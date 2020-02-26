Литва стала главным импортером электроэнергии из Белоруссии 🔊 Воспроизвести



Также выяснилось, что Вильнюс имеет возможность закупать электричество в соседней стране даже дешевле, чем Рига. Литва стала основным импортером электроэнергии из Белоруссии, сообщает



В прошлом году объемы поставок электричества выросли на 45,7 процента и достигли 1,5 миллиарда киловатт-часов. По стоимости рост экспорта в Литву составил 42,3 процента и достиг примерно 77,3 миллиона долларов. Средняя цена составила 5,1 цента за киловатт-час.



При этом, как выяснилось, Латвии белорусское электричество обходится дороже, чем Литве. Средняя стоимость поставок электричества для Риги в 2019-м оценивалась в 7,6 цента за киловатт-час. Также выяснилось, что Вильнюс имеет возможность закупать электричество в соседней стране даже дешевле, чем Рига. Литва стала основным импортером электроэнергии из Белоруссии, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу Белстата.В прошлом году объемы поставок электричества выросли на 45,7 процента и достигли 1,5 миллиарда киловатт-часов. По стоимости рост экспорта в Литву составил 42,3 процента и достиг примерно 77,3 миллиона долларов. Средняя цена составила 5,1 цента за киловатт-час.При этом, как выяснилось, Латвии белорусское электричество обходится дороже, чем Литве. Средняя стоимость поставок электричества для Риги в 2019-м оценивалась в 7,6 цента за киловатт-час. По данным за прошлый год, Латвия импортировала из Белоруссии 8,6 миллиона киловатт-часов, это обошлось ей в 654,7 тысячи долларов.



Сама Белоруссия в прошлом году снизила объемы импорта и получила из других стран на 36 процента меньше. При этом, что касается экспорта, Минск экспортировал на 128 процентов больше, чем годом ранее.



Ранее заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк заявил, что у Минска уже есть контракты на поставку электроэнергии в 2020 году – посла запуска первого блока Белорусской АЭС.



Спор Литвы и Белоруссии из-за БелАЭС



Атомная станция строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса и будет состоять из двух блоков. Первый должен быть запущен в этом году, второй планируют запустить в 2021-м.



Почти с самого начала строительства БелАЭС Литва выступает категорически против проекта. Ранее Вильнюс по требованию Брюсселя закрыл собственную Игналинскую АЭС и не смог построить новую – Висагинскую. Теперь Литва вынуждена импортировать большую часть электроэнергии из других стран, в том числе из России и Белоруссии.



Литовские власти систематически обвиняют Белоруссию в строительстве якобы "небезопасной" атомной станции, притом что ядерный объект успешно проходит регулярные проверки, в которых принимают участие международные эксперты из МАГАТЭ.



В своих попытках бороться с БелАЭС литовские власти в конце прошлого года приняли закон, запрещающий импорт в балтийскую республику энергии с "небезопасных АЭС", подразумевая объект под Островцом. При этом Латвия воздерживается от резких высказываний в адрес Минска в этом вопросе.



Минск называет заявления Вильнюса о "небезопасной АЭС" политизированными и призывает Литву занять более рациональную позицию, которая поможет странам сотрудничать в энергетике. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Беларусь, энергетика, импорт, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии