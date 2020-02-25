Алёна Яковлева: «С годами всё больше привязываюсь к дому» 🔊 Воспроизвести







Народная артистка России Алёна Яковлева жизни не мыслит без съёмок, репетиций, гастролей. Раньше ей казалось, что может пропадать на работе сутками! Но с годами, признаётся Алёна Юрьевна, у неё всё больше стала появляться привязанность к дому с его садом, благоухающим пионами и сиренью, вкусными наливными яблочками, грушами и сливами, участку с овощами, которые вырастила сама. Здесь всегда можно душевно провести время со своей семьёй.



Алёна с нежностью говорит, что её самая большая гордость в жизни — 26-летняя дочь Маша Козакова, звезда сериалов «Кармелита», «Все сокровища мира», «Дурная кровь», «Мезальянс», «Гражданин Никто».



О влюблённой дочери и ожидании внуков



- Алёна, вы ведь с дочерью настоящие подруги. Тяжело ли было отпускать её во взрослую самостоятельную жизнь? Алёна с нежностью говорит, что её самая большая гордость в жизни — 26-летняя дочь Маша Козакова, звезда сериалов «Кармелита», «Все сокровища мира», «Дурная кровь», «Мезальянс», «Гражданин Никто».



- Вы вся такая домашняя!



- Я такой стала. Раньше же была совершенно не привязана к дому, любила бывать в компаниях, ходить в гости. И сейчас обожаю своих друзей, но теперь мне гораздо приятнее принимать их у себя. Вот с актрисой Таней Яковенко дружим с первого курса вуза. Уже скоро сорок лет, как знакомы, стали почти близкими родственниками. Наши дети выросли на глазах друг друга. Всегда с радостью жду Танюшу у себя в доме!



Об идеальном ремонте и коллекции кукол



- Кстати, про дом. В вашем как-то побывал популярный телепроект «Идеальный ремонт». Многое ли переделали с тех пор или всё осталось так, как задумали дизайнеры программы?



- Очень довольна тем, что они сделали, и ничего не меняла. Кроме разве что ковра: был белого цвета, так что мои кошка с собакой быстро его испачкали. Пришлось заменить на бордовый. Но этот также хорошо вписался в интерьер. Самое главное, что после ремонта в гостиной появился дизайнерский шкаф, где разместилась моя коллекция авторских кукол, которой несказанно дорожу. Чуть позже обратилась к тем же мастерам, чтобы они изготовили для меня и книжный шкаф. Теперь в него перебазировалась вся библиотека, раньше находившаяся в Машиной комнате. Эти чудесные преобразования меня так затянули, что начала искать для дома разные интересные интерьерные вещи. До этого никогда не любила антиквариат, а тут наткнулась на соответствующий сайт и пропала. Да ещё и друзей подсадила. Какие красивые винтажные чашечки из Франции там нашла! Подобные покупки с «родословной» доставляют огромное удовольствие.



- Из такого сервиза, наверное, и чай вкуснее, и десерт быстрее съедается. Слышала, что вы однажды за неделю сбросили 6 кг веса. Это правда?



- Да, было такое. Практиковала диету однородного питания. Однако совершенно точно могу сказать, что для того, чтобы быть в форме, лучше всего не наедаться в течение дня и не есть вечером. Мой идеальный вес — 59 кг. Если поправляюсь до 63 кг, то ничего страшного в этом не вижу и быстро привожу себя в форму. Но когда весы показывают уже 67 кг, то это катастрофа. Сразу же сажусь на кефирную диету!



- Возвращаясь к теме интерьера. Расскажите о своей коллекции кукол.



- Собираю давно, а началась она с подарка мастерицы Алины Венцель, которая изготавливала портретных кукол. Затем подруга, актриса Маша Ильина, преподнесла сюрприз: одна фарфоровая кукла показалась ей настоящей копией моей героини Катерины Ивановны, которую играла в театре «Модернъ». После этого мне стали дарить подобные презенты на все праздники.



Спартак Мишулин часто преподносил мне фигурки балерин и дам с собачками.



Немало подарков сделала Ольга Аросева. Есть куклы от Александра Ширвиндта, Юрия Васильева. К тому же привожу их из всех стран, где бываю — США, Канады, Греции, Франции, Туниса... Одну из винтажных приобрела в прошлом году на фестивале «Славянский базар в Витебске» (Алёна Яковлева в Витебске вместе со своими знаменитыми партнёрами представила спектакль «Кадриль». Корреспонденту "Обзора" посчастливилось во время фестиваля «Славянский базар в Витебске» снять на видео пресс-конференцию артистов, участвующих в этом спектакле. Эту комедию, но уже под названием "Любовь до гроба - дураки оба" вскоре - 4 марта в Клайпеде и 6 марта в Вильнюсе - сможет увидеть и литовская публика).







О ролях мам и бабушек



- На «Славянский базар в Витебске» вы приезжали летом с замечательным спектаклем «Кадриль». Был аншлаг, овации не утихали. Какие свои роли можете выделить? Чтобы ещё хотелось сыграть?



- Я снялась более чем в сотне картин, сыграла множество театральных работ. Только в спектакле «Катерина Ивановна» по пьесе Леонида Андреева была занята 23 года! Считаю для себя эту работу одной из лучших. Но карьера не закончена, и ещё много чего не воплотила, особенно на театральных подмостках. Хочется серьёзной и глубоко драматической роли, персонажа. Думаю, всё впереди. А вот в кино с возрастом диапазон ролей ограничился, в основном приглашают сыграть мам и бабушек. И к счастью, что они есть. Переиграла их просто невероятное количество, так что всякий раз пытаюсь придумать что-то интересное в характере очередной мамы: одна — немножко «сумасшедшая», вторая — добрая, третья — агрессивная. Всегда хочется, чтобы образ запомнился зрителю, поэтому стараюсь создавать определённый характер.



