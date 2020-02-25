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Международная политика за 24 февраля

Hannah Mckay | Reuters


Суд над Ассанжем, странная смерть разведчика, песчаная буря на Канарах и теракт на карнавале

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В британском королевском суде лондонского пригорода Вулидж начались слушания по вопросу экстрадиции Джулиана Ассанжа. Каждое СМИ, освещающее процесс, считает своим долгом отметить, что место выбрано не случайно: тюрьма усиленного режима Белмарш, в которую поместили Ассанжа в апреле 2019 года, расположена на очень небольшом расстоянии от помещения суда.
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Бывший разведчик и аналитик Министерства внутренней безопасности США (DHS) 66-летний Филип Хейни, пропавший без вести 19 февраля, найден мёртвым возле шоссе в 40 милях от Сакраменто. По сообщению информационных агентств, Хейни “скончался от огнестрельного ранения в грудь; предположительно, оружие нацелил в себя он сам”.

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Пушкин мог и так написать, если бы ему довелось увидеть то, что пережил Канарский архипелаг в минувшие выходные.

Впрочем, удар стихии вызывал ассоциации не столько с поэзией, сколько с голливудским фильмом-катастрофой. Огромные тучи песка, поднятые ураганным ветром (120 км/ч, на Гран-Канарии и Тенерифе — до 160 км/ч) на африканском континенте, в Сахаре, перелетев над Атлантикой 500 км, накрыли Острова Вечной весны густой жёлто-оранжевой мглой, сообщает ВВС.
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Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 25 февраля, 08:38

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