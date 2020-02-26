Никогда ещё Шенген не был так близок к провалу 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: zdf.de



Брюссель опасается, что распространение вируса COVID 19 приведет к первому в истории ЕС закрытию границ по санитарным соображениям с момента вступления в силу Шенгенской зоны в 1995 году. До сих пор пограничный контроль на территории европейских государств, подписавших соглашение о беспрепятственном пересечении границ, время от времени «временно восстанавливался» по соображениям общественной безопасности (из-за терактов) или практически на почти постоянной основе в некоторых государствах после миграционного кризиса 2015 года. Но никогда раньше свободное передвижение людей не ограничивалось для того, чтобы остановить эпидемию.



Закрывать или не закрывать — вот в чем вопрос



«Уханьская пневмония» добралась-таки из Китая до Европы и с головокружительной быстротой разворачивается в Италии. Евровласти мечутся из крайности в крайность — вроде в конце прошлой недели успокаивали граждан «Содружества двадцати семи»: всё под контролем, всё ОК, никаких закрытий границ. А в понедельник в Брюсселе прошло совещание, на пресс-конференции после которого котором комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис высказалась весьма туманно по поводу границ внутри ЕС. Брюссель опасается, что распространение вируса COVID 19 приведет к первому в истории ЕС закрытию границ по санитарным соображениям с момента вступления в силу Шенгенской зоны в 1995 году. До сих пор пограничный контроль на территории европейских государств, подписавших соглашение о беспрепятственном пересечении границ, время от времени «временно восстанавливался» по соображениям общественной безопасности (из-за терактов) или практически на почти постоянной основе в некоторых государствах после миграционного кризиса 2015 года. Но никогда раньше свободное передвижение людей не ограничивалось для того, чтобы остановить эпидемию.«Уханьская пневмония» добралась-таки из Китая до Европы и с головокружительной быстротой разворачивается в Италии. Евровласти мечутся из крайности в крайность — вроде в конце прошлой недели успокаивали граждан «Содружества двадцати семи»: всё под контролем, всё ОК, никаких закрытий границ. А в понедельник в Брюсселе прошло совещание, на пресс-конференции после которого котором комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидис высказалась весьма туманно по поводу границ внутри ЕС.



Пока в большинстве стран Сообщества ждали разъяснений, что же всё-таки стоит за словами комиссара по здоровью и как их понимать, испанская El País, ни разу не сомневаясь в правильности своих выводов, резюмировала: ещё чуть-чуть «итальянской трагедии» и границы точно закроют. Сначала с апеннинским «сапожком», а потом и остальные.



«Через десять дней после встречи европейских министров здравоохранения, состоявшейся в Брюсселе, сбылись худшие предзнаменования. Контрольно-пропускные пункты и предупреждающая информация на табло в аэропортах, не препятствуют дальнейшему пересечению вирусом границ. Европейская комиссия с озабоченностью отмечает расширение охваченной эпидемией территории. Стелла Кириакидес утверждает, что внимательно следит за развитием ситуации в Италии, хвалит власти страны за быстроту реакции и прозрачность действий», — отмечает газета.



Но прозрачность и быстрота — не панацея, ею от инфекции не защищаются. А благодаря прозрачности действий итальянцев как раз можно быстро среагировать на разрастающийся кошмар и перекрыть границы, чтобы попытаться спасти остальную Европу от нашествия «чумы XXI века».



Шенгенские правила позволяют правительствам в одностороннем порядке возобновлять пограничный контроль в тех случаях, когда они испытывают непосредственную угрозу. Этот вердикт должен быть доведён до сведения остальных государств-членов и Европейской Комиссии. Принятое решение может вступить в силу первоначально на 10 дней, а затем его действие разрешается продлить до двух месяцев. Срок вроде бы предельный, но если ситуация останется неблагоприятной по его прошествии, закон подкорректируют.



«Доверие между партнерами по ЕС находится на минимуме после десятилетия последовательных кризисов (экономического, миграционного, джихадистского), и риск цепной реакции увеличивается с каждым мгновением», — отмечает упоминавшееся выше испанское издание.



