Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак 🔊 Воспроизвести



Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который был у власти с 1981 года и до египетской революции 2011 года, скончался в военном госпитале Аль-Галаа в Каире. Об этом сообщает Sky News Arabia и



Напомним, что массовые манифестации против 30-летнего режима власти Мубарака в начале 2011 году привели к тому, что он сложил с себя президентские полномочия, передав власть высшему совету вооружённых сил. Спустя три месяца экс-президент был взят под стражу, а в 2012 году был приговорён к пожизненному заключению за причастность к гибели более 200 демонстрантов. Позднее обвинения с политика были сняты, но прокуратура обжаловала решение суда. Спустя три года Мубарак, будучи уже пожилым человек со слабым здоровьем, был приговорен ещё и к трём годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на ремонт президентских дворцов и резиденций. В начале марта 2017 года он был оправдан. Его отпустили на свободу, так как он с учётом снятия приговора к пожизненному заключению уже отбыл срок по делу о коррупции. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который был у власти с 1981 года и до египетской революции 2011 года, скончался в военном госпитале Аль-Галаа в Каире. Об этом сообщает Sky News Arabia и ЛАЙФ со ссылкой на источники, близкие к семье политика, а также информационный портал Al Youm as Sabia. Точные причины смерти Мубарака не называются, однако известно, что 91-летний политик долго болел. В последние годы он отошёл от публичной жизни и почти не общался с журналистами.Напомним, что массовые манифестации против 30-летнего режима власти Мубарака в начале 2011 году привели к тому, что он сложил с себя президентские полномочия, передав власть высшему совету вооружённых сил. Спустя три месяца экс-президент был взят под стражу, а в 2012 году был приговорён к пожизненному заключению за причастность к гибели более 200 демонстрантов. Позднее обвинения с политика были сняты, но прокуратура обжаловала решение суда. Спустя три года Мубарак, будучи уже пожилым человек со слабым здоровьем, был приговорен ещё и к трём годам лишения свободы за хищение средств, выделенных на ремонт президентских дворцов и резиденций. В начале марта 2017 года он был оправдан. Его отпустили на свободу, так как он с учётом снятия приговора к пожизненному заключению уже отбыл срок по делу о коррупции. Состояние здоровья Мубарака сильно пошатнулось ещё десять лет назад. СМИ сообщали о двух перенесённых политиком сердечных приступах, причём один из них стал реакцией на приговор суда по делу о гибели демонстрантов. Летом 2012 года года в СМИ появились сообщения о том, что Мубарак перенес клиническую смерть, но родственники выступили с опровержением. life.ru Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: Египет, экс-президент, кончина — статья прочитана 205 раз Комментарии