- Что у вас сейчас в работе?



- Как все актёры, я суеверна, и не люблю говорить о планах. Поэтому расскажу только о том, где уже, как говорится, тарелка разбита. Снимаюсь в продолжении сериалов «Я знаю все твои секреты» и «Убийство по пятницам», а также новом 16-серийном детективе, который покажут по телеканалу Россия-1. А ещё занята в девяти спектаклях. Так что встретимся на экране и в театре.



Ирина КАРКОЗОВА,



журнал «Домашний» - Родители должны отпускать своих детей. Я вообще боялась, что Маша настолько ко мне привязана, что не сможет оторваться. Но нет, она барышня самостоятельная, в прошлом году, когда у неё появился молодой человек, сказала мне: «Всё, переезжаю, буду жить отдельно». И это правильно. Её избранник — хороший парень, актёр, музыкант. Очень рада, что у дочери складывается личная жизнь. Она так влюблена сейчас! Маша думала, что я, оставшись одна, буду переживать, но объяснила ей, что у меня полноценная, насыщенная жизнь, в которой много друзей, занятий, увлечений. А ещё есть шпиц Перчик. Также периодически присматриваю за Машиной болонкой Лулу, когда дочь на гастролях. Так к ней привязываюсь, что по возвращении Маши у нас всегда возникают шуточные «войны». Дочь тогда говорит мне с улыбкой: «Мама, ты так борешься за собачку, что боюсь представить, что же будет с внуками, когда стану приводить их к тебе?!» Ох, внуков я и правда сильно жду!- Я такой стала. Раньше же была совершенно не привязана к дому, любила бывать в компаниях, ходить в гости. И сейчас обожаю своих друзей, но теперь мне гораздо приятнее принимать их у себя. Вот с актрисой Таней Яковенко дружим с первого курса вуза. Уже скоро сорок лет, как знакомы, стали почти близкими родственниками. Наши дети выросли на глазах друг друга. Всегда с радостью жду Танюшу у себя в доме!Об идеальном ремонте и коллекции кукол- Очень довольна тем, что они сделали, и ничего не меняла. Кроме разве что ковра: был белого цвета, так что мои кошка с собакой быстро его испачкали. Пришлось заменить на бордовый. Но этот также хорошо вписался в интерьер. Самое главное, что после ремонта в гостиной появился дизайнерский шкаф, где разместилась моя коллекция авторских кукол, которой несказанно дорожу. Чуть позже обратилась к тем же мастерам, чтобы они изготовили для меня и книжный шкаф. Теперь в него перебазировалась вся библиотека, раньше находившаяся в Машиной комнате. Эти чудесные преобразования меня так затянули, что начала искать для дома разные интересные интерьерные вещи. До этого никогда не любила антиквариат, а тут наткнулась на соответствующий сайт и пропала. Да ещё и друзей подсадила. Какие красивые винтажные чашечки из Франции там нашла! Подобные покупки с «родословной» доставляют огромное удовольствие.- Да, было такое. Практиковала диету однородного питания. Однако совершенно точно могу сказать, что для того, чтобы быть в форме, лучше всего не наедаться в течение дня и не есть вечером. Мой идеальный вес — 59 кг. Если поправляюсь до 63 кг, то ничего страшного в этом не вижу и быстро привожу себя в форму. Но когда весы показывают уже 67 кг, то это катастрофа. Сразу же сажусь на кефирную диету!- Собираю давно, а началась она с подарка мастерицы Алины Венцель, которая изготавливала портретных кукол. Затем подруга, актриса Маша Ильина, преподнесла сюрприз: одна фарфоровая кукла показалась ей настоящей копией моей героини Катерины Ивановны, которую играла в театре «Модернъ». После этого мне стали дарить подобные презенты на все праздники.Спартак Мишулин часто преподносил мне фигурки балерин и дам с собачками.Немало подарков сделала Ольга Аросева. Есть куклы от Александра Ширвиндта, Юрия Васильева. К тому же привожу их из всех стран, где бываю — США, Канады, Греции, Франции, Туниса... Одну из винтажных приобрела в прошлом году на фестивале «Славянский базар в Витебске»- Я снялась более чем в сотне картин, сыграла множество театральных работ. Только в спектакле «Катерина Ивановна» по пьесе Леонида Андреева была занята 23 года! Считаю для себя эту работу одной из лучших. Но карьера не закончена, и ещё много чего не воплотила, особенно на театральных подмостках. Хочется серьёзной и глубоко драматической роли, персонажа. Думаю, всё впереди. А вот в кино с возрастом диапазон ролей ограничился, в основном приглашают сыграть мам и бабушек. И к счастью, что они есть. Переиграла их просто невероятное количество, так что всякий раз пытаюсь придумать что-то интересное в характере очередной мамы: одна — немножко «сумасшедшая», вторая — добрая, третья — агрессивная. Всегда хочется, чтобы образ запомнился зрителю, поэтому стараюсь создавать определённый характер.- Как все актёры, я суеверна, и не люблю говорить о планах. Поэтому расскажу только о том, где уже, как говорится, тарелка разбита. Снимаюсь в продолжении сериалов «Я знаю все твои секреты» и «Убийство по пятницам», а также новом 16-серийном детективе, который покажут по телеканалу Россия-1. А ещё занята в девяти спектаклях. Так что встретимся на экране и в театре. Категории: культура Ключевые слова: Алёна Яковлева — статья прочитана 146 раз Комментарии