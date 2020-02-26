В России на производителя Арбидола завели дело из-за рекламы про коронавирус 🔊 Воспроизвести



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против производителя "Арбидола", компании "Отисифарм" из-за подозрения в недостоверной рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа, говорится в сообщении ведомства, передает



"Возбудить производство по делу № 08/05/24-10/2020 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Рекламодателем указанной рекламы является АО "Отисифарм", - говорится в сообщении. Дело будет рассмотрено 10 марта.



В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса. "Арбидол" - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом", - говорилось в рекламе, которая распространялась на радиостанциях "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс" и "Авторадио". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против производителя "Арбидола", компании "Отисифарм" из-за подозрения в недостоверной рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса нового типа, говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости "Возбудить производство по делу № 08/05/24-10/2020 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Рекламодателем указанной рекламы является АО "Отисифарм", - говорится в сообщении. Дело будет рассмотрено 10 марта.В конце января ФАС получила жалобу от гражданина на радиорекламу препарата "Арбидол", в которой говорилось, что он эффективен от коронавируса. "В мире увеличивается количество заболевших новым коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку. Риск заражения высок. Исследования доказали: "Арбидол" активен даже против коронавируса. "Арбидол" - антивирусное действие широкого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом", - говорилось в рекламе, которая распространялась на радиостанциях "На семи холмах", "Ретро ФМ", "Европа Плюс" и "Авторадио". Как говорится в заключении ФАС, из рекламы следует, что "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым коронавирусом COVID-19, жертвами которого в настоящее время стали тысячи человек в мире. "При этом препараты, эффективные при лечении коронавируса COVID-2019, в настоящее время не найдены, и ученые всего мира ведут работу над вакциной против коронавируса", - отмечается в сообщении ФАС.



По данным Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, в инструкции к "Арбидолу" нет информации о его применении против инфекционного заболевания, вызываемом коронавирусом COVID-19. Центр также не получал задач по расширению показаний к применению "Арбидола". Согласно закону "О рекламе", в рекламе допускается использование данных о способах применения только в пределах показаний, утвержденных в инструкциях по применению.



"В настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата "Арбидол" для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении. Как уточняет ФАС, согласно закону, реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения о результатах исследований и испытаний, признается недостоверной.



Коронавирусы - это семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые они были выделены в 1965 году. Согласно инструкции по применению, "Арбидол" - это противовирусное, которое специфически подавляет in vitro (в пробирке - ред.) вирусы гриппа А и В, а также другие вирусы - возбудители острых респираторных вирусных инфекций, в частности коронавирус, асоциированный с тяжелым острым респираторным синдромом. РИА Новости Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия География: Россия — статья прочитана 159 раз Комментарии