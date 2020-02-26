Из-за коронавируса Евро-2020 могут перенести или отменить 🔊 Воспроизвести



Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен, сообщает



Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах 11 государств.



"На данный момент мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится", - цитирует Уву Rai Radio 1 Sport.



Одной из стран-хозяек Евро-2020 станет Россия. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал. Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен, сообщает РИА Новости-СПОРТ Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах 11 государств."На данный момент мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится", - цитирует Уву Rai Radio 1 Sport.Одной из стран-хозяек Евро-2020 станет Россия. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал. rsport.ria.ru Категории: в Европе, чп и криминал, спорт Ключевые слова: футбол, чемпионат, вирус, ЧЕ-2020 — статья прочитана 171 раз Комментарии