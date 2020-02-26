Загрузка... Мочевой пузырь американки оказался мини-фабрикой по выработке алкоголя 🔊 Воспроизвести



Медики долгое время подозревали женщину в пристрастии к спиртному, хотя она уверяла их в обратном, сообщает



Американские врачи выявили у 61-летней пациентки уникальный синдром брожения мочевого пузыря, из-за которого в её организме постоянно вырабатывался алкоголь. Описание заболевания приводится в журнале Annals of Internal Medicine.



Страдающая циррозом жительница Питсбурга стояла в очереди на пересадку печени, из-за чего ей категорически запрещалось употреблять алкоголь. Однако медики подозревали женщину в пристрастии к спиртному, так как соответствующие анализы мочи каждый раз показывали положительный результат. Медики долгое время подозревали женщину в пристрастии к спиртному, хотя она уверяла их в обратном, сообщает ЛАЙФ Американские врачи выявили у 61-летней пациентки уникальный синдром брожения мочевого пузыря, из-за которого в её организме постоянно вырабатывался алкоголь. Описание заболевания приводится в журнале Annals of Internal Medicine.Страдающая циррозом жительница Питсбурга стояла в очереди на пересадку печени, из-за чего ей категорически запрещалось употреблять алкоголь. Однако медики подозревали женщину в пристрастии к спиртному, так как соответствующие анализы мочи каждый раз показывали положительный результат. Пенсионерка тщетно уверяла врачей, что не употребляет спиртное, пока медики не провели детальное исследование и не обнаружили истинную причину.



Первой странностью стало то, что анализ мочи показывал содержание этанола в организме, в то время как такой же анализ крови имел отрицательный результат. В то же время у пациентки не было никаких признаков алкогольной интоксикации.



Затем медики обратили внимание на большое содержании в моче глюкозы в сочетании с обильными образованиями почкующихся дрожжей, которые являются природными аналогами пивных и обычно не обнаруживались в организме человека в таком изобилии.



Впервые в истории медицины учёные выявили патологию мочевого пузыря, в котором с помощью дрожжевых грибов производится этанол.



Вероятно, такой синдром у женщины появился из-за наличия грибов в мочевом пузыре и постоянном присутствии большого количества сахара в организме, так как пациентка долгое время страдает от диабета. Загрузка... life.ru Категории: общество, в мире, здоровье, образование Ключевые слова: США, алкоголь, железа — статья прочитана 177 раз Комментарии