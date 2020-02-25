Сумасшедший дом баскетбола 🔊 Воспроизвести Россия плохо сыграла с Италией и Македонией? Сербия вообще проиграла грузинам. Упёртость ФИБА довела до абсурда квалификацию Евробаскета-2021, пишет championat.com.



Фото: fiba.basketbal







В понедельник прошли заключительные матчи 2-го тура квалификации Евробаскета-2021. Сборная России в первом туре уступила в гостях Италии (64:83), а во втором в Перми обыграла Северную Македонию (77:67). Подопечные Сергея Базаревича показали далеко не идеальный баскетбол даже в победной игре против македонцев. Виной всему экспериментальный состав, минимальное время на подготовку к матчам, высокая степень несыгранности. В понедельник прошли заключительные матчи 2-го тура квалификации Евробаскета-2021. Сборная России в первом туре уступила в гостях Италии (64:83), а во втором в Перми обыграла Северную Македонию (77:67). Подопечные Сергея Базаревича показали далеко не идеальный баскетбол даже в победной игре против македонцев. Виной всему экспериментальный состав, минимальное время на подготовку к матчам, высокая степень несыгранности. Все эти проблемы возникают из-за непрекращающегося конфликта ФИБА и Евролиги. Происходит накладка по календарю между сильнейшим клубным турнирном Старого Света, НБА и матчами национальных команд. Лучшие игроки не могут помочь своим национальным командам. Конечно, страдает от этого не только сборная России, но и фактически все ведущие баскетбольные державы Европы. Февральское окно квалификации было похоже на полный фарс с рядом сенсационных результатов.



Даже действующий чемпион мира сборная Испании на себе прочувствовала все «прелести» отборочного турнира на Евробаскет. Испанцы, как и все остальные, не могли рассчитывать на помощь игроков НБА и Евролиги. Подопечные Серджио Скариоло в первой встрече ещё как-то справились в гостях с Румынией (84:71), но затем дома не устояли перед Польшей (69:80). У Польши нет представительства в НБА, да и в Евролиге оно сведено к минимуму. Команда играла практически тем же составом, который вышел в плей-офф Кубка мира в Китае, во главе с натурализованным американцем Эй Джей Слоутером, забросившим испанцам 26 очков.



Испания выпустила несыгранный второй-третий состав, что и привело к осечке. 22-летний форвард сборной Испании Сантьяго Юста в матче с Польшей получил разрыв передней крестообразной связки левого колена. Его ждёт около года реабилитации. Юста не поможет своему клубу «Тенерифе» в плей-офф Лиги чемпионов ФИБА. Ситуация с Юстой — один из наглядных примеров, почему клубы не горят желанием отпускать своих игроков на матчи квалификации в феврале или ноябре. Никто не застрахован от серьёзных травм, что может пустить клубу весь сезон под откос.



Сборная Сербии выступила аналогично испанцам. Сербы сразу добыли выездную победу над Финляндией (80:58), после чего дома сенсационно уступили Грузии (90:94). У Сербии даже без игроков НБА и Евролиги хватит исполнителей, чтобы сформировать как минимум три боеспособные команды для прохода этой квалификации Евробаскета, но вот такие осечки тоже очень вероятны. Непросто добывать результат, когда тебе за несколько дней нужно сыграться с партнёрами по команде, с которыми ты практически никогда не играл вместе на площадке.



Многие топовые сборные тоже разочаровали как минимум один раз. Литва с Мантасом Калниетисом, Йонасом Мачюлисом, Миндаугасом Кузминскасом и Донатасом Мотеюнасом вчистую проиграла первый матч Бельгии (65:86), уступая после трёх четвертей унизительные «-37». Литовцы смогли реабилитироваться в домашней игре с Чехией (97:89), но неприятный осадок остался. Соперник России по квалификации Олимпиады сборная Германии дома справилась с резервистами Франции (83:69), но затем на выезде проиграла Великобритании (73:81).



В целом для характеристики февральского окна отбора Евробаскета-2021 напрашивается определение «сумасшедший дом». Дело не только в том, что лучшие игроки не могут представлять свои сборные. Из каждой группы в основную стадию Евробаскета попадают три команды из четырёх. То есть у каждой сборной хватает прав на ошибку, а степень мотивации на ту или иную игру просто непредсказуемая. Квалификацию играют даже будущие хозяева турнира. Например, Италия из группы сборной России. Молодёжь итальянцев после победы над Россией дожала в гостях Эстонию (87:81). Интрига в группе остаётся, но уже можно с высокой вероятностью, что Италия (2-2), Эстония (1-1) и Россия (1-1) обойдут Северную Македонию (0-2), распределив между собой первые три места в группе. Кроме того, к безумным моментам стоит добавить тот факт, что отбор на чемпионат Европы 2021 года начинается раньше отбора на Олимпийские игры 2020 года.



Квалификация Евробаскета-2021 уходит на очень продолжительный перерыв. Следующий матч сборная России проведёт 27 ноября в гостях против Эстонии. Ситуация будет аналогичной — придётся играть сомнительным составом без игроков Евролиги. Очевидно, что конфликт ФИБА и Евролиги к тому времен не будет урегулирован. Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, евробаскет, Евробаскет-2021 — статья прочитана 170 раз Комментарии