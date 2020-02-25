Евреи Литвы в Израиле отказались сотрудничать с Вильнюсом 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Это решение принято из-за законопроекта, предложенного главой парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунасом Гумуляускасом, в котором депутат предложил признать страну и литовцев "невиновными" в Холокосте, сообщает



В своем письме глава ассоциации Арье Бен-Ари заявил, что это решение принято из-за законопроекта, предложенного главой парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунасом Гумуляускасом. Депутат предложил признать Литву и литовцев "невиновными" в Холокосте и убийстве евреев во время Второй мировой войны. Это решение принято из-за законопроекта, предложенного главой парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунасом Гумуляускасом, в котором депутат предложил признать страну и литовцев "невиновными" в Холокосте, сообщает Sputnik Литва . Ассоциация евреев Литвы в Израиле отказалась участвовать в празднике по случаю Дня восстановления независимости Литвы в марте. Об этом говорится на сайте Еврейской общины балтийской республики (ЕОЛ).В своем письме глава ассоциации Арье Бен-Ари заявил, что это решение принято из-за законопроекта, предложенного главой парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунасом Гумуляускасом. Депутат предложил признать Литву и литовцев "невиновными" в Холокосте и убийстве евреев во время Второй мировой войны.



"Однако мы до сих пор не получили ответа от президента Литвы (Гитанаса Науседы. – Sputnik), не знаем его позиции относительно этой резолюции: одобрит ли он этот законопроект или не одобрит", – говорится в письме.



Глава Ассоциации евреев Литвы в Израиле отметил, что после акции протеста перед посольством Литвы, которая прошла в конце января, организация выслала письмо на имя Науседы, посвященное этому вопросу, однако литовский лидер не ответил на него.



"Не получив обещания от президента, мы больше не будем сотрудничать в области официальной деятельности Литовской Республики и не будем участвовать в праздновании Дня восстановления независимости Литвы. Ассоциация евреев Литвы в Израиле будет призывать и других литваков и литвакские организации в Израиле не принимать участия в праздновании Дня независимости", – заявил Бен-Ари.



Ранее законопроект, предложенный Гумуляускасом, раскритиковал президент Совета раввинов Европы Пенхас Гольдшмидт. Он назвал инициативу "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев", убийствам которых способствовали литовские политические и военные лидеры, а также местное население.



Отношение Литвы к Холокосту



Во время Второй мировой войны в Литве была практически уничтожена местная еврейская община, которая считалась одной из крупнейших в Европе. Были убиты около 220 тысяч человек.



Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами. Некоторые пособники фашистов в дальнейшем стали "национальными героями" Литвы.



Литву критикуют за подобное отношение к истории не только внутри страны, но за рубежом.



В интервью Sputnik Литва политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечал, что власти страны пытаются снять с себя определенную часть вины за то, что большое количество литовцев содействовали немецким карателям.



Некоторые страны, в том числе Польша и Литва, пытаются возложить на РФ ответственность за начало Второй мировой войны.



Президент России Владимир Путин отмечал, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Кроме того, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, российский лидер напомнил, сколько евреев погибло в годы войны на территории Украины и Прибалтики. Он назвал Холокост "одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории".



По словам Бен-Ари, спикер Сейма Викторас Пранцкетис, находясь с визитом в Иерусалиме, заявил, что предложенная резолюция не будет принята, даже если большинство членов Сейма решат поддержать ее."Однако мы до сих пор не получили ответа от президента Литвы (Гитанаса Науседы. – Sputnik), не знаем его позиции относительно этой резолюции: одобрит ли он этот законопроект или не одобрит", – говорится в письме.Глава Ассоциации евреев Литвы в Израиле отметил, что после акции протеста перед посольством Литвы, которая прошла в конце января, организация выслала письмо на имя Науседы, посвященное этому вопросу, однако литовский лидер не ответил на него."Не получив обещания от президента, мы больше не будем сотрудничать в области официальной деятельности Литовской Республики и не будем участвовать в праздновании Дня восстановления независимости Литвы. Ассоциация евреев Литвы в Израиле будет призывать и других литваков и литвакские организации в Израиле не принимать участия в праздновании Дня независимости", – заявил Бен-Ари.Ранее законопроект, предложенный Гумуляускасом, раскритиковал президент Совета раввинов Европы Пенхас Гольдшмидт. Он назвал инициативу "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев", убийствам которых способствовали литовские политические и военные лидеры, а также местное население.Во время Второй мировой войны в Литве была практически уничтожена местная еврейская община, которая считалась одной из крупнейших в Европе. Были убиты около 220 тысяч человек.Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами. Некоторые пособники фашистов в дальнейшем стали "национальными героями" Литвы.Литву критикуют за подобное отношение к истории не только внутри страны, но за рубежом.В интервью Sputnik Литва политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечал, что власти страны пытаются снять с себя определенную часть вины за то, что большое количество литовцев содействовали немецким карателям.Некоторые страны, в том числе Польша и Литва, пытаются возложить на РФ ответственность за начало Второй мировой войны.Президент России Владимир Путин отмечал, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Кроме того, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, российский лидер напомнил, сколько евреев погибло в годы войны на территории Украины и Прибалтики. Он назвал Холокост "одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории". lt.sputniknews.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Литва, нацизм, холокост, гетто, концлагеря, воспоминания География: Литва — статья прочитана 58 раз Комментарии