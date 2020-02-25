На Украине рассказали о возможном импульсе к членству в ЕС и НАТО 🔊 Воспроизвести



Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук рассказала о возможном импульсе к членству страны в ЕС и НАТО.



Об этом информирует



«Если всё будет хорошо и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели... Украина — член ЕС и член НАТО», — подчеркнула Верещук.



По её словам, у стран— членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу комиссии Украина — НАТО.



Как отметила Верещук, Киев надеется поднять данный вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО на Украине в мае.



Ранее на Украине заявили, что курс на вступление страны в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии.



По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».



Осенью 2019 года стороны достигли договорённостей по созданию нового формата сотрудничества. Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук рассказала о возможном импульсе к членству страны в ЕС и НАТО.Об этом информирует RT со ссылкой на Интерфакс-Украина.«Если всё будет хорошо и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели... Украина — член ЕС и член НАТО», — подчеркнула Верещук.По её словам, у стран— членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу комиссии Украина — НАТО.Как отметила Верещук, Киев надеется поднять данный вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО на Украине в мае.Ранее на Украине заявили, что курс на вступление страны в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии.По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».Осенью 2019 года стороны достигли договорённостей по созданию нового формата сотрудничества. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: нато, ЕС, членство География: Украина — статья прочитана 191 раз Комментарии