Недоверие уже спровоцировало в 2015 году закрытие границ между несколькими партнерами по ЕС. И хотя Европейская комиссия повторяет, что эти меры являются ненужными, по-прежнему остается контроль за пересечением границ Австрии с Венгрией и Словенией; Германии с Австрией; Дании с Германией и Швецией; на паромных соединениях Норвегии с Данией, Норвегией и Швецией. Кроме того, Франция осуществляет контроль на всех границах в связи с террористической угрозой.



Брюссель опасается, что санитарная паника обернется новым ударом по Шенгенской зоне. Распространение эпидемии в Италии может возбудить чувство страха и заставить ввести ограничения не только на стыковочных рубежах Италии с соседями (Францией, Швейцарией, Австрией и Словенией). Установление пограничного контроля в любом из них может увеличить давление на остальных, чтобы принять одинаковые меры.



Кто-то должен сделать первый шаг



Департамент Стеллы Кириакидес добавляет, что до сих пор ни одна страна не принимала мер по установлению пограничного контроля в рамках ЕС «по медицинским показаниям». Но источники в комиссии признают, что «гипотеза набирает обороты» и выражают опасения, что «в ближайшие дни какая-то страна может это сделать».



Брюссель указывает на австрийское правительство Себастьяна Курца в качестве основного кандидата на принятие меры, полезность которой «вызывает серьезные сомнения».



«Я не думаю, что это хорошая идея — изолировать страны друг от друга, — говорит Марк ван Ранст, эпидемиолог Университетского госпиталя Левена, одного из центров по борьбе с коронавирусом в Бельгии. — Надо выявлять случаи и быстро изолировать их. Это — лучшее решение. Так мы выиграем время, за которое и может быть найдена вакцина».



Ну, вот, а говорят, русский мужик всегда надеется на «авось». На что же тогда рассчитывает бельгийский эпидемиолог? Особенно, когда уже вся Северная Италия — один сплошной «случай», который как раз уже выявлен и требует изоляции.



Ван Ранста услышали. И уже принимают меры. Но не те, за которые он ратует.



Австрия в ночь с воскресенья на понедельник отказала поезду из Венеции, направлявшемуся в Мюнхен, в праве на въезд на свою территорию. Итальянскому оператору сообщили, что «получена информация о наличии среди пассажиров двух больных «уханьской пневмонией», свидетельствует Reuters, ссылаясь на источники в австрийском МВД. Простояв три часа в приграничной зоне (всё это время шла проверка пассажиров и обслуживающего персонала на наличие внешних симптомов заболевания), поезд всё-таки двинулся к месту назначения.



Румыния в минувшее воскресенье ввела декретом Министерства здравоохранения обязательный 14-дневный карантин для всех лиц, прибывающих из итальянских регионов Ломбардия и Венето. Пассажиры самолётов, совершающих посадку в аэропорту Бухареста, заполняют медицинскую анкету. Тех, кто дал ответы сомнительного характера, могут обязать пройти карантин у себя дома.



Хорватия приостановила поездки школьников тургруппами в Италию. Во французском Лионе подняли панику пассажиры, путешествовавшие из Милана, услышав «подозрительный» кашель водителя.



Экс-вице-премьер итальянского правительства и лидер наиболее популярной на Апеннинах партии «Лига» Маттео Сальвини обратился с призывом к кабинету Джузеппе Конте «закрыть границы». Правда, Маттео считает, что это надо сделать, чтобы «новая зараза не поступала в Италию извне».



С таким же обращением к французским властям выступила лидер главной оппозиционной партии страны, «Национальное объединение», Марин Ле Пен.



Всемирная Организация Здравоохранения, как отмечается в El Mundo, «призывы эти слышит, но понять пока не может».



Упомянутый выше бельгийский эпидемиолог успокаивает: вот потеплеет и коронавирус, как и грипп обычно, пойдет на спад. Но до тепла ещё несколько месяцев, возражают ему, и их бы надо прожить так, чтобы не было мучительно больно. Нет, конечно, пострадавшим областям и целым странам (если такое случится), Европейское Сообщество поможет, но в это верят только руководители государств, а на бытовом, народном уровне устойчиво мнение «пусть каждый сам справляется со своей заразой и в наш дом ее не тащит».



