|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Во Франции вылечили всех пациентов с коронавирусом
Всего в стране было зафиксировано 12 случаев заболевания, сообщает ЛАЙФ.
Во Франции вылечили всех пациентов с новым "китайским" коронавирусом, об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Он отметил, что всего в стране было 12 инфицированных, но теперь заражённых нет.
— На территории Франции больше нет случаев заболевания, вирус не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой, — цитирует министра BFMTV.
А вот в соседней Италии ситуация с коронавирусом гораздо хуже. Там умерло уже шесть человек, заразилось более 200. Из-за угрозы распространения заболевания жители раскупили еду и медицинские маски.
В Китае же число жертв составило 2592 человека, 77 150 заразились. С начала эпидемии зарегистрировано более 24,7 тысячи случаев выздоровления. За пределами Поднебесной заболело 1769 человек. Глава ВОЗ предупредил, что вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии.
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|