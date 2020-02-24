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Евробарометр: крупнейшими проблемами жители считают налоги и инфляцию



Жители Литвы крупнейшими проблемами считают инфляцию, налоги, социальную защиту и здравоохранение, свидетельствуют результаты опроса "Евробарометр".

В опросе, проведенном Еврокомиссией в ноябре прошлого года, инфляцию в качестве проблемы назвали 52% опрошенных жителей страны, а налоги – 25%.

В Литве эти проблемы назывались чаще, чем в большинство других граждан ЕС. Средний показатель озабоченных инфляцией и налогами (с Соединенным Королевством) составил 18 и 8%.

Среднегодовая инфляция в прошлом году в Литве, рассчитанная по согласованному с другими странами Евросоюза индексу потребительских цен, в прошлом году составила 2,2% и превысила средний показатель по ЕС в 1,6%.

Здравоохранение и социальную защиту в ряду крупнейших проблем назвали 23% опрошенных в Литве, это соответствует среднему показателю в ЕС.
Среди прочих проблемы были упомянуты пенсии (19%, в ЕС – 15%) и безработицы (17%, ES – 15%) – по настроениям эти вопросы соответствовали средним показателям в евроблоке. Более позитивно, чем другие жители стран ЕС, в Литве оценили безработицу – большой проблемой ее считают 17% респондентов (в среднем в ЕС – 23%).

Жители Литвы более оптимистично, чем в целом в сообществе оценивают и свое будущее. Улучшения финансового положения в ближайшие 12 месяцев ожидают 30% опрошенных жителей Литвы.

Данные опроса показывают, что 76% граждан Литвы удовлетворены своей жизнью, однако по этому показателю страна все еще отстает от ближайших соседей. В Польше и Эстонии таких респондентов 85%, в Латвии – 77%. Средний показатель удовлетворения жизнью в ЕС составляет 84%.
BNS
Категории: в Европе, экономика, общество
Ключевые слова: литовцы, Евробарометр, оптимизм
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 февраля, 20:30

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