Руководство ЕС изо всех сил стремится убедить членов альянса, что «закрываться не стоит». Поскольку это — сильнейший удар по одной из ключевых отраслей экономики для южноевропейских стран — туризму. Недобор притекающих средств придется компенсировать из Брюсселя, а этого, во-первых, не хочется делать, а во-вторых, непредвиденные расходы ударят по бюджету, о котором «двадцать семь» и без того никак не могут договориться.



Кстати, о туризме: перед россиянами встает большая проблема, где отдыхать летом — с Турцией есть некоторое недопонимание, Египет так и не открыли пока, Тунис — опасно с точки зрения террористической угрозы, Китай — тут и говорить нечего. Остаются Греция, да Испания, но если границы все-таки перекроют? Остается поднимать экономику Крыма.



Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для «Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала вводить ограничения на поездки в Европу», — сообщила она. И выдержав паузу, добавила: «Любые ограничения должны быть пропорциональными и скоординированными между государствами ЕС».Пока в большинстве стран Сообщества ждали разъяснений, что же всё-таки стоит за словами комиссара по здоровью и как их понимать, испанская El País, ни разу не сомневаясь в правильности своих выводов, резюмировала: ещё чуть-чуть «итальянской трагедии» и границы точно закроют. Сначала с апеннинским «сапожком», а потом и остальные.«Через десять дней после встречи европейских министров здравоохранения, состоявшейся в Брюсселе, сбылись худшие предзнаменования. Контрольно-пропускные пункты и предупреждающая информация на табло в аэропортах, не препятствуют дальнейшему пересечению вирусом границ. Европейская комиссия с озабоченностью отмечает расширение охваченной эпидемией территории. Стелла Кириакидес утверждает, что внимательно следит за развитием ситуации в Италии, хвалит власти страны за быстроту реакции и прозрачность действий», — отмечает газета.Но прозрачность и быстрота — не панацея, ею от инфекции не защищаются. А благодаря прозрачности действий итальянцев как раз можно быстро среагировать на разрастающийся кошмар и перекрыть границы, чтобы попытаться спасти остальную Европу от нашествия «чумы XXI века».Шенгенские правила позволяют правительствам в одностороннем порядке возобновлять пограничный контроль в тех случаях, когда они испытывают непосредственную угрозу. Этот вердикт должен быть доведён до сведения остальных государств-членов и Европейской Комиссии. Принятое решение может вступить в силу первоначально на 10 дней, а затем его действие разрешается продлить до двух месяцев. Срок вроде бы предельный, но если ситуация останется неблагоприятной по его прошествии, закон подкорректируют.«Доверие между партнерами по ЕС находится на минимуме после десятилетия последовательных кризисов (экономического, миграционного, джихадистского), и риск цепной реакции увеличивается с каждым мгновением», — отмечает упоминавшееся выше испанское издание.Недоверие уже спровоцировало в 2015 году закрытие границ между несколькими партнерами по ЕС. И хотя Европейская комиссия повторяет, что эти меры являются ненужными, по-прежнему остается контроль за пересечением границ Австрии с Венгрией и Словенией; Германии с Австрией; Дании с Германией и Швецией; на паромных соединениях Норвегии с Данией, Норвегией и Швецией. Кроме того, Франция осуществляет контроль на всех границах в связи с террористической угрозой.Брюссель опасается, что санитарная паника обернется новым ударом по Шенгенской зоне. Распространение эпидемии в Италии может возбудить чувство страха и заставить ввести ограничения не только на стыковочных рубежах Италии с соседями (Францией, Швейцарией, Австрией и Словенией). Установление пограничного контроля в любом из них может увеличить давление на остальных, чтобы принять одинаковые меры.Департамент Стеллы Кириакидес добавляет, что до сих пор ни одна страна не принимала мер по установлению пограничного контроля в рамках ЕС «по медицинским показаниям». Но источники в комиссии признают, что «гипотеза набирает обороты» и выражают опасения, что «в ближайшие дни какая-то страна может это сделать».