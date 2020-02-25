Повод задуматься 🔊 Воспроизвести







В конце прошлой недели в вильнюсском выставочном центре «Litexpo» прошла 21-я международная книжная ярмарка.



Темой 21-ой книжной ярмарки в Вильнюсе стала мысль Йонаса Мекаса: «Жить надо без формул, нужно быть открытым». Йонас Мекас — американский и литовский поэт и кинорежиссёр, лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства (1995).



«Книжная ярмарка – это свобода выбора в чтении, творении, разговоре. Здесь сталкиваются разные мнения, смелые мысли», - отметила Милда Гембицкене, руководитель выставочной группы «Litexpo», во время церемонии открытия мероприятия.



Стоит заметить, что за четыре дня работы ярмарка действительно подарила немало поводов, чтобы задуматься. «Обзор» уже в ближайшем номере расскажет об одной из таких дискуссий, а в последующих выпусках газета намерена осветить ещё несколько тем, затронутых во время ярмарки. Темой 21-ой книжной ярмарки в Вильнюсе стала мысль Йонаса Мекаса: «Жить надо без формул, нужно быть открытым». Йонас Мекас — американский и литовский поэт и кинорежиссёр, лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства (1995).«Книжная ярмарка – это свобода выбора в чтении, творении, разговоре. Здесь сталкиваются разные мнения, смелые мысли», - отметила Милда Гембицкене, руководитель выставочной группы «Litexpo», во время церемонии открытия мероприятия.Стоит заметить, что за четыре дня работы ярмарка действительно подарила немало поводов, чтобы задуматься. «Обзор» уже в ближайшем номере расскажет об одной из таких дискуссий, а в последующих выпусках газета намерена осветить ещё несколько тем, затронутых во время ярмарки. Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»







Инф. «Обзора» Категории: культура, общество Ключевые слова: Книжная ярмарка, «LITEXPO» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 117 раз Комментарии