Партия Зеленского допустила пересмотр скандального закона о госязыке 🔊 Воспроизвести Фото © Shutterstock



Для начала в стране состоится национальный круглый стол по языковому вопросу, сообщает



На Украине могут пересмотреть закон о государственном языке, который вызвал много критики как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил депутат партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он призвал найти компромисс в этом вопросе, так как закон несёт "много рисков" для общества.



Ткаченко анонсировал проведение национального круглого стола по языковому вопросу. Парламентарий также выделил вопрос штрафов за использование "неправильного" языка в сфере услуг, который, по его мнению, требует особого рассмотрения. Для начала в стране состоится национальный круглый стол по языковому вопросу, сообщает ЛАЙФ На Украине могут пересмотреть закон о государственном языке, который вызвал много критики как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил депутат партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он призвал найти компромисс в этом вопросе, так как закон несёт "много рисков" для общества.Ткаченко анонсировал проведение национального круглого стола по языковому вопросу. Парламентарий также выделил вопрос штрафов за использование "неправильного" языка в сфере услуг, который, по его мнению, требует особого рассмотрения. — Общество давно уже ждёт откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно, — передаёт издание "Главком" слова парламентария.



Ткаченко пообещал, что к этой дискуссии привлекут специалистов, учёных и экспертов.



Напомним, 15 мая 2019 года Пётр Порошенко, будучи президентом страны, подписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни.



Политик тогда заявил, что жители Незалежной "много-много лет" ждали этот закон. Когда парламент Украины 25 апреля принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать. life.ru Категории: политика, общество, в Европе, образование Ключевые слова: президент, школы, обучение, закон, госязык География: Украина — статья прочитана 201 раз Комментарии