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Партия Зеленского допустила пересмотр скандального закона о госязыке

Фото © Shutterstock


Для начала в стране состоится национальный круглый стол по языковому вопросу, сообщает ЛАЙФ.

На Украине могут пересмотреть закон о государственном языке, который вызвал много критики как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил депутат партии "Слуга народа", глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он призвал найти компромисс в этом вопросе, так как закон несёт "много рисков" для общества.

Ткаченко анонсировал проведение национального круглого стола по языковому вопросу. Парламентарий также выделил вопрос штрафов за использование "неправильного" языка в сфере услуг, который, по его мнению, требует особого рассмотрения.
— Общество давно уже ждёт откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно, — передаёт издание "Главком" слова парламентария.

Ткаченко пообещал, что к этой дискуссии привлекут специалистов, учёных и экспертов.

Напомним, 15 мая 2019 года Пётр Порошенко, будучи президентом страны, подписал закон об исключительности украинского языка, который предусматривает его использование почти во всех сферах жизни.

Политик тогда заявил, что жители Незалежной "много-много лет" ждали этот закон. Когда парламент Украины 25 апреля принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.
life.ru
Категории: политика, общество, в Европе, образование
Ключевые слова: президент, школы, обучение, закон, госязык
География: Украина
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добавлена сегодня, 25 февраля, 09:00

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