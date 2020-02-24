Родной язык – моё богатство

Гимназия в этом году стала не только образовательным и культурным центром белорусского языка в Литве, но и центром Балтийского телемоста с Латвией и Эстонией. Организатором мероприятия в Вильнюсе была директор гимназии, филолог-белорусист Диана Стахневич, которая тоже приняла участие в написании диктанта и написала его без единой ошибки!Диктант писали учителя, ученики, родители и представители посольств трёх балтийских государств. Эстония и Латвия писали диктант в режиме онлайн. Среди организаций-участников - Генеральное консульство Белоруссии в Даугавпилсе, Даугавпилсская белорусская община «Уздым», Рижская школа с белорусским языком обучения, представители белорусской диаспоры из Эстонии.

Диктор - актёр театра и кино Артём Давидович, который приехал в Вильнюс после гастролей по странам Балтии, посетил Лиепаю, Вентспилс, Йонишкис, Клайпеду. И наконец - Вильнюс! Актёр был в восторге от возможности побывать в роли учителя, высказав желание в следующем году испытать свои силы уже в роли участника диктанта.В Литве диктант написали 35 человек. После окончания диктанта участники телемоста из Латвии и Эстонии выслали отсканированные тексты в Вильнюс, а участники из Литвы сразу провели самопроверку по представленному тексту-оригиналу. Поэтому сразу стали известны победители. Первое место заняла представитель Посольства Республики Беларусь в Литве Лизавета Михайлова, написавшая диктант без ошибок. Второе место досталось Ангелине Дзикун, корреспонденту ОНТ «Беларусь», сделавшей одну пунктуационную ошибку. Третье место разделили советник-посланник Катерина Ермилина, ученица 12 класса Вильнюсской гимназии им. Франциска Скорины Камила Буткайте и мама одной из учениц Виктория Кунгене, допустившие одну орфографическую ошибку.Мероприятие было организовано при содействии белорусских посольств в Литве, Эстонии и Латвии.Подробнее о мероприятии можно узнать из интервью «Обзора», в том числе и с советником по гуманитарным вопросам Посольства Республики Беларусь в Литве Ириной Зубко.