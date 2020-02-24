Евробарометр: крупнейшими проблемами жители считают налоги и инфляцию 🔊 Воспроизвести



Жители Литвы крупнейшими проблемами считают инфляцию, налоги, социальную защиту и здравоохранение, свидетельствуют результаты опроса "Евробарометр".



В опросе, проведенном Еврокомиссией в ноябре прошлого года, инфляцию в качестве проблемы назвали 52% опрошенных жителей страны, а налоги – 25%.



В Литве эти проблемы назывались чаще, чем в большинство других граждан ЕС. Средний показатель озабоченных инфляцией и налогами (с Соединенным Королевством) составил 18 и 8%.



Среднегодовая инфляция в прошлом году в Литве, рассчитанная по согласованному с другими странами Евросоюза индексу потребительских цен, в прошлом году составила 2,2% и превысила средний показатель по ЕС в 1,6%.



Здравоохранение и социальную защиту в ряду крупнейших проблем назвали 23% опрошенных в Литве, это соответствует среднему показателю в ЕС. Жители Литвы крупнейшими проблемами считают инфляцию, налоги, социальную защиту и здравоохранение, свидетельствуют результаты опроса "Евробарометр".В опросе, проведенном Еврокомиссией в ноябре прошлого года, инфляцию в качестве проблемы назвали 52% опрошенных жителей страны, а налоги – 25%.В Литве эти проблемы назывались чаще, чем в большинство других граждан ЕС. Средний показатель озабоченных инфляцией и налогами (с Соединенным Королевством) составил 18 и 8%.Среднегодовая инфляция в прошлом году в Литве, рассчитанная по согласованному с другими странами Евросоюза индексу потребительских цен, в прошлом году составила 2,2% и превысила средний показатель по ЕС в 1,6%.Здравоохранение и социальную защиту в ряду крупнейших проблем назвали 23% опрошенных в Литве, это соответствует среднему показателю в ЕС. Среди прочих проблемы были упомянуты пенсии (19%, в ЕС – 15%) и безработицы (17%, ES – 15%) – по настроениям эти вопросы соответствовали средним показателям в евроблоке. Более позитивно, чем другие жители стран ЕС, в Литве оценили безработицу – большой проблемой ее считают 17% респондентов (в среднем в ЕС – 23%).



Жители Литвы более оптимистично, чем в целом в сообществе оценивают и свое будущее. Улучшения финансового положения в ближайшие 12 месяцев ожидают 30% опрошенных жителей Литвы.



Данные опроса показывают, что 76% граждан Литвы удовлетворены своей жизнью, однако по этому показателю страна все еще отстает от ближайших соседей. В Польше и Эстонии таких респондентов 85%, в Латвии – 77%. Средний показатель удовлетворения жизнью в ЕС составляет 84%. BNS Категории: в Европе, экономика, общество Ключевые слова: литовцы, Евробарометр, оптимизм География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии