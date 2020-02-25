МИД Литвы просит из-за коронавируса воздержаться от поездок на Тенерифе /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



МИД Литвы из-за угрозы нового коронавируса просит воздержаться от поездок в город Адехе на южном испанском острове Тенерифе.



В понедельник в отеле H10 Costa Adeje Palace, находящемся в южной части Тенерифе, был объявлен карантин из-за коронавируса.



"Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности", – объявил во вторник МИД.



Посольство Литвы в Мадриде сейчас выясняет, есть ли в отеле литовцы.



Во всем мире, по последним данным, подтверждено в общей сложности более 80 тыс. случаев коронавируса, также зарегистрировано и 2,7 тыс. смертей.



В отеле на Тенерифе из-за мужчины с коронавирусом объявлен карантин – изолирована тысяча человек. МИД Литвы из-за угрозы нового коронавируса просит воздержаться от поездок в город Адехе на южном испанском острове Тенерифе.В понедельник в отеле H10 Costa Adeje Palace, находящемся в южной части Тенерифе, был объявлен карантин из-за коронавируса."Мы просим наших соотечественников в ближайшее время воздержаться от поездок в находящийся в южной части острова Тенерифе город Адехе и его окрестности", – объявил во вторник МИД.Посольство Литвы в Мадриде сейчас выясняет, есть ли в отеле литовцы.Во всем мире, по последним данным, подтверждено в общей сложности более 80 тыс. случаев коронавируса, также зарегистрировано и 2,7 тыс. смертей.В отеле на Тенерифе из-за мужчины с коронавирусом объявлен карантин – изолирована тысяча человек. * * *



Туристы могут просить у туроператоров расторгнуть договора и вернуть деньги за поездку в Китай или на север Италии, без платы за расторжение договора, утверждает Служба защиты прав потребителей.



Туроператоры заявили, что поездки в Италию происходят обычно, однако не раскрывают, сколько клиентов хотят отказаться от приобретенных путевок.



По сообщению службы, турист может в любое время до начала поездки расторгнуть договор, внеся плату за расторжение договора, однако может и не платить, если возникают обстоятельства непреодолимой силы. С учетом этого, и, руководствуясь информацией министерства иностранных дел о местах, которые не рекомендуется посещать.



"В данный момент в связи с распространяющимся коронавирусом временно не рекомендуется посещать Китай и соответствующие муниципалитеты северной Италии. (...) Туристы могут просить туроператоров расторгнуть договор и вернуть заплаченные за поездку деньги, без платы за расторжение договора", – говорится в сообщении.



Рекомендаций не ездить в другие страны в связи с угрозой коронавируса в данный момент нет, поэтому в таких случаях туристы могли бы расторгнуть договора, лишь внеся плату за расторжение договора.



Авиакомпания лоу-костер Wizz Air летает из Вильнюса в Милан. Она утверждает, что поскольку в авиации нет запрета на поездки в Италию, компания не дает компенсаций пассажирам, желающим отозвать свой билет.



"Авиасообщение не нарушено, однако, если будут препятствия, то компания информирует пассажиров лично", – сообщил BNS в компании.



В компании не ответили на вопрос о том, сколько просьб об отмене билетов поступает, объяснив это конфиденциальностью информации.



Один из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas организует поездки на лыжные курорты в аэропорт Бергамо. Компания утверждает, что не планируется останавливать поездки, рейсы проходят обычно, а ближайший рейс намечен на субботу.



"Наши лыжные курорты находятся в сотнях километрах от закрытых на карантин городков. Конечно, мы постоянно следим за ситуацией, и если она изменится, мы предпримем необходимые действия, чтобы люди были в безопасности", – сказала BNS представитель компании Довиле Запкуте.



По информации основателя портала турпутевок makalius.lt Римвидаса Ширвинскаса, сама компания не организует поездки в северную Италию, однако является посредником туроператоров. Он сказал, что пока поездки осуществляются регулярно.



"Мы не предлагаем поездки в северную Италию, мы предлагаем Рим, а с Римом все хорошо. Мои коллеги постоянно следят за информацией (...) о том, как следует себя вести. Следуем указаниям туроператоров, а то, что организуем сами, то нас не касается", – сказал BNS Р. Макалюс.



"Как было с Китаем, когда не пускали самолеты и авиакомпании прекратили рейсы, то все деньги были возвращены, а что касается Италии, то это пока не касается крупных аэропортов, просто нужно следить за информацией", – добавил он.



МИД Литвы в связи с угрозой коронавируса призывает воздержаться от поездок на юг испанского острова Тенерифе (город Адече) и в 12 муниципалитетов северной Италии.



* * *



В закрытой на карантин гостинице на испанском острове Тенерифе находятся три гражданина Литвы, подтвердило Министерство иностранных дел.



"24 февраля в находящейся в южной части Тенерифе гостинице H10 Costa Adeje Palace был активирован протокол в связи с коронавирусом и объявлен карантин. По данным посольства Литвы в Мадриде, в данный момент известно о трех гражданах Литвы, находящихся в закрытой на карантин гостинце", – сообщил МИД во вторник.



По данным министерства, они прибыли на Тенерифе из Великобритании. Они сами связались с посольством. Посольство поддерживает с ними связь.



Как сообщалось ранее, карантин в гостинице объявлен в связи с выявлением зараженного коронавирусом мужчины, здесь изолировано около тысячи человек.



Министерство не советуют в ближайшее время ехать в находящийся на юге Тенерифе город Адехе и в его окраины.



МИД также рекомендует следующим в Испанию или уже находящимся в этой стране гражданам Литвы быть бдительными, всегда иметь при себе действующие документы удостоверения личности. Также рекомендуется избегать массовых собраний, имеющих характер протестов или демонстраций. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, МИД, литовцы, вирус, пандемия, Тенерифе География: Литва — статья прочитана 252 раза Комментарии