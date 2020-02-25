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Во Франции вылечили всех пациентов с коронавирусом

Фото © EPA / ТАСС


Всего в стране было зафиксировано 12 случаев заболевания, сообщает ЛАЙФ.

Во Франции вылечили всех пациентов с новым "китайским" коронавирусом, об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Он отметил, что всего в стране было 12 инфицированных, но теперь заражённых нет.

— На территории Франции больше нет случаев заболевания, вирус не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, — цитирует министра BFMTV.

А вот в соседней Италии ситуация с коронавирусом гораздо хуже. Там умерло уже шесть человек, заразилось более 200. Из-за угрозы распространения заболевания жители раскупили еду и медицинские маски.

В Китае же число жертв составило 2592 человека, 77 150 заразились. С начала эпидемии зарегистрировано более 24,7 тысячи случаев выздоровления. За пределами Поднебесной заболело 1769 человек. Глава ВОЗ предупредил, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: лечение, Китай, Франция, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 25 февраля, 11:00

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