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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В. Ландсбергис о кончине Д.Язова
Первый после восстановления независимости глава Литвы Витаутас Ландсбергис говорит, что Литва дала надлежащую оценку ответственности скончавшегося во вторник бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова за советскую агрессию в 1991 году, хотя процесс и затянулся надолго.
"В конце концов почти должную (оценку дала Литва – ред.), он и обвиняемый, и подозреваемый, и был осужден. Это затянулось очень надолго. И всё же в конце концов это было сделано", – сказал В. Ландсбергис BNS во вторник.
Потерявший отца 12 января 1991 года Робертас Повилайтис говорит, что роль Д. Язова в тех убийствах получила должную оценку, однако Р. Повилайтис в беседе с BNS выразил сожаление, что до сих пор надлежащим образом не изучена ответственность тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачёва.
Вильнюсский окружной суд в прошлом году приговорил Д. Язова заочно к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечества.
Помимо Д. Язова, в деле 13 января виновными признано более 60 офицеров, коммунистических деятелей и сотрудников КГБ.
Д. Язову было 95 лет.
Д. Язов был министром обороны СССР с мая 1987 года до августа 1991 года.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: Ландсбергис, комментарий, кончина, Язов
География: Литва
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