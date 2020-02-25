Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд 🔊 Воспроизвести



Самые богатые люди мира потеряли $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике, передаёт



Отмечается, что генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более $4,8 млрд каждый, владелец Zara Амансио Ортега — $4 млрд.



Вместе с тем состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось как минимум на $2,3 млрд.



Уточняется, что зафиксированные показатели финансовых потерь людей из указанного рейтинга являются крупнейшими с октября 2016 года, когда Bloomberg стало проводить такие наблюдения.



При этом, по данным издания, американские фондовые индексы на закрытии торгов 24 февраля упали более чем на 3%.



Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран «Большой двадцатки» (G20) на 2020 год с 2,6% до 2,4% в связи со вспышкой нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.



Согласно последним данным, число жертв COVID-2019 в Китае составило 2663, подтверждено 77 658 случаев заражения. Самые богатые люди мира потеряли $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике, передаёт RT со ссылкой на Bloomberg.Отмечается, что генеральный директор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос лишились более $4,8 млрд каждый, владелец Zara Амансио Ортега — $4 млрд.Вместе с тем состояние остальных миллиардеров из первой десятки снизилось как минимум на $2,3 млрд.Уточняется, что зафиксированные показатели финансовых потерь людей из указанного рейтинга являются крупнейшими с октября 2016 года, когда Bloomberg стало проводить такие наблюдения.При этом, по данным издания, американские фондовые индексы на закрытии торгов 24 февраля упали более чем на 3%.Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по росту ВВП стран «Большой двадцатки» (G20) на 2020 год с 2,6% до 2,4% в связи со вспышкой нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.Согласно последним данным, число жертв COVID-2019 в Китае составило 2663, подтверждено 77 658 случаев заражения. russian.rt.com Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: потери, миллиардеры, биржи, коронавирус — статья прочитана 46 раз Комментарии