В. Шапока: экономика Литвы ощутит последствия коронавируса 🔊 Воспроизвести



Экономика Литвы ощутит последствия распространяющегося в Китае и Северной Италии коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока.



"Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное – через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля", – сказал В. Шапока радио LRT во вторник.



По его словам, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, что влияние коронавируса на мировую экономику в наибольшей степени будет ощущаться в первом квартале года, можно заметить, что неопределенность велика.



"МВФ прогнозировал, что поскольку вирус распространялся только в Китае, вероятное негативное воздействие будет иметь место в первом квартале, однако сейчас я считаю, что неопределённость велика, если иметь в виду, что вирус перемещается и продолжает распространяться в Европе. Думаю, нам следует проявлять бдительность и осмотрительность и быть готовыми к любым сценариям", – сказал министр финансов. Экономика Литвы ощутит последствия распространяющегося в Китае и Северной Италии коронавируса, говорит министр финансов Вилюс Шапока."Для Литвы эти последствия будут в любом случае, поскольку имеет место и прямое воздействие через перебои в цепочках поставок, и косвенное – через снижение спроса. Иными словами, могут пострадать и производство, и международная торговля", – сказал В. Шапока радио LRT во вторник.По его словам, несмотря на прогнозы Международного валютного фонда, что влияние коронавируса на мировую экономику в наибольшей степени будет ощущаться в первом квартале года, можно заметить, что неопределенность велика."МВФ прогнозировал, что поскольку вирус распространялся только в Китае, вероятное негативное воздействие будет иметь место в первом квартале, однако сейчас я считаю, что неопределённость велика, если иметь в виду, что вирус перемещается и продолжает распространяться в Европе. Думаю, нам следует проявлять бдительность и осмотрительность и быть готовыми к любым сценариям", – сказал министр финансов. По словам В. Шапоки, у Литвы достаточно финансовых резервов для лечения вируса и средств защиты,, если коронавирус доберётся до страны.



"Если говорить о готовности к вспышке такого рода, то Литва готова. Резервы достаточны, чтобы можно было приобрести и средства защиты, и лекарства", – сказал он.



В последнее время вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии. Там от вируса умерло пять человек, вирус диагностирован более чем у 200 человек. Это самое большое число подтверждённых случаев в Европе.



Новый вирус COVID-19 уже распространился на 28 стран и вызывает всё новые опасения по поводу новых очагов в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, министр финансов, пандемия, коронавирус, Вилюс Шапока География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии