аналитиков.Тем не менее «это решение показывает, что мы можем приступить к исполнению решения арбитража», говорит юридический представитель GML (бывшая Group Menatep Limited) Джонатан Хилл."Мы теперь имеем право захватывать российские коммерческие активы, которые или принадлежат российскому государству, или контролируются им. Причем, проводить такие захваты мы можем в 160 странах мира«,- считает Джонатан Хилл.Все эти страны являются подписантами соглашения о юридическом механизме, который называется Нью-йоркской арбитражной конвенцией. Этот механизм предусматривает трансграничное исполнение решений арбитражей о компенсациях (вознаграждениях) по различным искам.Итак, акционеры ЮКОСа объявили войну кошельку России. «Мы можем захватывать российскую государственную собственность почти повсюду в мире», — говорит Хилл.А такая госсобственность может включать банковские счета, долговые обязательства, целые компании, а также недвижимость — если только что-либо из этой собственности находится во владении правительства России. Единственные предметы собственности, которые оказываются неприкосновенными в таких случаях, — это посольства и другие дипломатические здания, поскольку они пользуются защитой дипломатического иммунитета.«Это долгий, сложный и трудоемкий процесс, — поясняет Хилл. — Но мы сможем запустить и его».Предыдущая попытка захвата российской собственности в Европе после первоначального вердикта голландского суда в 2014-м году не удалась. Хотя Франция тогда захватила российской собственности на 1 миллиард долларов, Париж в конце концов решил, что не имеет права выносить решения в этом вопросе.Парижские суды тогда просто провозгласили многие из арестов российской собственности не имеющими законной силы, поскольку эта собственность, как правило, принадлежала отдельным предприятиям и организациям, формально отделенным от государства Российского своим статусом. А потому эта собственность не могла изыматься за долги всей России ЮКОСу. Но теперь, когда [впервые добившийся от европейской юстиции решения о 50-миллиардной компенсации] GML оказался снова на коне в здании суда, ситуация складывается другая. Ободренная своей победой над Россией и восстановлением всей суммы иска в качестве законного требования — вернуть опять требуют всю сумму в 50 миллиардов долларов — группа GML теперь говорит, что возобновит свои атаки на глобальный государственный аппарат России.Тем не менее некоторые из наблюдателей выразили сомнения по поводу того, насколько легко или нелегко будет для пяти акционеров ЮКОСа увидеть хоть какие-то деньги от русских. И здесь особенно важный вопрос — какой силы давление они могут оказать на правительства других стран, заставляя их выполнить судебные решения о захвате российской собственности.«Я не знаю, насколько успешны будут они [акционеры ЮКОСа] в получении денег, которые принадлежат им», — говорит Билл Браудер, проживающий в Лондоне инвестор и активист, который выступал за санкции против России.Москва неоднократно предупреждала, что связанные с государством иностранные фирмы в России могут подвергнуться ответным санкциям в ответ на замораживание в Западной Европе российской собственности в связи с вердиктом по ЮКОСу.«Но это решение помещает россиян в невозможную ситуацию и означает, что им наконец-то придется уйти из международного бизнеса«,- говорит Браудер.«Это решение помещает русских в положение государства-плута, финансового изгоя, — продолжает Браудер. — Оно станет для русских вечной головной болью и никогда не заживающим ожогом на сердце — поскольку акционеры ЮКОСа будут охотиться за ними по всему миру».Автор: Эд Клоуз (Ed Clowes) для The Telegraph UK, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, чп и криминал, в России Ключевые слова: прокуратура, суд, ЕСПЧ, Ходорковский, ЮКОС География: Россия — статья прочитана 190 раз Комментарии