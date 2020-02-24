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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Харви Вайнштейн признан виновным в сексуальном насилии
Суд присяжных в Нью-Йорке заключил, что бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн виновен в сексуальном насилии, сообщает ВВС.
Его признали виновным по двум случаям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.
Однако 67-летний экс-продюсер, который когда-то был одним из самых могущественных людей в Голливуде, оправдан по самым серьезным обвинениям: в изнасиловании первой степени и хищническом сексуальном насилии.
Вайнштейну все еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.
Во время суда Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к его бывшей ассистентке Мими Хэйли и изнасиловании Джессики Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.
Дело Вайнштейна дало старт движению #MeToo, когда женщины по всему миру рассказывают о домогательствах со стороны влиятельных мужчин.
bbc.com
Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: прокуратура, суд, актеры, приговор, Голливуд, домогательства, Вайнштейн
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- потерпевшая: ВО! (показывает пальцем)
- так чего же вы жалуетесь?
- это не я, это общественность