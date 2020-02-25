Чёрная пятница и светлый понедельник 🔊 Воспроизвести Фото: Lrytas.lt







Национальная сборная Литвы в отборочном раунде чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин стартовала с неожиданного поражения сборной Бельгии.



Играя в гостях дублирующим составом (ведущие баскетболисты Европы в это время были заняты в играх Евролиги, руководство которой по-прежнему не желает идти на уступки ФИБА, чтобы развести матчи сборных и Евролиги), литовская команда потерпела одно из самых сокрушительных поражений в своей истории. До «чёрной бельгийской» пятницы сборная Литвы вообще ни разу не проигрывала с разницей в 20 и более очков. Играя в гостях дублирующим составом (ведущие баскетболисты Европы в это время были заняты в играх Евролиги, руководство которой по-прежнему не желает идти на уступки ФИБА, чтобы развести матчи сборных и Евролиги), литовская команда потерпела одно из самых сокрушительных поражений в своей истории. До «чёрной бельгийской» пятницы сборная Литвы вообще ни разу не проигрывала с разницей в 20 и более очков.



Сборная Бельгии, как отмечает Lrytas.lt, стала всего лишь седьмой командой, которой удалось победить литовцев с разницей в 20 и более очков. Ранее это делали США (3 раза), Испания (дважды), Австралия (дважды), Россия, Словения и Аргентина.



Впрочем, Литва могла проиграть и с куда большей разницей: после третьего периода литовская команда проигрывала с результатом 31:68, то есть с разницей в 37 очков.



Из результатов других матчей стартового тура квалификации чемпионата Европы 2021 года по баскетболу отметим более чем убедительную победу сборной Италии со счетом 83:64 (26:24, 15:19, 21:18, 21:13). Встреча прошла в Неаполе.



Сборная России выступает в отборочной группе B с командами Италии, Северной Македонии и Эстонии. Ранее в четверг сборная Эстонии в гостях обыграла команду Северной Македонии со счётом 81:72.



Во втором туре сборная Литвы, как и сборная России, выиграла.



Всего в отборочном турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп по четыре команды.



На чемпионат Европы 2021 года, который пройдёт с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Италии и Чехии, из каждой группы выйдут по три команды.



Во время матча Бельгия - Литва. Фото: fiba.basketball







Баскетбол. Квалификационный раунд



чемпионата Европы по баскетболу 2021



Группа «С»



Бельгия – Литва – 86:65 (23:9, 17:12, 28:10, 18:34)



Литва: Донатас Мотеюнас, «Шаркс», Шанхай (17 очков), Миндаугас Кузминскас, «Локомотив», Краснодар (15), Мантас Калнетис, «Локомотив», Краснодар (12), Эймантас Бенджюс, «Ритас», Вильнюс (8), Томас Димша, «Леткабелис», Панявежис (5), Йонас Мачюлис, АЕК, Афины (3), Гитис Масюлис, «Няптунас», Клайпеда (3), Арнас Буткявичюс, «Ритас», Вильнюс, (2), Жигимантас Янавичюс, «Няптунас», Кладепеда (0), Паулюс Валинскас, «Леткабелис», Панявежис (0), Лауринас Бирутис, «Cbet», Пренай (0), Мартинас Саюс, «Леткабелис», Панявежис (0).



Литва – Чехия - 97:89 (19:20, 23:27, 20:20, 35:22)



Литва: Э.Бенджюс (26), Л.Бирутис (17), А.Буткявичюс (11), Д.Мотеюнас (10),



Чехия: В.Хрубан (26), П.Ауда (16).



Турнирное положение:



1. Бельгия – 2 победы, 2. Чехия – 1, 3. Литва – 1, 4. Дания – 0. До этого самым крупным поражением Литвы в отборах была неудача со сборной Польши – 27 ноября 1997 года литовская сборная уступила на выезде полякам со счётом 69:88. В той игре, к слову, Дарю Масколюнас, дебютировавший в роли главного тренера сборной Литвы как раз в нынешнем матче с бельгийцами, набрал 2 очка.Сборная Бельгии, как отмечает Lrytas.lt, стала всего лишь седьмой командой, которой удалось победить литовцев с разницей в 20 и более очков. Ранее это делали США (3 раза), Испания (дважды), Австралия (дважды), Россия, Словения и Аргентина.Впрочем, Литва могла проиграть и с куда большей разницей: после третьего периода литовская команда проигрывала с результатом 31:68, то есть с разницей в 37 очков.Из результатов других матчей стартового тура квалификации чемпионата Европы 2021 года по баскетболу отметим более чем убедительную победу сборной Италии со счетом 83:64 (26:24, 15:19, 21:18, 21:13). Встреча прошла в Неаполе.Сборная России выступает в отборочной группе B с командами Италии, Северной Македонии и Эстонии. Ранее в четверг сборная Эстонии в гостях обыграла команду Северной Македонии со счётом 81:72.Во втором туре сборная Литвы, как и сборная России, выиграла.Всего в отборочном турнире принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп по четыре команды.На чемпионат Европы 2021 года, который пройдёт с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Италии и Чехии, из каждой группы выйдут по три команды.Бельгия – Литва – 86:65 (23:9, 17:12, 28:10, 18:34)Донатас Мотеюнас, «Шаркс», Шанхай (17 очков), Миндаугас Кузминскас, «Локомотив», Краснодар (15), Мантас Калнетис, «Локомотив», Краснодар (12), Эймантас Бенджюс, «Ритас», Вильнюс (8), Томас Димша, «Леткабелис», Панявежис (5), Йонас Мачюлис, АЕК, Афины (3), Гитис Масюлис, «Няптунас», Клайпеда (3), Арнас Буткявичюс, «Ритас», Вильнюс, (2), Жигимантас Янавичюс, «Няптунас», Кладепеда (0), Паулюс Валинскас, «Леткабелис», Панявежис (0), Лауринас Бирутис, «Cbet», Пренай (0), Мартинас Саюс, «Леткабелис», Панявежис (0).Литва – Чехия - 97:89 (19:20, 23:27, 20:20, 35:22)Э.Бенджюс (26), Л.Бирутис (17), А.Буткявичюс (11), Д.Мотеюнас (10),В.Хрубан (26), П.Ауда (16).1. Бельгия – 2 победы, 2. Чехия – 1, 3. Литва – 1, 4. Дания – 0. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Квалификационный раунд, чемпионат Европы по баскетболу 2021 — статья прочитана 228 раз Комментарии