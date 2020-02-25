Повод задуматься

В конце прошлой недели в вильнюсском выставочном центре «Litexpo» прошла 21-я международная книжная ярмарка.
Темой 21-ой книжной ярмарки в Вильнюсе стала мысль Йонаса Мекаса: «Жить надо без формул, нужно быть открытым». Йонас Мекас — американский и литовский поэт и кинорежиссёр, лауреат Национальной премии Литвы в области литературы и искусства (1995).
«Книжная ярмарка – это свобода выбора в чтении, творении, разговоре. Здесь сталкиваются разные мнения, смелые мысли», - отметила Милда Гембицкене, руководитель выставочной группы «Litexpo», во время церемонии открытия мероприятия.
Стоит заметить, что за четыре дня работы ярмарка действительно подарила немало поводов, чтобы задуматься. «Обзор» уже в ближайшем номере расскажет об одной из таких дискуссий, а в последующих выпусках газета намерена осветить ещё несколько тем, затронутых во время ярмарки.
Инф. «Обзора»
Ключевые слова: Книжная ярмарка, «LITEXPO»