Мочевой пузырь американки оказался мини-фабрикой по выработке алкоголя

Медики долгое время подозревали женщину в пристрастии к спиртному, хотя она уверяла их в обратном, сообщает ЛАЙФ.
Американские врачи выявили у 61-летней пациентки уникальный синдром брожения мочевого пузыря, из-за которого в её организме постоянно вырабатывался алкоголь. Описание заболевания приводится в журнале Annals of Internal Medicine.
Страдающая циррозом жительница Питсбурга стояла в очереди на пересадку печени, из-за чего ей категорически запрещалось употреблять алкоголь. Однако медики подозревали женщину в пристрастии к спиртному, так как соответствующие анализы мочи каждый раз показывали положительный результат.
Пенсионерка тщетно уверяла врачей, что не употребляет спиртное, пока медики не провели детальное исследование и не обнаружили истинную причину.
Первой странностью стало то, что анализ мочи показывал содержание этанола в организме, в то время как такой же анализ крови имел отрицательный результат. В то же время у пациентки не было никаких признаков алкогольной интоксикации.
Затем медики обратили внимание на большое содержании в моче глюкозы в сочетании с обильными образованиями почкующихся дрожжей, которые являются природными аналогами пивных и обычно не обнаруживались в организме человека в таком изобилии.
Впервые в истории медицины учёные выявили патологию мочевого пузыря, в котором с помощью дрожжевых грибов производится этанол.
Вероятно, такой синдром у женщины появился из-за наличия грибов в мочевом пузыре и постоянном присутствии большого количества сахара в организме, так как пациентка долгое время страдает от диабета.
Первой странностью стало то, что анализ мочи показывал содержание этанола в организме, в то время как такой же анализ крови имел отрицательный результат. В то же время у пациентки не было никаких признаков алкогольной интоксикации.
Затем медики обратили внимание на большое содержании в моче глюкозы в сочетании с обильными образованиями почкующихся дрожжей, которые являются природными аналогами пивных и обычно не обнаруживались в организме человека в таком изобилии.
Впервые в истории медицины учёные выявили патологию мочевого пузыря, в котором с помощью дрожжевых грибов производится этанол.
Вероятно, такой синдром у женщины появился из-за наличия грибов в мочевом пузыре и постоянном присутствии большого количества сахара в организме, так как пациентка долгое время страдает от диабета.