Загрузка... Международная политика за 24 февраля 🔊 Воспроизвести Hannah Mckay | Reuters



Суд над Ассанжем, странная смерть разведчика, песчаная буря на Канарах и теракт на карнавале



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В британском королевском суде лондонского пригорода Вулидж начались слушания по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа. Каждое СМИ, освещающее процесс, считает своим долгом отметить, что место выбрано не случайно: тюрьма усиленного режима Белмарш, в которую поместили Ассанжа в апреле 2019 года, расположена на очень небольшом расстоянии от помещения суда. Подробнее на FITZROY * * *В британском королевском суде лондонского пригорода Вулидж начались слушания по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа. Каждое СМИ, освещающее процесс, считает своим долгом отметить, что место выбрано не случайно: тюрьма усиленного режима Белмарш, в которую поместили Ассанжа в апреле 2019 года, расположена на очень небольшом расстоянии от помещения суда. * * *



Бывший разведчик и аналитик Министерства внутренней безопасности США (DHS) 66-летний Филип Хейни, пропавший без вести 19 февраля, найден мёртвым возле шоссе в 40 милях от Сакраменто. По сообщению информационных агентств, Хейни “скончался от огнестрельного ранения в грудь; предположительно, оружие нацелил в себя он сам”.



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Пушкин мог и так написать, если бы ему довелось увидеть то, что пережил Канарский архипелаг в минувшие выходные.



Впрочем, удар стихии вызывал ассоциации не столько с поэзией, сколько с голливудским фильмом-катастрофой. Огромные тучи песка, поднятые ураганным ветром (120 км/ч, на Гран-Канарии и Тенерифе — до 160 км/ч) на африканском континенте, в Сахаре, перелетев над Атлантикой 500 км, накрыли Острова Вечной весны густой жёлто-оранжевой мглой, сообщает ВВС. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 198 раз Комментарии