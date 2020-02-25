Евреи Литвы в Израиле отказались сотрудничать с Вильнюсом

Это решение принято из-за законопроекта, предложенного главой парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунасом Гумуляускасом, в котором депутат предложил признать страну и литовцев "невиновными" в Холокосте, сообщает Sputnik Литва. Ассоциация евреев Литвы в Израиле отказалась участвовать в празднике по случаю Дня восстановления независимости Литвы в марте. Об этом говорится на сайте Еврейской общины балтийской республики (ЕОЛ).
В своем письме глава ассоциации Арье Бен-Ари заявил, что это решение принято из-за законопроекта, предложенного главой парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунасом Гумуляускасом. Депутат предложил признать Литву и литовцев "невиновными" в Холокосте и убийстве евреев во время Второй мировой войны.
По словам Бен-Ари, спикер Сейма Викторас Пранцкетис, находясь с визитом в Иерусалиме, заявил, что предложенная резолюция не будет принята, даже если большинство членов Сейма решат поддержать ее.
"Однако мы до сих пор не получили ответа от президента Литвы (Гитанаса Науседы. – Sputnik), не знаем его позиции относительно этой резолюции: одобрит ли он этот законопроект или не одобрит", – говорится в письме.
Глава Ассоциации евреев Литвы в Израиле отметил, что после акции протеста перед посольством Литвы, которая прошла в конце января, организация выслала письмо на имя Науседы, посвященное этому вопросу, однако литовский лидер не ответил на него.
"Не получив обещания от президента, мы больше не будем сотрудничать в области официальной деятельности Литовской Республики и не будем участвовать в праздновании Дня восстановления независимости Литвы. Ассоциация евреев Литвы в Израиле будет призывать и других литваков и литвакские организации в Израиле не принимать участия в праздновании Дня независимости", – заявил Бен-Ари.
Ранее законопроект, предложенный Гумуляускасом, раскритиковал президент Совета раввинов Европы Пенхас Гольдшмидт. Он назвал инициативу "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев", убийствам которых способствовали литовские политические и военные лидеры, а также местное население.
Отношение Литвы к Холокосту
Во время Второй мировой войны в Литве была практически уничтожена местная еврейская община, которая считалась одной из крупнейших в Европе. Были убиты около 220 тысяч человек.
Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами. Некоторые пособники фашистов в дальнейшем стали "национальными героями" Литвы.
Литву критикуют за подобное отношение к истории не только внутри страны, но за рубежом.
В интервью Sputnik Литва политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечал, что власти страны пытаются снять с себя определенную часть вины за то, что большое количество литовцев содействовали немецким карателям.
Некоторые страны, в том числе Польша и Литва, пытаются возложить на РФ ответственность за начало Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Кроме того, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, российский лидер напомнил, сколько евреев погибло в годы войны на территории Украины и Прибалтики. Он назвал Холокост "одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории".
"Однако мы до сих пор не получили ответа от президента Литвы (Гитанаса Науседы. – Sputnik), не знаем его позиции относительно этой резолюции: одобрит ли он этот законопроект или не одобрит", – говорится в письме.
Глава Ассоциации евреев Литвы в Израиле отметил, что после акции протеста перед посольством Литвы, которая прошла в конце января, организация выслала письмо на имя Науседы, посвященное этому вопросу, однако литовский лидер не ответил на него.
"Не получив обещания от президента, мы больше не будем сотрудничать в области официальной деятельности Литовской Республики и не будем участвовать в праздновании Дня восстановления независимости Литвы. Ассоциация евреев Литвы в Израиле будет призывать и других литваков и литвакские организации в Израиле не принимать участия в праздновании Дня независимости", – заявил Бен-Ари.
Ранее законопроект, предложенный Гумуляускасом, раскритиковал президент Совета раввинов Европы Пенхас Гольдшмидт. Он назвал инициативу "прямым оскорблением сотен тысяч литовских евреев", убийствам которых способствовали литовские политические и военные лидеры, а также местное население.
Отношение Литвы к Холокосту
Во время Второй мировой войны в Литве была практически уничтожена местная еврейская община, которая считалась одной из крупнейших в Европе. Были убиты около 220 тысяч человек.
Участие в истреблении еврейского народа принимали в том числе литовцы, сотрудничавшие с нацистами. Некоторые пособники фашистов в дальнейшем стали "национальными героями" Литвы.
Литву критикуют за подобное отношение к истории не только внутри страны, но за рубежом.
В интервью Sputnik Литва политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отмечал, что власти страны пытаются снять с себя определенную часть вины за то, что большое количество литовцев содействовали немецким карателям.
Некоторые страны, в том числе Польша и Литва, пытаются возложить на РФ ответственность за начало Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин отмечал, что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Кроме того, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле, российский лидер напомнил, сколько евреев погибло в годы войны на территории Украины и Прибалтики. Он назвал Холокост "одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории".