В ФРГ автомобиль въехал в участников карнавального шествия 🔊 Воспроизвести



В городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили



"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", - указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.



Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.



По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени (16.30 мск). Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.



В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия - главное и наиболее масштабное событие карнавала. В городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили DW в полиции Касселя."Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", - указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени (16.30 мск). Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия - главное и наиболее масштабное событие карнавала. dw.com Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: пострадавшие, автомобиль, Германия — статья прочитана 111 раз Комментарии