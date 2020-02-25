Во Франции вылечили всех пациентов с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото © EPA / ТАСС



Всего в стране было зафиксировано 12 случаев заболевания, сообщает



Во Франции вылечили всех пациентов с новым "китайским" коронавирусом, об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.



Он отметил, что всего в стране было 12 инфицированных, но теперь заражённых нет.



— На территории Франции больше нет случаев заболевания, вирус не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, — цитирует министра BFMTV.



А вот в соседней Италии ситуация с коронавирусом гораздо хуже. Там умерло уже шесть человек, заразилось более 200. Из-за угрозы распространения заболевания жители раскупили еду и медицинские маски.



В Китае же число жертв составило 2592 человека, 77 150 заразились. С начала эпидемии зарегистрировано более 24,7 тысячи случаев выздоровления. За пределами Поднебесной заболело 1769 человек. Глава ВОЗ предупредил, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии. Всего в стране было зафиксировано 12 случаев заболевания, сообщает ЛАЙФ Во Франции вылечили всех пациентов с новым "китайским" коронавирусом, об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.Он отметил, что всего в стране было 12 инфицированных, но теперь заражённых нет.— На территории Франции больше нет случаев заболевания, вирус не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, — цитирует министра BFMTV.А вот в соседней Италии ситуация с коронавирусом гораздо хуже. Там умерло уже шесть человек, заразилось более 200. Из-за угрозы распространения заболевания жители раскупили еду и медицинские маски.В Китае же число жертв составило 2592 человека, 77 150 заразились. С начала эпидемии зарегистрировано более 24,7 тысячи случаев выздоровления. За пределами Поднебесной заболело 1769 человек. Глава ВОЗ предупредил, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии. life.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: лечение, Китай, Франция, вирус, пандемия — статья прочитана 158 раз Комментарии