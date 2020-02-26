Interia Польша : если поляки полетят в Смоленск, они могут стать жертвой провокации 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Олег Минеев



Экс-глава польского МИД призывает руководство отказаться от поездки в Смоленск. Говорит, что она не имеет смысла, поскольку отношения между двумя странами плохие, но по традиции винит в этом Москву. Читатели считают, что испортила отношения сама Польша, а Россия по логике должна запретить полякам устраивать такую поездку.



В беседе с газетой «Польска Таймс» бывший министр иностранных дел Польши, европарламентарий от партии «Право и справедливость» (PiS) Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski) подчеркнул, что решение о том, кто полетит в Смоленск в 10-ю годовщину крушения польского самолета, должны принять польские власти. «Я лично считаю, что туда не следует ехать никому из представителей высшего государственного руководства. В ситуации, когда польско-российские отношения находятся на таком низком уровне, как сейчас, устраивать памятные мероприятия с участием президента и премьера нет смысла», — полагает он. В беседе с газетой «Польска Таймс» бывший министр иностранных дел Польши, европарламентарий от партии «Право и справедливость» (PiS) Витольд Ващиковский (Witold Waszczykowski) подчеркнул, что решение о том, кто полетит в Смоленск в 10-ю годовщину крушения польского самолета, должны принять польские власти. «Я лично считаю, что туда не следует ехать никому из представителей высшего государственного руководства. В ситуации, когда польско-российские отношения находятся на таком низком уровне, как сейчас, устраивать памятные мероприятия с участием президента и премьера нет смысла», — полагает он.



Ващиковский добавил, что у польских следователей нет возможности изучить место крушения лайнера. «Если мы полетим туда сейчас, мы можем стать жертвой нескончаемого числа провокацией, нас могут унизить и высмеять. При этом пострадают премьер и президент. Зачем нам это за месяц до президентских выборов?» — задавался вопросом он.



Комментарии читателей



remi: Я этого не понимаю. Сначала сообщили, что визит в Катынь в 2020 году состоится, и что поедут туда, в частности, премьер, председатель «Права и справедливости» и другие высокопоставленные лица. Шли переговоры с российской стороной. Теперь мы слышим, что поездка не имеет смысла, поскольку премьер и президент могут пасть жертвами провокации. Интересно, есть ли какие-то основания так полагать, или это все плоды буйной фантазии Ващиковского? Кто тут глупый, а кто умный?



Lol: А кто довел до таких отношений, господин Ващиковский? Я добавлю, что найти общий язык вам не удается не только с Россией. Единственная страна, соответствующая линии правящей партии, это Венгрия.



p5: Мы 10 лет выдвигали безосновательные обвинения в адрес России, а теперь ожидаем добрососедских отношений. Это не дипломаты, а посмешище.



wolf: Видно, что приближаются выборы. Много лет о Катыни не вспоминали, а теперь они собираются лететь, падают на колени, произносят красивые речи и демонстрируют переживания и патриотизм, следя, видит ли это народ. Катынь — лишь карта в вашей игре, господа…



xxxx: Они уже выставили себя в смешном свете, обратившись к российской стороне за помощью в организации визита. Та, как мы видим, просьбу проигнорировала. Сначала людей 10 лет подряд убеждают, что за крушением стоит Россия, а потом просят у нее помощи. Кем нужно быть, чтобы делать нечто подобное.



max1: Президент Путин должен запретить нашей делегации въезжать на территорию России, ведь мы не пустили к себе «Ночных волков» и российскую молодежь на учебном паруснике. Зуб за зуб.



Real: Когда вы получите разрешение, за которым обратились, тогда можно будет обсуждать, стоит ли лететь и кому. Пока Российская Федерации разрешения не дала, сидите тихо и ждите.



Za: Наконец кто-то говорит осмысленные вещи. Это, конечно, важное для Польши место, но одна делегация там уже погибла. Неужели нам нужен еще один «несчастный случай», чтобы сделать выводы? Память жертв можно прекрасно почтить дома, а не лезть туда, где невозможно обеспечить безопасность.



Редакционная статья Interia, Польша, перевод «Отношения между нашими странами сейчас враждебные, — продолжал бывший глава МИД, — виновата в этом, впрочем, Россия. Можно вспомнить хотя бы о том, как она нападала на нас в контексте недавних годовщин исторических событий. Было бы наивно думать, что россияне помогут нам организовать эти мероприятия, ведь они уже не первый год уклоняются от оказания нам помощи в расследовании и не отдают нам обломки самолета. Это лишь убеждает нас в том, что российской стороне в контексте катастрофы есть что скрывать».Ващиковский добавил, что у польских следователей нет возможности изучить место крушения лайнера. «Если мы полетим туда сейчас, мы можем стать жертвой нескончаемого числа провокацией, нас могут унизить и высмеять. При этом пострадают премьер и президент. Зачем нам это за месяц до президентских выборов?» — задавался вопросом он.Я этого не понимаю. Сначала сообщили, что визит в Катынь в 2020 году состоится, и что поедут туда, в частности, премьер, председатель «Права и справедливости» и другие высокопоставленные лица. Шли переговоры с российской стороной. Теперь мы слышим, что поездка не имеет смысла, поскольку премьер и президент могут пасть жертвами провокации. Интересно, есть ли какие-то основания так полагать, или это все плоды буйной фантазии Ващиковского? Кто тут глупый, а кто умный?А кто довел до таких отношений, господин Ващиковский? Я добавлю, что найти общий язык вам не удается не только с Россией. Единственная страна, соответствующая линии правящей партии, это Венгрия.Мы 10 лет выдвигали безосновательные обвинения в адрес России, а теперь ожидаем добрососедских отношений. Это не дипломаты, а посмешище.Видно, что приближаются выборы. Много лет о Катыни не вспоминали, а теперь они собираются лететь, падают на колени, произносят красивые речи и демонстрируют переживания и патриотизм, следя, видит ли это народ. Катынь — лишь карта в вашей игре, господа…Они уже выставили себя в смешном свете, обратившись к российской стороне за помощью в организации визита. Та, как мы видим, просьбу проигнорировала. Сначала людей 10 лет подряд убеждают, что за крушением стоит Россия, а потом просят у нее помощи. Кем нужно быть, чтобы делать нечто подобное.Президент Путин должен запретить нашей делегации въезжать на территорию России, ведь мы не пустили к себе «Ночных волков» и российскую молодежь на учебном паруснике. Зуб за зуб.Когда вы получите разрешение, за которым обратились, тогда можно будет обсуждать, стоит ли лететь и кому. Пока Российская Федерации разрешения не дала, сидите тихо и ждите.Наконец кто-то говорит осмысленные вещи. Это, конечно, важное для Польши место, но одна делегация там уже погибла. Неужели нам нужен еще один «несчастный случай», чтобы сделать выводы? Память жертв можно прекрасно почтить дома, а не лезть туда, где невозможно обеспечить безопасность.Редакционная статья Interia, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: авиакатастрофа, годовщина, Качинский, Смоленская трагедия География: Польша — статья прочитана 74 раза Комментарии