Брюссель указывает на австрийское правительство Себастьяна Курца в качестве основного кандидата на принятие меры, полезность которой «вызывает серьезные сомнения».«Я не думаю, что это хорошая идея — изолировать страны друг от друга, — говорит Марк ван Ранст, эпидемиолог Университетского госпиталя Левена, одного из центров по борьбе с коронавирусом в Бельгии. — Надо выявлять случаи и быстро изолировать их. Это — лучшее решение. Так мы выиграем время, за которое и может быть найдена вакцина».Ну, вот, а говорят, русский мужик всегда надеется на «авось». На что же тогда рассчитывает бельгийский эпидемиолог? Особенно, когда уже вся Северная Италия — один сплошной «случай», который как раз уже выявлен и требует изоляции.Ван Ранста услышали. И уже принимают меры. Но не те, за которые он ратует.Австрия в ночь с воскресенья на понедельник отказала поезду из Венеции, направлявшемуся в Мюнхен, в праве на въезд на свою территорию. Итальянскому оператору сообщили, что «получена информация о наличии среди пассажиров двух больных «уханьской пневмонией», свидетельствует Reuters, ссылаясь на источники в австрийском МВД. Простояв три часа в приграничной зоне (всё это время шла проверка пассажиров и обслуживающего персонала на наличие внешних симптомов заболевания), поезд всё-таки двинулся к месту назначения.Румыния в минувшее воскресенье ввела декретом Министерства здравоохранения обязательный 14-дневный карантин для всех лиц, прибывающих из итальянских регионов Ломбардия и Венето. Пассажиры самолётов, совершающих посадку в аэропорту Бухареста, заполняют медицинскую анкету. Тех, кто дал ответы сомнительного характера, могут обязать пройти карантин у себя дома.Хорватия приостановила поездки школьников тургруппами в Италию. Во французском Лионе подняли панику пассажиры, путешествовавшие из Милана, услышав «подозрительный» кашель водителя.Экс-вице-премьер итальянского правительства и лидер наиболее популярной на Апеннинах партии «Лига» Маттео Сальвини обратился с призывом к кабинету Джузеппе Конте «закрыть границы». Правда, Маттео считает, что это надо сделать, чтобы «новая зараза не поступала в Италию извне».С таким же обращением к французским властям выступила лидер главной оппозиционной партии страны, «Национальное объединение», Марин Ле Пен.Всемирная Организация Здравоохранения, как отмечается в El Mundo, «призывы эти слышит, но понять пока не может».Упомянутый выше бельгийский эпидемиолог успокаивает: вот потеплеет и коронавирус, как и грипп обычно, пойдет на спад. Но до тепла ещё несколько месяцев, возражают ему, и их бы надо прожить так, чтобы не было мучительно больно. Нет, конечно, пострадавшим областям и целым странам (если такое случится), Европейское Сообщество поможет, но в это верят только руководители государств, а на бытовом, народном уровне устойчиво мнение «пусть каждый сам справляется со своей заразой и в наш дом ее не тащит».Руководство ЕС изо всех сил стремится убедить членов альянса, что «закрываться не стоит». Поскольку это — сильнейший удар по одной из ключевых отраслей экономики для южноевропейских стран — туризму. Недобор притекающих средств придется компенсировать из Брюсселя, а этого, во-первых, не хочется делать, а во-вторых, непредвиденные расходы ударят по бюджету, о котором «двадцать семь» и без того никак не могут договориться.Кстати, о туризме: перед россиянами встает большая проблема, где отдыхать летом — с Турцией есть некоторое недопонимание, Египет так и не открыли пока, Тунис — опасно с точки зрения террористической угрозы, Китай — тут и говорить нечего. Остаются Греция, да Испания, но если границы все-таки перекроют? Остается поднимать экономику Крыма.Автор: Владимир Добрынин, Мадрид для EADaily eadaily.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Китай, границы, вирус, Шенген, пандемия — статья прочитана 221 раз Комментарии