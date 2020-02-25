Суперкубок, начало… 🔊 Воспроизвести







Уже в эту субботу, 29 февраля, в вильнюсском футбольном манеже «Sportima» состоится матч между чемпионом страны – мариямпольской «Судувой» - и его главным в последние годы соперником – вильнюсским «Жальгирисом».



Два лучших футбольных клуба в матче открытия нового футбольного сезона поспорят за Суперкубок Федерации футбола Литвы. Начало поединка – в 18.00.



Спустя два года матч за Суперкубок вернулся в литовскую столицу, и это дополнительный стимул для вильнюсского «Жальгириса», который теперь, к слову, возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, чтобы прервать бестрофейную серию вильнюсцев.



В понедельник главные действующие лица предстоящего противостояния приняли участие в пресс-конференции. Главный тренер «Судувы» (Мариямполе) Хеймо Пфейфенбергер и капитан «Судувы» Альгис Янкаускас, а также главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага и капитан «Жальгириса» Саулюс Миколюнас, отвечая на вопросы журналистов, сошлись во мнении, что битва за первый в сезоне трофей очень важна с точки зрения психологического настроя команд на весь долгий чемпионат страны. Уже в эту субботу, 29 февраля, в вильнюсском футбольном манеже «Sportima» состоится матч между чемпионом страны – мариямпольской «Судувой» - и его главным в последние годы соперником – вильнюсским «Жальгирисом».Два лучших футбольных клуба в матче открытия нового футбольного сезона поспорят за Суперкубок Федерации футбола Литвы. Начало поединка – в 18.00.Спустя два года матч за Суперкубок вернулся в литовскую столицу, и это дополнительный стимул для вильнюсского «Жальгириса», который теперь, к слову, возглавляет белорусский специалист Алексей Бага, чтобы прервать бестрофейную серию вильнюсцев.В понедельник главные действующие лица предстоящего противостояния приняли участие в пресс-конференции. Главный тренер «Судувы» (Мариямполе) Хеймо Пфейфенбергер и капитан «Судувы» Альгис Янкаускас, а также главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага и капитан «Жальгириса» Саулюс Миколюнас, отвечая на вопросы журналистов, сошлись во мнении, что битва за первый в сезоне трофей очень важна с точки зрения психологического настроя команд на весь долгий чемпионат страны.



Стоимость билетов – от 8 евро.



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Стоимость билетов – от 8 евро. Александр Шахов , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: суперкубок, «Sportima» — статья прочитана 78 раз Комментарии