Глава КНБО: сообщение о вероятном незаконном сборе информации не подтвердилось /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Витаутас Бакас



Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас не видит смысла продолжать расследование в связи с предоставленной парламентарием Витаутасом Бакасом информации о вероятно незаконном сборе информации в одном из обеспечивающих безопасность ведомств.



По его словам, полученную информацию проверили Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура - "преступления, скорее всего, не было".



"Та информация, которую мы получили: ни преступления, ни заинтересованности, ни заказа, скорее всего, не было", – сказал Д. Гайжаускас журналистам после закрытого заседания сейма КНБО.



"Информация, которая была предоставлена, была проверена двумя ведомствами – Генпрокуратурой и ССР, информация была проверена с соблюдением всех требований закона, и все сомнения развеяны. Еще раз хочу акцентировать – информацию проверили два независимых ведомства", – сказал Д. Гайжаускас. Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас не видит смысла продолжать расследование в связи с предоставленной парламентарием Витаутасом Бакасом информации о вероятно незаконном сборе информации в одном из обеспечивающих безопасность ведомств.По его словам, полученную информацию проверили Служба спецрасследований (ССР) и Генпрокуратура - "преступления, скорее всего, не было"."Та информация, которую мы получили: ни преступления, ни заинтересованности, ни заказа, скорее всего, не было", – сказал Д. Гайжаускас журналистам после закрытого заседания сейма КНБО."Информация, которая была предоставлена, была проверена двумя ведомствами – Генпрокуратурой и ССР, информация была проверена с соблюдением всех требований закона, и все сомнения развеяны. Еще раз хочу акцентировать – информацию проверили два независимых ведомства", – сказал Д. Гайжаускас. КНБО сейма во вторник на закрытом заседании разбирался с сообщением бывшего главы комитета В. Бакаса по поводу вероятно собранной информации в одном из обеспечивающих безопасность ведомств. В заседании также участвовали глава ССР Жидрунас Барткус и генпрокурор Эвадлас Пашилис.



В. Бакас придерживается иного мнения



Глава КНБО Д. Гайжаускас подтвердил журналистам, что сообщение В. Бакаса "девять или десять месяцев" проверяли правоохранительные органы (Генпрокуратура и ССР). По его словам, "не осталось сомнений в том, что эта информация проверена действительно профессионально".



В. Бакас, предложивший расследование правлению сейма, не меняет своего мнения и после заседания КНБО с представителями ССР и прокуратуры.



"Я придерживаюсь того же мнения, которого придерживался до сих пор, и считаю, что правление сейма должно принять решение о защите права своих граждан на частную жизнь, о праве на защиту личных данных и совершенствовать деятельность своих служб", – сказал журналистам В. Бакас.



"Я считаю, что вопросы являются щепетильными, обоснованными, поэтому я склонен считать, что до того, как делать выводы или принимать решения, правление сейма должно принять решения (по расследованию – BNS)", – сказал В. Бакас.



Бывший глава НКБО В. Бакас не ответил на вопросы журналистов о том, убедили ли его ответы глав ведомств о том, что преступной деятельности не было.



Между тем, нынешний глава комитета Д. Гайжаускас утверждает, что сообщение В. Бакаса было "субъективной оценкой и не соответствовало реальности".



"Нам было очень важно (проверить информацию о том - BNS), что ведомства, отвечающие за национальную безопасность, могли совершать преступные действия или превышать полномочия, на сегодняшний день таких данных нет, скандал, я бы сказал, этот пузырь, сдулся", – отметил Д. Гайжаускас.



Больше информации глава НКБО не раскрыл, заявив, что остальное находится под грифом секретно.



"Есть определенные нюансы, раскрытие которых точно не принесет пользы, мы это знаем, как парламент, но если предадим гласности, то могут быть различные обстоятельства, поэтому мы не хотим предоставлять эту информацию", – сказал Д. Гайжаускас.



Он не раскрыл, какое из ведомств касалось сообщение, а на вопрос о том, с какими выборами была связана рассматриваемая ситуация, ответил журналистам, что они сами могут угадать, "если с апреля и до конца марта 2019 года, то какие выборы".



В мае прошлого года состоялись президентские выборы и выборы в Европарламент.



Вопросы без ответов, аргумент – секретность



Как глава ССР Жидрунас Барткус, так генпрокурор Эвалдас Пашилис после заседания не отвечали на вопросы журналистов, поскольку обсуждаемый материал является секретным.



"Мы предоставили комитету информацию, как вы все понимаете, заседание комитета было закрытым. (...) Все вопросы, которые вы задаете, касаются этой информации, которая обсуждалась в комитете", – сказал Ж. Барткус, – "Любой мой комментарий был бы непрофессиональным, поскольку заседание было закрытым".



Генпрокурор Э. Пашилис сказал, что хочет воздержаться от оценок, поскольку "было бы не только не компетентно, но и непрофессионально как-либо комментировать".



Он также не мог ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о том, что кому-то в этом расследовании предоставлен статус специального информатора.



Бывший глава КНБО В. Бакас на прошлой неделе обратился в правление сейма с просьбой инициировать парламентское расследование "возможного незаконного вмешательства в избирательные процессы, незаконного сбора информации и её использования".



В. Бакас утверждал, что еще в начале 2019 года, когда он занимал должность главы комитета, было сообщение о том, что "в одном из исполнительных ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, в отсутствие предусмотренных законом оснований собирается информация о лицах, с привлечением возможностей, предоставленных ведомству, и оказывается, возможно, незаконное влияние на внутренние политические процессы страны".



Политик утверждал также, что получив эту информацию, он обратился в Генпрокуратуру и в Службу спецрасследований по поводу возможно совершённой преступной деятельности, и лишь 29 января этого года получил ответ этих органов о том, что досудебное расследование не начато.



Генпрокуратура и ССР отказались от подробных комментариев по поводу предоставленных В. Бакасу ответов по его просьбе начать досудебное расследование о вероятно незаконном сборе данных в одном из государственных ведомств.



В. Бакас говорит, что, получив эту информацию и несколько дней подумав, в начале прошлого года обратился в Генпрокуратуру и ССР в связи с вероятно имевшим место преступным деянием. Однако Генпрокуратура указала BNS, что обращения В. Бакаса в прокуратуре были получены 18 и 21 января 2020 года, ответ был дан 29 января 2020 года.



Во вторник в ответ на вопрос о том, на самом ли деле сообщение В. Бакаса было получено лишь в этом году, ведь глава КНБО Д. Гайжаускас утверждал, что информацию проверяли 9–10 месяцев, Э. Пашилис сказал: "Если председатель комитета так сказал, очевидно, что так и было".



В. Бакас пока не раскрыл деталей ни о том, в каком ведомстве могли иметь место нарушения, ни о том, какие данные собирались. Такая секретность обоснована Законом о защите информаторов (заявителей). BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: депутат, фракция, расследование, КНБО, Бакас География: Литва — статья прочитана 222 раза Комментарии