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На Украине рассказали о возможном импульсе к членству в ЕС и НАТО
Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук рассказала о возможном импульсе к членству страны в ЕС и НАТО.
Об этом информирует RT со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«Если всё будет хорошо и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели... Украина — член ЕС и член НАТО», — подчеркнула Верещук.
По её словам, у стран— членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу комиссии Украина — НАТО.
Как отметила Верещук, Киев надеется поднять данный вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО на Украине в мае.
Ранее на Украине заявили, что курс на вступление страны в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии.
По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».
Осенью 2019 года стороны достигли договорённостей по созданию нового формата сотрудничества.
russian.rt.com
География: Украина
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