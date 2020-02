The National Interest США : Американские танки могут обрушить польские мосты, когда пойдут в бой с Россией 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 2.0, The U.S. Army



Поляки давно зазывают к себе американских военных под предлогом защиты от «агрессивной» России. Однако оказалось, что польская инфраструктура не справится с весом американской бронетехники. В частности, мосты рассчитаны на советские танки и не выдержат тяжелых «Абрамсов».



У американской армии и у ее ближайших союзников есть проблема. В том регионе мира, где наиболее вероятно применение американской тяжелой техники в современном бою с использованием высоких технологий, полно старых и хлипких мостов, которые не выдержат вес танков.



Поэтому сухопутные войска хотят закупить танковые мостоукладчики, чтобы решить эту проблему. Потребность в них предельно ясна. Чтобы не дать России напасть на Польшу и прибалтийские государства, сухопутные войска и их союзники по НАТО должны задействовать тяжелую бронированную технику, такую как танки М-1, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки. У американской армии и у ее ближайших союзников есть проблема. В том регионе мира, где наиболее вероятно применение американской тяжелой техники в современном бою с использованием высоких технологий, полно старых и хлипких мостов, которые не выдержат вес танков.Поэтому сухопутные войска хотят закупить танковые мостоукладчики, чтобы решить эту проблему. Потребность в них предельно ясна. Чтобы не дать России напасть на Польшу и прибалтийские государства, сухопутные войска и их союзники по НАТО должны задействовать тяжелую бронированную технику, такую как танки М-1, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.



«Результаты анализа убедительно доказывают, что тяжелая техника сухопутных войск и средства ПВО оказывают устрашающее и сдерживающее воздействие, — говорится в докладе, — особенно когда они используются на театре военных действий в целом, но необязательно на линии фронта потенциального конфликта».



Полк сухопутных войск с 300 колесными бронированными машинами «Страйкер» — это единственная американская механизированная часть, находящаяся в Европе на постоянной основе. На континенте также дислоцируется 173-я воздушно-десантная бригада сухопутных войск.



Недавно американская армия вернула в Европу дивизион гусеничных ракетных установок. Второй дивизион планируется перебросить туда в 2020 году, и тогда у сухопутных войск США на континенте будет 18 ракетных пусковых установок.



Сухопутные войска также отправляют в Европу сроком на девять месяцев по одной бронетанковой бригаде, которые меняют друг друга. Обычно в составе бронетанковой бригады имеется около 90 танков М-1 и 130 боевых машин пехоты М-2, плюс 18 самоходных гаубиц М-109.



В совокупности у стран НАТО в этом регионе около 130 танков, причем 90 из них — это американские М-1, находящиеся там временно на ротационной основе. У России же около 760 танков на расстоянии возможного удара по прибалтийским членам НАТО.



Американские и натовские танки весят 60 тонн и более. А это проблема. «Если западноевропейская инфраструктура в годы холодной войны была усилена, чтобы выдерживать вес 60-тонных натовских танков, то Восточной Европе такое строительство было не по карману, да и в любом случае, ее инфраструктура должна была подходить только для более легких советских танков, таких как Т-72, которые весят 45 тонн», — рассказал Сидни Фридберг (Sydney Freedberg).



«Что это означает для военных? Весящий свыше 60 тонн основной боевой танк М-1 „Абрамс" и большинство натовских машин, такие как британский „Челленджер 2", немецкий „Леопард II" и даже французский „Леклерк", небезопасны для многих мостов, в которых остро нуждается альянс».



Чтобы помочь танкам преодолевать узкие овраги, рвы и прочие препятствия, в сухопутных войсках США используют танковые мостоукладчики. Но из 250 имеющихся на вооружении машин такого типа 200 были сделаны еще в 1970-е годы. На них используются шасси танка М-60, и эти мостоукладчики слишком медлительны и ненадежны. Они не успевают за современными скоростными танками.



Еще есть 50 мостоукладчиков «Волверин» на базе М-1 1990-х годов постройки. «Волверин» быстрее, но у него более сложный механизм наведения мостов. «Мы обнаружили, что он очень сложен в обслуживании и эксплуатации», — сказал подполковник Джефф Бигганс (Jeff Biggans), отвечающий в сухопутных войсках за технику по наведению мостов.



В армии началась разработка нового единого мостоукладчика Joint Assault Bridge, в котором объединено старое мостоукладочное оборудование и шасси М-1. «Это компромисс», — сказал Бигганс. Но и у нового мостоукладчика есть свои проблемы.



На каждом этапе испытаний этой машины в 2019 году обнаруживались серьезные дефекты. «В основном это были проблемы с гидравликой, а также проблемы подготовки экипажей», — сказал специалист по разработке техники для наведения мостов из сухопутных войск Стив Риенстра (Steve Rienstra).



Компания «Леонардо ДРС» (Leonardo DRS), занимающаяся проектированием единого мостоукладчика Joint Assault Bridge, внесла изменения в свой проект. Армейские специалисты уверены, что следующий этап испытаний для этой машины сложится лучше. Но несмотря на это, сухопутные войска на 2021 год сократили финансирование этого проекта с 200 до 74 миллионов долларов.



Этот мостоукладчик начнет поступать в войска с большим опозданием. Поэтому сухопутным войскам и их союзникам надо найти какой-то способ для переброски своих танков через польские реки с их слишком хлипкими для такого веса мостами.



