Вильнюс создаёт школу будущего 🔊 Воспроизвести







Вильнюс продолжает лидировать в области обучения инновациям и предпринимательству в школах: в этом учебном году открываются 14 новых творческих мастерских FabLab (англ. Fabrication/Fabulous Laboratory), где учащиеся могут создавать, изобретать и учиться в аутентичной, захватывающей среде с использованием самого современного производственного оборудования.



Дети конструируют, моделируют, проектируют, производят разнообразные продукты, модели, макеты или прототипы и даже учреждают компании. Такие семинары стимулируют их предпринимательство, креативность, интерес к технике и технологиям. После создания всех запланированных мастерских в каждой третьей школе столице, их будет 35.



«Вильнюс стремится вырастить в школах города творческих, предприимчивых и технически подкованных людей, у столичных властей есть план, как это сделать. Невероятно приятно, что Вильнюс продолжает лидировать и становится образцом для других муниципалитетов - в настоящее время мы являемся единственными в Литве, кто вот уже несколько лет создаёт у себя мастерские «FabLab», и мы не намерены останавливаться на достигнутом. Таким образом, учащиеся, применяя новейшие технологии, будут продолжать изучать и разрабатывать прототипы и бизнес-идеи с помощью новейших технологий и инноваций, проектов STEAM, а школьники и преподаватели будут учиться вместе», - сказал заместитель мэра столицы Витаутас Миталас. Дети конструируют, моделируют, проектируют, производят разнообразные продукты, модели, макеты или прототипы и даже учреждают компании. Такие семинары стимулируют их предпринимательство, креативность, интерес к технике и технологиям. После создания всех запланированных мастерских в каждой третьей школе столице, их будет 35.«Вильнюс стремится вырастить в школах города творческих, предприимчивых и технически подкованных людей, у столичных властей есть план, как это сделать. Невероятно приятно, что Вильнюс продолжает лидировать и становится образцом для других муниципалитетов - в настоящее время мы являемся единственными в Литве, кто вот уже несколько лет создаёт у себя мастерские «FabLab», и мы не намерены останавливаться на достигнутом. Таким образом, учащиеся, применяя новейшие технологии, будут продолжать изучать и разрабатывать прототипы и бизнес-идеи с помощью новейших технологий и инноваций, проектов STEAM, а школьники и преподаватели будут учиться вместе», - сказал заместитель мэра столицы Витаутас Миталас.











На обустройство одной мастерской «FabLab» в школе муниципалитет выделяет 9000 евро. На эти средства школа приобретает основное оборудование: 3D-принтер, фрезерный станок с ЧПУ, лазерный резак, плоттер и наборы электроники и робототехники. Школы также вносят вклад в реализацию проекта собственными финансами – выделяют не менее 4 тысяч евро на обустройство и помещений для мастерских.



Кроме того, самоуправление оплачивает услуги технических экспертов и консультантов, которые готовят решения по планировке школьных помещений, рекомендуют списки оборудования и обучают использованию оборудования.



В школах, оснащённых самым современным производственным оборудованием, учащиеся дополнительно изучают маркетинг, финансовый менеджмент, бизнес-модели, социальную и финансовую ответственность и учреждают молодёжные компании.



В ближайшее время мастерские «FabLab» будут также открыты в прогимназиях Пятраса Вилейшиса, «Ажуолино», св. Христофораса, «Тайкос» и «Антакальнё», в в основной школе в Павильнисе, в гимназиях Владислава Сирокомли, Йонаса Басанавичюса, Григишкю, «Швесос» (Григишкес), «Жяминос», Саломеи Нярис и «Жверино».











В этом году будет объявлен конкурс на оборудование 10 дополнительных новых открытых технических мастерских «FabLab» в школах Вильнюса.



Нынче примерно в 80 странах мира уже действует свыше 1000 официальных технологических мастерских, входящих в сеть «FabLab». Лаборатории различаются своей сложностью - от наличия простейшего оборудования (паяльники, 3D-принтеры и фрезерные станки) до самых современных исследовательских лабораторий.



Когда фотокорреспондент «Обзора» Виктор Грецкас в понедельник присутствовал на открытии мастерской в прогимназии «Сетувос», то он с удивлением отметил, что примерно на таком же оборудовании он в своё время решал такие задачи, которые были отмечены медалью ВДНХ.



Понятное дело, что в этих словах было, конечно же, и желание комплиментарно подчеркнуть важность того дела, которое нынче приходит в вильнюсские школы с помощью городских властей, но тем не менее!..



На прошлой неделе первая из 14 новых мастерских была открыта в прогимназии Барборы Радвилайте, а сегодня такая мастерская открывается в прогимназии «Сетувос». Позже, в феврале-марте, появятся и другие лаборатории.На обустройство одной мастерской «FabLab» в школе муниципалитет выделяет 9000 евро. На эти средства школа приобретает основное оборудование: 3D-принтер, фрезерный станок с ЧПУ, лазерный резак, плоттер и наборы электроники и робототехники. Школы также вносят вклад в реализацию проекта собственными финансами – выделяют не менее 4 тысяч евро на обустройство и помещений для мастерских.Кроме того, самоуправление оплачивает услуги технических экспертов и консультантов, которые готовят решения по планировке школьных помещений, рекомендуют списки оборудования и обучают использованию оборудования.В школах, оснащённых самым современным производственным оборудованием, учащиеся дополнительно изучают маркетинг, финансовый менеджмент, бизнес-модели, социальную и финансовую ответственность и учреждают молодёжные компании.В ближайшее время мастерские «FabLab» будут также открыты в прогимназиях Пятраса Вилейшиса, «Ажуолино», св. Христофораса, «Тайкос» и «Антакальнё», в в основной школе в Павильнисе, в гимназиях Владислава Сирокомли, Йонаса Басанавичюса, Григишкю, «Швесос» (Григишкес), «Жяминос», Саломеи Нярис и «Жверино».В этом году будет объявлен конкурс на оборудование 10 дополнительных новых открытых технических мастерских «FabLab» в школах Вильнюса.Нынче примерно в 80 странах мира уже действует свыше 1000 официальных технологических мастерских, входящих в сеть «FabLab». Лаборатории различаются своей сложностью - от наличия простейшего оборудования (паяльники, 3D-принтеры и фрезерные станки) до самых современных исследовательских лабораторий.Когда фотокорреспондент «Обзора»в понедельник присутствовал на открытии мастерской в прогимназии «Сетувос», то он с удивлением отметил, что примерно на таком же оборудовании он в своё время решал такие задачи, которые были отмечены медалью ВДНХ.Понятное дело, что в этих словах было, конечно же, и желание комплиментарно подчеркнуть важность того дела, которое нынче приходит в вильнюсские школы с помощью городских властей, но тем не менее!.. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: мастерские, «FabLab» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 145 раз Комментарии