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Из-за коронавируса Евро-2020 могут перенести или отменить
Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен, сообщает РИА Новости-СПОРТ.
Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах 11 государств.
"На данный момент мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится", - цитирует Уву Rai Radio 1 Sport.
Одной из стран-хозяек Евро-2020 станет Россия. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал.
rsport.ria.ru
Категории: в Европе, чп и криминал, спорт
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