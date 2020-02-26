Минздрав предлагает разрешить школьникам, вернувшимся из Китая или Италии, домашнее обучение 🔊 Воспроизвести



Министерство здравоохранения Литвы просит Министерство образования, науки и спорта, а также муниципалитеты создать условия для того, чтобы школьники и дети, посещающие детские сады, вернувшиеся из охваченных коронавирусом, могли бы обучаться удаленным способом.



Также предлагается разрешить учителям и прочим работникам системы воспитания, побывавшим в опасных зонах, работать из дома.



"Ситуация меняется не по дням, а по часам. (...) Если вчера на это же время было 157 выявлено случаев коронавируса, то сегодня их уже 270. Подготовлены рекомендации поведения для людей, вернувшихся из этого региона. Мы попросили и школы, и родителей ответственно посмотреть на проблему", – сказал на пресс-конференции во вторник вице-министр здравоохранения Альгирдас Шелельгис. Министерство здравоохранения Литвы просит Министерство образования, науки и спорта, а также муниципалитеты создать условия для того, чтобы школьники и дети, посещающие детские сады, вернувшиеся из охваченных коронавирусом, могли бы обучаться удаленным способом.Также предлагается разрешить учителям и прочим работникам системы воспитания, побывавшим в опасных зонах, работать из дома."Ситуация меняется не по дням, а по часам. (...) Если вчера на это же время было 157 выявлено случаев коронавируса, то сегодня их уже 270. Подготовлены рекомендации поведения для людей, вернувшихся из этого региона. Мы попросили и школы, и родителей ответственно посмотреть на проблему", – сказал на пресс-конференции во вторник вице-министр здравоохранения Альгирдас Шелельгис. Министерство здравоохранения также обратится к операторам мобильной связи и попросит, чтобы они распространяли СМС-сообщения как находящимся сейчас в Италии жителям Литвы, так и побывавшим там в последние две недели.



Путешественников попросят предоставить контактные данные, информацию о местах, в которых они побывали, времени и мест пересадок.



Во всем мире, по новейшим данным, в целом подтверждено уже более 80 тыс. случаев китайского коронавируса, также зарегистрировано 2,7 тыс. смертей.



В Испании, в гостинице на Тенерифе, в связи с зараженным мужчиной объявлен карантин – изолирована почти тысяча человек. Врач из итальянского региона Ломбардия прибыл на Тенерифе в отпуск, после проявления симптомов он прошел проверку и диагноз подтвердился.



По данным МИД Литвы, с посольство страны в Мадриде связалось с закрытой на карантин гостиницей. В данный момент составляются списки ее постояльцев, собирается информация о гражданстве лиц.



"Информация о том, есть ли в гостинице граждане Литвы, будет представлена позднее", – сказала пресс-секретарь министерства Раса Якилайтене.



В данный момент есть опасения по поводу вспышки коронавируса в итальянских регионах Ломбардия и Венето, которые часто посещают и литовцы. BNS Категории: чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: Китай, обучение, школьники, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии