В. Ландсбергис о кончине Д.Язова 🔊 Воспроизвести



Первый после восстановления независимости глава Литвы Витаутас Ландсбергис говорит, что Литва дала надлежащую оценку ответственности скончавшегося во вторник бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за советскую агрессию в 1991 году, хотя процесс и затянулся надолго.



"В конце концов почти должную (оценку дала Литва – ред.), он и обвиняемый, и подозреваемый, и был осужден. Это затянулось очень надолго. И всё же в конце концов это было сделано", – сказал В. Ландсбергис BNS во вторник.



Потерявший отца 12 января 1991 года Робертас Повилайтис говорит, что роль Д. Язова в тех убийствах получила должную оценку, однако Р. Повилайтис в беседе с BNS выразил сожаление, что до сих пор надлежащим образом не изучена ответственность тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачёва.



Вильнюсский окружной суд в прошлом году приговорил Д. Язова заочно к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечества.



Помимо Д. Язова, в деле 13 января виновными признано более 60 офицеров, коммунистических деятелей и сотрудников КГБ.



Д. Язову было 95 лет.



Д. Язов был министром обороны СССР с мая 1987 года до августа 1991 года. Первый после восстановления независимости глава Литвы Витаутас Ландсбергис говорит, что Литва дала надлежащую оценку ответственности скончавшегося во вторник бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за советскую агрессию в 1991 году, хотя процесс и затянулся надолго."В конце концов почти должную (оценку дала Литва – ред.), он и обвиняемый, и подозреваемый, и был осужден. Это затянулось очень надолго. И всё же в конце концов это было сделано", – сказал В. Ландсбергис BNS во вторник.Потерявший отца 12 января 1991 года Робертас Повилайтис говорит, что роль Д. Язова в тех убийствах получила должную оценку, однако Р. Повилайтис в беседе с BNS выразил сожаление, что до сих пор надлежащим образом не изучена ответственность тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачёва.Вильнюсский окружной суд в прошлом году приговорил Д. Язова заочно к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечества.Помимо Д. Язова, в деле 13 января виновными признано более 60 офицеров, коммунистических деятелей и сотрудников КГБ.Д. Язову было 95 лет.Д. Язов был министром обороны СССР с мая 1987 года до августа 1991 года. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: Ландсбергис, комментарий, кончина, Язов География: Литва — статья прочитана 391 раз Комментарии