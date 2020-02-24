Комиссия Кабмина Литвы предлагает объявить экстремальную ситуацию в связи с коронавирусом /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Комиссия по экстремальным ситуациям литовского правительства предлагает Кабмину объявить экстремальную ситуацию в связи с коронавирусом.



По данным Всемирной организации здравоохранения на воскресенье, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса составило 78 тыс. 811 человек, скончались 2462.



Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.



Самым крупным очагом Европе является Италия. Здесь подтверждено 219 зараженных, из которых пять скончались. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры. Комиссия по экстремальным ситуациям литовского правительства предлагает Кабмину объявить экстремальную ситуацию в связи с коронавирусом.По данным Всемирной организации здравоохранения на воскресенье, количество зарегистрированных зараженных новым типом коронавируса составило 78 тыс. 811 человек, скончались 2462.Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии.Самым крупным очагом Европе является Италия. Здесь подтверждено 219 зараженных, из которых пять скончались. Десять небольших городков к югу от Милана и два муниципалитета в регионе Венето закрыты на карантин, въезд и выезд из них запрещены. В Ломбардии закрыты школы, университеты, музеи, театры. * * *



В связи с распространением коронавируса на севере Италии не работают некоторые почтовые отделения, поэтому посылки оттуда и туда не будут отправляться.



"До отдельного извещения не будут отправляться посылки и корреспонденция в Литву или из Литвы получателям, живущим в этих местностях", – говорится в сообщении литовской Госпочты.



Посылки временно не отправляются из находящихся на карантине муниципалитетов Ломбардии Кодоньо, Кастильоне д'Адды, Касальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомальи, Бертонико, Терранова дей Пассерини, Кастельгерундо, Сан-Фиорано.



В аэропортах Литвы рейсы пока осуществляются в обычном режиме, по графику. Министерство иностранных дел Литвы рекомендует отправляющимся в Италию соблюдать меры безопасности, не советует посещать 12 муниципалитетов на севере Италии.



Кроме упомянутых выше городов Ломбардии это еще два муниципалитета в регионе Венето: Во’ Эуганео и Мира.



В этих двух регионах вспышек коронавируса остановлены все публичные мероприятия, не действуют музеи и школы.



МИД сообщает, что в данный момент движение в Шенгенском пространстве не ограничено, однако находящимся в Италии рекомендуют следить за ситуацией.



В Италии в понедельник зарегистрировано 219 случаев заражения, из них пять смертельных исходов. В Ломбардии – 167 случаев заражения, в Венето 26.



Сейчас вспышка коронавируса в Италии крупнейшая в Европе.



Новый вирус COVID-19 охватил уже 28 стран и вызывает все большее беспокойство в связи с новыми очагами в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, ЧС, пандемия География: Литва — статья прочитана 105 раз Комментарии