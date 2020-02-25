Вирус внёс изменения

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским футбольным клубом «Интер» и болгарским «Лудогорцем», намеченный, как и вс остальные ответные матчи этого раунда, на 27 февраля, пройдёт без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба «Лудогорца».



Ранее из-за распространения коронавируса в Италии был отменён ряд культурных мероприятий - презентаций книг, выставок, пресс-конференций и премьер.



1/16 финала Лиги Европы



Первые матчи



«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания) – 4:0 (Д.Жота, 15, 67, 81, Р.Невеш, 52).



«Байер» (Леверкузен, Германия) – «Порту» (Португалия) - 2:1 (Л.Аларио, 29, К.Хаверц, 57, с пенальти – Л.Диас, 73).



АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария) - 0:3 (Р.Петретта, 16, В.Штокер, 53, А.Кабрал, 66). Ранее из-за распространения коронавируса в Италии был отменён ряд культурных мероприятий - презентаций книг, выставок, пресс-конференций и премьер.«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания) – 4:0 (Д.Жота, 15, 67, 81, Р.Невеш, 52).«Байер» (Леверкузен, Германия) – «Порту» (Португалия) - 2:1 (Л.Аларио, 29, К.Хаверц, 57, с пенальти – Л.Диас, 73).АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария) - 0:3 (Р.Петретта, 16, В.Штокер, 53, А.Кабрал, 66). «Олимпиакос» (Греция) - «Арсенал» (Англия) – 0:1 (А.Ляказетт, 81).



«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия) - 1:1 (Т.Коопмейнерс, 86, с пенальти – М.Рагуц, 26).



«Вольфсбург» (Германия) – «Мальмё» (Швеция) - 2:1 (Й.Брекало, 49, И.Телин, 62, «Мальмё», в свои ворота – И.Телин, 47 – с пен.).



«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия) - 3:2 (Я.Хаджи, 67, 82, Д.Арибо, 75 – Франсержио, 11, А.Руис, 59).



«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия) - 1:0 (К.Сайоль, 13).



«Спортинг» (Португалия) – «Истанбул Башакшехир» (Турция) – 3:1 (С.Коатес, 3, А.Шпорар, 44, Л.Вьетто, 51 – Э.Вишча, 77 – с пен.).



«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Нидерланды) – 2:0 (Д.Брум, 37, Р.Кенеди, 90+3).



«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1:1 (Э.Деннис, 15 – А.Марсьяль, 36).



«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия) – 0:2 (К.Эриксен, 71, Р.Лукаку, 90+5 – с пен.).



«Шахтёр» Украина) – «Бенфика» (Португалия) – 2:1 (А.Патрик, 56, В.Коваленко, 72).



«ЧФР Клуж» (Румыния) – «Севилья» (Испания) – 1:1 (Ч.Дяк, 59, с пенальти – Ю.Эн-Несири, 82).



«Айнтрахт» (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 4:1 (Д.Камада, 12, 43, 53, Ф.Костич, 56 – Хван Хи Чан, 85 – с пен.).



«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия) – 1:1 (Д.Н’Дойе, 52 – О.Эдуард, 14). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: плей-офф, 1/16 финала, Лига Европы сезона 2019/2020 — статья прочитана 63 раза Комментарии