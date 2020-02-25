Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/

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В Клайпеду пришёл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже девятое такое судно с газом Equinor и тридцатый груз в начавшемся в октябре газовом году.



По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager во вторник утром стоит у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ, судно в понедельник пришло из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.



Оператор терминала Klaipedos nafta информировала BNS, что газовоз доставил примерно 138 тыс. кубометров СПГ.



В декабре в Клайпеду пришло и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.



За период с октября в порт пришло и 20 небольших газовозов с СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод СПГ концерна "Новатэк". Каждое из них привезло до 10 тыс. кубометров газа. В Клайпеду пришёл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии – уже девятое такое судно с газом Equinor и тридцатый груз в начавшемся в октябре газовом году.По данным порталов marinetraffic.com, vesselfinder.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager во вторник утром стоит у плавучего газохранилища Independence Клайпедского терминала СПГ, судно в понедельник пришло из порта Мелкоя, где находится завод СПГ Equinor.Оператор терминала Klaipedos nafta информировала BNS, что газовоз доставил примерно 138 тыс. кубометров СПГ.В декабре в Клайпеду пришло и более 150 тыс. кубометров СПГ из США.За период с октября в порт пришло и 20 небольших газовозов с СПГ из российского порта Высоцк, где находится завод СПГ концерна "Новатэк". Каждое из них привезло до 10 тыс. кубометров газа. * * *



Дочернее предприятие Pomerania Wind Farm государственной литовской группы Ignitis grupe планирует взять в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) 258 млн злотых (около 60 млн евро) на проект парка ветрогенераторов Pomerania в Польше.



Правление Ignitis grupe в понедельник одобрило решение заключить договор гарантии первого требования об обеспечении этого договора между группой и ЕИБ, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Также дочернее предприятие группы, которое управляет всеми акциями Pomerania Wind Farm, планирует заключить с ЕИБ договор залога о закладе 100% акций Pomerania Wind Farm в пользу кредитодателя.



Кредит на реализацию проекта ветропарка Pomerania планируется вернуть до конца 2035 года.



Ignitis grupe в сентябре прошлого года сообщила, что предприятия группы инвестируют в проект парка ветроустановок в Польше 127 млн евро.



В мае прошлого года группа сообщила о приобретении развивающей проект ветропарка в Польше компании Pomerania Invall. Планирующаяся мощность этого парка составит 94 мегаватта. Работы по строительству в рамках проекта начались в июле 2019 года, намечается, что парк полностью будет введен в эксплуатацию в следующем году.



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В прошлом году, по сравнению с позапрошлым годом, добыча твердых полезных ископаемых в Литве выросла на 4,7% до 17,7 кубических метров, сообщило Министерство окружающей среды, ссылаясь на данные Литовской геологической службы.



Песка и гравия в пролом году было добыто на 8% больше (11,25 млн кубометров, известки – на 5% больше (781 тыс. кубометров), меньше добыто доломита, глины и торфа.



Полезные ископаемые, за исключением нефти, добываются в стране единственным способом – в открытых карьерах. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 149 раз Комментарии