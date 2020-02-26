Беларусь и Россия договорились по компенсации за грязную нефть 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Виктор Толочко



По словам замруководителя концерна "Белнефтехим", компенсация будет произведена из расчета 15 долларов за баррель, сообщает



Каким будет принцип расчета?



Инцидент с "грязной" нефтью произошел в конце апреля 2019 года. "Белнефтехим" сообщал о недоброкачественной российской нефти, попавшей в трубопровод "Дружба". Число хлорорганических соединений в черном золоте превышало предельные по стандарту значения во много раз. В итоге ряд стран временно прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Проблема была оперативно устранена российской стороной, позже был поднят вопрос о компенсации в связи с инцидентом. По словам замруководителя концерна "Белнефтехим", компенсация будет произведена из расчета 15 долларов за баррель, сообщает Sputnik Беларусь . Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за "грязную" нефть из расчета 15 долларов за баррель, заявил во вторник журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.Инцидент с "грязной" нефтью произошел в конце апреля 2019 года. "Белнефтехим" сообщал о недоброкачественной российской нефти, попавшей в трубопровод "Дружба". Число хлорорганических соединений в черном золоте превышало предельные по стандарту значения во много раз. В итоге ряд стран временно прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Проблема была оперативно устранена российской стороной, позже был поднят вопрос о компенсации в связи с инцидентом. Как сообщает БелТА, во вторник зампред "Белнефтехима" сообщил о подписании протокола с Россией о компенсации за "грязную" нефть из расчета в 15 долларов за баррель.



Ранее за подобный принцип расчета компенсаций выступала и белорусская сторона. Как заявлял посол республики в РФ Владимир Семашко, Минск бы устроила компенсация в 15 долларов за баррель – на аналогичный размер "Транснефть" договорилась с венгерской MOL.



Размер компенсации не называется



"Ведется активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать. Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода", – рассказал Сизов.



По его словам, речь идет о сумме "по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью", – это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. "Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", – добавил он.



Общий размер компенсации "Белнефтехимом" пока не называется. sputnik.by Категории: чп и криминал, экономика Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка География: Белоруссия — статья прочитана 117 раз Комментарии