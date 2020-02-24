Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии 🔊 Воспроизвести



Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии, сообщает



Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.



Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии.



Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.



Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к его бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловании Джессики Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.



Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, когда женщины по всему миру рассказывают о домогательствах со стороны влиятельных мужчин. Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии, сообщает ВВС Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии.Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к его бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловании Джессики Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, когда женщины по всему миру рассказывают о домогательствах со стороны влиятельных мужчин. bbc.com Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, суд, актеры, приговор, Голливуд, домогательства, Вайнштейн — статья прочитана 121 раз Комментарии